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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Yan Diomande recebe chance de ouro para substituir Vinicius Jr, enquanto Jose Mourinho enfrenta dilema na escalação do Real Madrid

Y. Diomande
Real Madrid
Vinicius Junior
J. Mourinho
La Liga

O Real Madrid terá de fazer grandes mudanças na ponta esquerda depois que Vinicius Junior recebeu uma suspensão de quatro jogos por um incidente em que puxou o cabelo de alguém. A punição abre espaço para Yan Diomande, contratado no verão por € 146 milhões, finalmente tentar se firmar como titular antes do El Clásico.

  • Uma abertura na ponta esquerda

    O Madrid prepara uma reformulação significativa no ataque após um episódio controverso de indisciplina de Vinicius. O ponta brasileiro recebeu uma suspensão de quatro jogos após um episódio em que puxou o cabelo de Nathan Saliba, do Villarreal.

    A longa suspensão deixa uma vaga imediata no lado esquerdo do campo. Ela chega em um momento crucial para o clube, que enfrenta uma sequência intensa de jogos em competições nacionais. Para Diomande, porém, o revés do brasileiro representa uma grande oportunidade. Segundo o Mundo Deportivo, o jogador de 19 anos terá agora a chance de mostrar seu valor no maior palco.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Justificando um preço altíssimo

    Diomande chegou ao Santiago Bernabéu cercado de enormes expectativas depois de custar aos gigantes espanhóis impressionantes € 146 milhões. Até agora, a jovem promessa teve, em grande parte, de esperar pacientemente por uma oportunidade atrás do camisa 7 do clube.

    O adolescente teve um início consistente na capital espanhola, com um gol e duas assistências em dez partidas por todas as competições. Sua influência em campo vem crescendo a cada semana.

    Mesmo antes do confronto fatídico contra o Villarreal, cada vez mais vozes ligadas ao clube começavam a pedir que Diomande fosse titular no lugar do companheiro de equipe. Agora, com o caminho livre, ele pode atuar em sua posição preferida sem concorrência direta.

  • Conquistando a confiança do técnico

    Com a suspensão de Vini, Diomande é o principal candidato, sem concorrência, a assumir o lado esquerdo. A decisão final, porém, não cabe ao público, mas ao técnico Jose Mourinho. O treinador português precisa definir como utilizar seu jogador de ataque de alto custo.

    Depois de recolocar Diomande entre os titulares na recente vitória de virada por 4 a 3 sobre a AS Roma na Champions League, é muito provável que Mourinho escale o jogador da seleção da Costa do Marfim desde o início novamente neste fim de semana.

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    Uma sequência decisiva de jogos

    Se tudo correr conforme o planejado, Diomande terá uma sequência prolongada de jogos para consolidar sua condição de peça fundamental da equipe principal. O calendário oferece ao jovem atacante a oportunidade ideal para ganhar ritmo.

    O Madrid terá pela frente jogos do futebol nacional contra Sevilla, Racing e Valencia. Essas partidas serão etapas importantes para que o jogador de 19 anos encontre seu ritmo.

    A grande oportunidade de se destacar virá em 25 de outubro, quando o Real Madrid irá ao Camp Nou para o El Clasico. Uma atuação de destaque contra o Barcelona justificaria de forma inequívoca o alto valor pago por sua transferência e poderia redefinir permanentemente a hierarquia do ataque.

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