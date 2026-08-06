AFP
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Yan Diomande se aproxima de transferência de € 125 milhões para o Real Madrid, enquanto a estrela do RB Leipzig se despediu de seus companheiros de equipe no período de pré-temporada
Real fecha com seu alvo em negócio recorde
A longa novela de transferências envolvendo Diomande e o Madrid finalmente chegou ao fim. Segundo o Bild, o astro marfinense foi visto deixando o campo de treinamento do RB Leipzig em Saalfelden, na Áustria, na manhã de quinta-feira, sinalizando que uma mudança para o Santiago Bernabéu agora é iminente. A saída aconteceu apenas 24 horas depois de o jogador ter chegado inicialmente ao local após se recuperar de uma doença, destacando a rapidez das negociações finais. Diomande foi visto sendo levado em uma Mercedes-Vito preta, seguindo diretamente para o aeroporto para pegar um voo para a Espanha, onde seu novo capítulo começa.
O Leipzig está prestes a receber uma taxa garantida de € 125 milhões por seu principal ativo, um valor que representa um lucro significativo com o jovem. No entanto, o custo total da operação pode chegar a € 140 milhões quando os bônus por desempenho forem incluídos.
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Despedida emocionante no centro de treinamentos do Leipzig
Antes de sua saída, o ponta fez uma última visita ao centro de treinamento no hotel Gut Brandlhof. Embora tenha chegado de bicicleta, pronto para uma sessão na tenda de fitness, ele foi rapidamente chamado de volta quando chegou o sinal verde final para sua transferência. Antes de partir, ele se despediu de forma breve, mas sincera, dos companheiros de equipe, incluindo Christoph Baumgartner e Benjamin Henrichs, que acompanharam de perto sua rápida ascensão nos últimos 12 meses.
A mudança representa um golpe para o novo técnico do Leipzig, Martin Demichelis, que esperava montar seu sistema tático em torno do atual vencedor do prêmio de Calouro da Temporada da Bundesliga. O marfinense foi fundamental para garantir o retorno do clube à Liga dos Campeões da UEFA, com um impressionante total de 12 gols e oito assistências em 33 partidas pela liga na última temporada.
Termos acordados para futuro de longo prazo no Madrid
Assim que Diomande chegar à capital espanhola, ele passará por exames médicos completos antes de assinar seu novo contrato. Os termos do acordo devem valer até junho de 2031, vinculando o jogador de 19 anos ao clube pelas próximas sete temporadas.
A chegada do internacional marfinense põe fim a um período de intensa especulação que dominou as manchetes do verão. Embora o diretor esportivo do Leipzig, Marcel Schafer, já tivesse tentado esfriar os rumores, o poder financeiro do atual campeão europeu acabou se mostrando difícil demais de resistir.
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Uma nova era para o Real Madrid
A contratação de Diomande é uma clara declaração de intenções do Madrid enquanto o clube se prepara para a campanha de 2026-27. Sua integração ao elenco será o foco principal de Jose Mourinho durante o restante da pré-temporada, enquanto ele busca combinar a velocidade explosiva de Diomande com os talentos criativos já presentes no meio-campo do Madrid.
Para o Leipzig, o foco agora passa a ser como o clube reinvestirá a enorme quantia obtida com esta venda. Com a viagem para enfrentar o Eintracht Trier na primeira rodada da Copa da Alemanha, em 22 de agosto, se aproximando rapidamente, Demichelis precisará encontrar uma maneira de substituir rapidamente a produção de Diomande.
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