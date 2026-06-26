Yan Diomande se pronuncia sobre os rumores de transferência em meio a notícias de uma nova oferta do Liverpool pelo ponta da Costa do Marfim e do RB Leipzig

Após a vitória da Costa do Marfim por 2 a 0 sobre Curaçao, Diomande foi inevitavelmente questionado sobre onde jogará na próxima temporada. Apesar dos rumores em torno de uma possível transferência para a Premier League, o jovem insistiu que, no momento, sua mente está voltada exclusivamente para os compromissos com a seleção.

Quando questionado se seu destino para a próxima temporada já havia sido decidido, Diomande respondeu: “Isso, eu não sei. Não estou pensando no meu futuro depois da Copa do Mundo. Estou tentando concentrar toda a minha energia na Copa do Mundo e ver o que acontece depois – mas não posso dizer nada sobre isso.”



