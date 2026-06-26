Getty Images Sport
Traduzido por
Yan Diomande se pronuncia sobre os rumores de transferência em meio a notícias de uma nova oferta do Liverpool pelo ponta da Costa do Marfim e do RB Leipzig
Estrela da Copa do Mundo mantém sigilo sobre seu futuro
Após a vitória da Costa do Marfim por 2 a 0 sobre Curaçao, Diomande foi inevitavelmente questionado sobre onde jogará na próxima temporada. Apesar dos rumores em torno de uma possível transferência para a Premier League, o jovem insistiu que, no momento, sua mente está voltada exclusivamente para os compromissos com a seleção.
Quando questionado se seu destino para a próxima temporada já havia sido decidido, Diomande respondeu: “Isso, eu não sei. Não estou pensando no meu futuro depois da Copa do Mundo. Estou tentando concentrar toda a minha energia na Copa do Mundo e ver o que acontece depois – mas não posso dizer nada sobre isso.”
- Getty Images
Liverpool prepara oferta que deve quebrar recordes
Os Reds estariam na liderança da disputa pelo jovem craque, na tentativa de preencher o enorme vazio deixado por Mohamed Salah. Notícias recentes sugerem que a diretoria de Anfield identificou Diomande como prioridade para liderar sua nova era sob o comando de Andoni Iraola, que aprovou uma campanha agressiva de contratações.
O Liverpool está preparando uma oferta de 86 milhões de libras (100 milhões de euros/114 milhões de dólares) para testar a determinação do Leipzig. Embora isso o tornasse uma das contratações mais caras da história do clube, acredita-se que o time alemão esteja exigindo um valor mais próximo de 112 milhões de libras (130 milhões de euros/148 milhões de dólares) para se desfazer de seu valioso jogador.
O interesse do PSG e os sonhos de infância
Embora o Liverpool tenha poder financeiro, o clube enfrenta forte concorrência do gigante francês Paris Saint-Germain. Os atuais campeões europeus estão acompanhando a situação de perto, e o próprio jogador já admitiu anteriormente ter uma queda pelo campeão da Ligue 1, o que pode complicar as coisas para o time de Merseyside.
Em uma declaração anterior que deve ter preocupado a diretoria de Anfield, o ponta confessou: “Adoro o PSG desde pequeno. Acho que meu pai era torcedor do PSG.” No entanto, Diomande se apressou em acrescentar que seu futuro está atualmente nas mãos de seus representantes, enquanto ele se concentra no torneio na América do Norte.
- Getty Images
Leipzig se prepara para a batalha pós-Copa do Mundo
O RB Leipzig está acostumado a vender seus melhores talentos por valores elevados, tendo obtido sucesso histórico em negociações com o Liverpool por jogadores como Naby Keita e Dominik Szoboszlai. No entanto, o clube ainda mantém a esperança de convencer Diomande a assinar um novo contrato que inclua uma cláusula de rescisão condizente com seu recém-conquistado status de estrela mundial.
Por enquanto, o jogador está ansioso pelas fases eliminatórias da Copa do Mundo, onde continua sendo o ponto central da estratégia ofensiva da Costa do Marfim. Assim que o torneio terminar, espera-se que a disputa pelas ofertas se intensifique, com o Liverpool esperando que o trabalho preparatório realizado desde o início seja suficiente para afastar o interesse do Paris.