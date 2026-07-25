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Yan Diomande toma decisão final sobre a transferência, enquanto o Real Madrid se junta ao Arsenal e ao Liverpool na disputa pela estrela do RB Leipzig avaliada em 100 milhões de libras
Diomande dá sinais de que vai sair no verão
O ponta do Leipzig, Diomande, teria tomado sua decisão final sobre seu próximo destino em meio a uma acirrada disputa por sua contratação envolvendo PSG, Liverpool, Arsenal e Real Madrid. De acordo com o The Athletic, o Real Madrid chegou a iniciar negociações diretas com o Leipzig para contratar o ponta, avaliado em 100 milhões de libras, depois que ele marcou 12 gols e deu oito assistências na Bundesliga e impressionou ao levar a Costa do Marfim às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Apesar do diretor esportivo do Leipzig, Marcel Schafer, insistir que o jogador não vai a lugar nenhum, Diomande continua esperançoso de concretizar a transferência neste verão.
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Winger define sua posição sobre a transferência
Questionado sobre as especulações em torno do interesse dos grandes clubes europeus durante a Copa do Mundo, o jovem astro da Costa do Marfim confirmou abertamente sua intenção de deixar o Leipzig, deixando as negociações a cargo de seu agente.
Em declarações à imprensa, ele afirmou: “Em primeiro lugar, acho que, como já disse, meu sonho é jogar pela minha seleção e fazer história com ela. Não tenho mais Instagram. Também não tenho TikTok, então não consigo ver nada! Mas espero sair, é claro. E tenho um agente, que vai cuidar do resto. Mas, para mim, o mais importante agora é manter o foco na Copa do Mundo com meu país.”
Enquanto isso, sobre o clube da sua infância, Diomande havia dito anteriormente à mídia francesa: “O Paris Saint-Germain é um time que eu adoro desde pequeno. Acho que meu pai era torcedor do PSG. É um time que eu admiro como fã de futebol.”
Mourinho entra na disputa pela contratação
Uma reportagem separada do TEAMtalkafirma que a principal preferência de Diomande continua sendo uma transferência para o PSG, embora o ponta esteja aberto a se juntar ao Real Madrid caso o gigante francês não consiga chegar a um acordo sobre o valor da transferência com o Leipzig. A disputa se intensificou ainda mais depois que o gigante espanhol, agora comandado pelo novo técnico José Mourinho, entrou na briga pelo atacante como parte da reformulação do elenco. Por outro lado, o Arsenal também entrou na disputa depois que sua tentativa de contratar Morgan Rogers, do Aston Villa, terminou em fracasso.
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O Leipzig exige uma taxa de transferência mais alta
Diomande já voltou aos treinos de pré-temporada com o Leipzig após sua folga pós-Copa do Mundo. Espera-se que o PSG apresente uma oferta formal rapidamente para impedir que o Real Madrid ou os dois clubes da Premier League roubem a contratação de seu principal alvo. O Leipzig está em uma posição forte nas negociações e insiste que só se separará de seu valioso jogador se um interessado pagar o valor exigido.
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