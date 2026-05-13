Yan Diomande se diz “motivado” pelos rumores de transferência para o Liverpool, enquanto o craque do RB Leipzig se pronuncia sobre seu futuro

O jogador da seleção da Costa do Marfim chamou a atenção de vários grandes clubes europeus, com o Liverpool supostamente liderando a corrida pela sua contratação. Apesar das crescentes especulações sobre uma possível transferência para a Premier League, Diomande mantém os pés no chão e usa os rumores de transferência como motivação para melhorar seu desempenho em campo.

“Você fica feliz e motivado para dar o seu melhor”, disse Diomande aos repórteres quando questionado sobre o interesse dos Reds e de outros clubes de elite. “Eu realmente não penso nesse tipo de coisa porque estou tentando me concentrar em campo e porque meu trabalho é jogar futebol, então [seus representantes] vão cuidar de tudo fora de campo. Então, esse tipo de coisa me dá muita motivação ver tantos clubes falando sobre você e coisas assim, mas estou focado.”