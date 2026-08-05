O Leipzig recebeu um impulso significativo com o retorno de Diomande aos treinamentos no camp de pré-temporada do clube em Saalfelden, na Áustria. O ponta de 19 anos havia inicialmente ficado para trás quando o elenco viajou para sua base de verão, após relatar que estava doente. Agora totalmente recuperado da doença, o internacional da Costa do Marfim está pronto para iniciar sua preparação para a temporada 2026-27 sob o comando do novo técnico Martin Demichelis.

O retorno do atual Calouro da Temporada da Bundesliga é um desenvolvimento vital para o RB Leipzig, que busca construir em cima do terceiro lugar da temporada passada. Diomande foi fundamental para garantir a volta do clube à Liga dos Campeões da UEFA, com um impressionante desempenho de 12 gols e oito assistências em 33 partidas da liga. Sua presença no camp de treinamento sinaliza um retorno à normalidade para um jogador que dominou as manchetes em toda a Europa durante toda a janela de transferências de verão.







