Yan Diomande toma decisão final sobre a transferência, enquanto o Real Madrid se junta ao Arsenal e ao Liverpool na disputa pela estrela do RB Leipzig avaliada em 100 milhões de libras

Questionado sobre as especulações em torno do interesse dos grandes clubes europeus durante a Copa do Mundo, o jovem astro da Costa do Marfim confirmou abertamente sua intenção de deixar o Leipzig, deixando as negociações a cargo de seu agente.

Em declarações à imprensa, ele afirmou: “Em primeiro lugar, acho que, como já disse, meu sonho é jogar pela minha seleção e fazer história com ela. Não tenho mais Instagram. Também não tenho TikTok, então não consigo ver nada! Mas espero sair, é claro. E tenho um agente, que vai cuidar do resto. Mas, para mim, o mais importante agora é manter o foco na Copa do Mundo com meu país.”

Enquanto isso, sobre o clube da sua infância, Diomande havia dito anteriormente à mídia francesa: “O Paris Saint-Germain é um time que eu adoro desde pequeno. Acho que meu pai era torcedor do PSG. É um time que eu admiro como fã de futebol.”