A longa novela de transferências envolvendo Diomande e o Madrid finalmente chegou ao fim. Segundo o Bild, o astro marfinense foi visto deixando o campo de treinamento do RB Leipzig em Saalfelden, na Áustria, na manhã de quinta-feira, sinalizando que uma mudança para o Santiago Bernabéu agora é iminente. A saída aconteceu apenas 24 horas depois de o jogador ter chegado inicialmente ao local após se recuperar de uma doença, destacando a rapidez das negociações finais. Diomande foi visto sendo levado em uma Mercedes-Vito preta, seguindo diretamente para o aeroporto para pegar um voo para a Espanha, onde seu novo capítulo começa.

O Leipzig está prestes a receber uma taxa garantida de € 125 milhões por seu principal ativo, um valor que representa um lucro significativo com o jovem. No entanto, o custo total da operação pode chegar a € 140 milhões quando os bônus por desempenho forem incluídos.