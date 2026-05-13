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Yan Diomande se diz “motivado” pelos rumores de transferência para o Liverpool, enquanto o craque do RB Leipzig se pronuncia sobre seu futuro
Diomande comenta o interesse do Anfield
O jogador da seleção da Costa do Marfim chamou a atenção de vários grandes clubes europeus, com o Liverpool supostamente liderando a corrida pela sua contratação. Apesar das crescentes especulações sobre uma possível transferência para a Premier League, Diomande mantém os pés no chão e usa os rumores de transferência como motivação para melhorar seu desempenho em campo.
“Você fica feliz e motivado para dar o seu melhor”, disse Diomande aos repórteres quando questionado sobre o interesse dos Reds e de outros clubes de elite. “Eu realmente não penso nesse tipo de coisa porque estou tentando me concentrar em campo e porque meu trabalho é jogar futebol, então [seus representantes] vão cuidar de tudo fora de campo. Então, esse tipo de coisa me dá muita motivação ver tantos clubes falando sobre você e coisas assim, mas estou focado.”
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Compromisso com a causa de Leipzig
Tendo chegado ao Leipzig vindo do Leganés por 20 milhões de euros (17 milhões de libras) no verão passado, o jovem está ansioso para demonstrar sua gratidão ao clube que lhe deu a grande oportunidade. Com um contrato válido até 2030, o time alemão está em uma posição sólida, e Diomande sente uma profunda lealdade à organização que o apoiou durante sua transição para a Bundesliga.
“Meu contrato aqui vai até 2030, então tenho mais quatro anos”, explicou Diomande. “O que vai acontecer depois disso? Não sei. Sou jogador do Leipzig. Nunca vou esquecer essa oportunidade. Não se trata apenas de jogar futebol, mas o clube me ajudou muito fora de campo. A mídia só me vê em campo, mas o clube me ajudou muito com minha família e minha mãe. A única coisa que posso fazer por eles é dar tudo de mim em campo, e é isso que tento fazer todos os dias.”
Uma ascensão rápida ao topo
A trajetória de Diomande tem sido simplesmente notável, passando da Academia DME para a La Liga e, em seguida, para a Bundesliga em um curto espaço de tempo. Seu desempenho nesta temporada — 13 gols e nove assistências em todas as competições — justificou a decisão do Leipzig de ativar sua cláusula de rescisão no ano passado, e o jovem continua humilde em relação à sua rápida ascensão.
“Ninguém me conhecia antes e 20 milhões de euros é muito dinheiro”, admitiu o ponta. “Foi um grande risco para eles e agradeço por isso. E, como disse hoje, estamos no caminho certo e ainda não acabou. Precisamos continuar, continuar trabalhando duro. Quero agradecer a Deus, antes de tudo, porque este ano foi incrível para mim como jovem jogador: disputar a Copa Africana de Nações aos 19 anos, jogar as eliminatórias da Copa do Mundo, jogar na Bundesliga e estou a caminho de disputar a Copa do Mundo. Estou muito orgulhoso de mim mesmo e quero agradecer a todos no clube que me deram esta oportunidade incrível de estar aqui hoje.”
- AFP
O futuro continua nas mãos do representante
Embora o jogador esteja claramente feliz na Alemanha Oriental, fontes informaram à ESPN que uma oferta generosa de um clube como o Liverpool poderia forçar o Leipzig a considerar uma venda. Diomande, no entanto, prefere deixar a parte logística de sua carreira a cargo de sua equipe de apoio, o que lhe permite concentrar-se na próxima Copa do Mundo e em seu desenvolvimento.
“É muito fácil quando você tem uma boa equipe ao seu redor”, observou Diomande. “Você só precisa trabalhar e eles vão cuidar de tudo, porque a única coisa que posso controlar é jogar futebol.”
Com os olhos do mundo voltados para ele durante o torneio deste verão, espera-se que o valor de mercado do marfinense e a lista de possíveis interessados só aumentem ainda mais.