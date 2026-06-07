Traduzido por
Yaya Touré assume seu primeiro cargo como técnico, após a lenda do Manchester City ter sido nomeada de surpresa pelo clube da Liga dos Campeões
Um novo capítulo para um ícone da Etihad
Toure teria chegado a um acordo com o Slovan Bratislava para assumir o cargo de novo técnico, pondo fim à sua longa espera por um cargo de destaque. O técnico de 43 anos vem construindo seu currículo de forma constante desde que se aposentou em 2019, mas esta nomeação marca sua ascensão oficial ao cargo principal. De acordo com reportagens da Sky Sports, o marfinense está pronto para assumir as rédeas de um clube que domina o cenário nacional após conquistar seu oitavo título consecutivo do campeonato em 2025-26.
A contratação ocorre após uma série de funções de aprendizagem de alto nível na Europa e no Oriente Médio. Touré integrou recentemente a comissão técnica da seleção da Arábia Saudita. Sua trajetória até este momento também incluiu passagens pela academia do Tottenham e como assistente no Standard de Liège, comprovando que ele esteve disposto a trabalhar duro antes de assumir um cargo de liderança.
- Getty Image/ GOAL AR
A Liga dos Campeões nos espera na Eslováquia
Um dos aspectos mais atraentes do cargo no Slovan Bratislava é a perspectiva imediata de disputar o futebol de elite europeu. Como campeão habitual da Eslováquia, o clube é presença constante nas competições continentais. Touré não terá muito tempo para se adaptar, já que deverá liderar a equipe nas eliminatórias da Liga dos Campeões quase imediatamente após sua chegada. O clube carrega um grande peso de expectativas, detendo o recorde de 25 títulos nacionais.
Embora o domínio nacional seja uma certeza para os Sky Blues, o avanço na Europa continua sendo a última fronteira. O clube tem enfrentado dificuldades recentemente para causar um impacto significativo nas fases renovadas das competições da UEFA. Tendo conquistado a Liga dos Campeões com o Barcelona em 2009, o principal objetivo de Touré será usar sua imensa experiência como jogador para superar as traiçoeiras rodadas de qualificação e estabelecer o time eslovaco como um nome respeitado na Europa.
Superando as decepções gerenciais do passado
A contratação pelo Slovan Bratislava ocorre após um período de incerteza para Touré, que anteriormente havia sido cotado para outras vagas de treinador. Mais notavelmente, sua contratação como técnico do Daring Brussels teria sido suspensa no verão passado devido a problemas no Lyon, gigante da Ligue 1. Essa oportunidade foi adiada quando a crise financeira do clube francês e o rebaixamento inicial forçaram John Textor, proprietário de ambos os clubes, a desviar seu foco dos projetos belgas. Embora o Lyon tenha conseguido reverter o rebaixamento para a Ligue 2, Touré decidiu não esperar que a situação no Daring Brussels se resolvesse.
- Getty Images
Preenchendo o vazio deixado por uma lenda
Touré chega a Bratislava para substituir o ícone do clube, Vladimir Weiss, que deixou o cargo após cinco anos de sucesso para assumir a seleção eslovaca. Weiss partiu em alta, garantindo o oitavo título consecutivo do campeonato para o clube. Espera-se que Touré traga sua própria equipe técnica para ajudar a manter esse ímpeto, com o ex-técnico do Celtic e do Swansea, Darren O’Dea, cotado como um possível assistente do marfinense na capital.
Como jogador, Touré era conhecido por sua força, liderança e brilhantismo técnico no mais alto nível. Agora, o mundo do futebol estará de olho para ver se ele conseguirá traduzir esses atributos em uma carreira de sucesso como técnico. Com um elenco acostumado a vencer e uma plataforma na Liga dos Campeões, o cenário está perfeitamente montado para que o ex-jogador da seleção da Costa do Marfim prove seu valor no banco de reservas.