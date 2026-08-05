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Yan Diomande volta aos treinos do RB Leipzig em meio a relatos de "negócio fechado" com o Real Madrid
Diomande se junta ao camp do Leipzig na Áustria
O Leipzig recebeu um impulso significativo com o retorno de Diomande aos treinamentos no camp de pré-temporada do clube em Saalfelden, na Áustria. O ponta de 19 anos havia inicialmente ficado para trás quando o elenco viajou para sua base de verão, após relatar que estava doente. Agora totalmente recuperado da doença, o internacional da Costa do Marfim está pronto para iniciar sua preparação para a temporada 2026-27 sob o comando do novo técnico Martin Demichelis.
O retorno do atual Calouro da Temporada da Bundesliga é um desenvolvimento vital para o RB Leipzig, que busca construir em cima do terceiro lugar da temporada passada. Diomande foi fundamental para garantir a volta do clube à Liga dos Campeões da UEFA, com um impressionante desempenho de 12 gols e oito assistências em 33 partidas da liga. Sua presença no camp de treinamento sinaliza um retorno à normalidade para um jogador que dominou as manchetes em toda a Europa durante toda a janela de transferências de verão.
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Schafer encerra especulações sobre transferência
Em meio ao aumento das notícias que ligam o ponta a uma transferência milionária para o Santiago Bernabéu, o diretor esportivo Marcel Schafer aproveitou a oportunidade para abordar a situação diretamente do centro de treinamento do clube. Schafer fez questão de destacar que, apesar do barulho vindo de vários veículos de imprensa e plataformas de redes sociais, nenhum acordo foi fechado para a saída do jogador.
Falando aos repórteres na terça-feira, Schafer foi direto em sua avaliação das reportagens recentes. "Há alguns dias, um ou dois chamados especialistas em transferências diziam que o negócio estava fechado", disse Schafer. "Mas esse simplesmente não é o caso. Yan tem contrato conosco, ele é nosso jogador."
Na esteira de uma campanha de afirmação
O hype em torno de Diomande é justificado, diante de sua ascensão meteórica nos últimos 12 meses. Além de suas impressionantes participações em gols na Bundesliga, ele também recebeu reconhecimento global, conquistando uma indicação ao prêmio Golden Boy de 2026 ao lado do companheiro de equipe Lennart Karl. Sua capacidade de superar defensores com velocidade e finalização clínica fez dele um dos atacantes mais temidos da elite alemã. À medida que o Leipzig entra em um novo capítulo com Demichelis no comando, o foco será lapidar ainda mais o jogo de Diomande.
A importância de ter Diomande disponível durante toda a programação da pré-temporada não pode ser subestimada. Com o planejamento do elenco e os preparativos táticos já bem encaminhados, contar com o Rookie of the Season nos treinos táticos na Áustria permite que Demichelis monte seus padrões ofensivos em torno do conjunto específico de habilidades do ponta.
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Jogos cruciais no horizonte
A agenda competitiva do Leipzig para a temporada 2026-27 se aproxima rapidamente, deixando pouco espaço para distrações. A temporada do clube começa oficialmente com a viagem para enfrentar o Eintracht Trier pela primeira fase da Copa da Alemanha, em 22 de agosto. Esse jogo vai oferecer uma primeira visão de como Demichelis pretende montar sua equipe em um ambiente competitivo, e se Diomande será imediatamente recolocado no time titular após sua doença. Depois do duelo pela copa, a intensidade aumenta de forma significativa, já que o time recebe o Borussia Monchengladbach em sua estreia na Bundesliga uma semana depois, na Red Bull Arena.
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