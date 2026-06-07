Toure teria chegado a um acordo com o Slovan Bratislava para assumir o cargo de novo técnico, pondo fim à sua longa espera por um cargo de destaque. O técnico de 43 anos vem construindo seu currículo de forma constante desde que se aposentou em 2019, mas esta nomeação marca sua ascensão oficial ao cargo principal. De acordo com reportagens da Sky Sports, o marfinense está pronto para assumir as rédeas de um clube que domina o cenário nacional após conquistar seu oitavo título consecutivo do campeonato em 2025-26.

A contratação ocorre após uma série de funções de aprendizagem de alto nível na Europa e no Oriente Médio. Touré integrou recentemente a comissão técnica da seleção da Arábia Saudita. Sua trajetória até este momento também incluiu passagens pela academia do Tottenham e como assistente no Standard de Liège, comprovando que ele esteve disposto a trabalhar duro antes de assumir um cargo de liderança.







