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Yan Diomande recebe chance de ouro para substituir Vinicius Jr, enquanto Jose Mourinho enfrenta dilema na escalação do Real Madrid
Uma abertura na ponta esquerda
O Madrid prepara uma reformulação significativa no ataque após um episódio controverso de indisciplina de Vinicius. O ponta brasileiro recebeu uma suspensão de quatro jogos após um episódio em que puxou o cabelo de Nathan Saliba, do Villarreal.
A longa suspensão deixa uma vaga imediata no lado esquerdo do campo. Ela chega em um momento crucial para o clube, que enfrenta uma sequência intensa de jogos em competições nacionais. Para Diomande, porém, o revés do brasileiro representa uma grande oportunidade. Segundo o Mundo Deportivo, o jogador de 19 anos terá agora a chance de mostrar seu valor no maior palco.
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Justificando um preço altíssimo
Diomande chegou ao Santiago Bernabéu cercado de enormes expectativas depois de custar aos gigantes espanhóis impressionantes € 146 milhões. Até agora, a jovem promessa teve, em grande parte, de esperar pacientemente por uma oportunidade atrás do camisa 7 do clube.
O adolescente teve um início consistente na capital espanhola, com um gol e duas assistências em dez partidas por todas as competições. Sua influência em campo vem crescendo a cada semana.
Mesmo antes do confronto fatídico contra o Villarreal, cada vez mais vozes ligadas ao clube começavam a pedir que Diomande fosse titular no lugar do companheiro de equipe. Agora, com o caminho livre, ele pode atuar em sua posição preferida sem concorrência direta.
Conquistando a confiança do técnico
Com a suspensão de Vini, Diomande é o principal candidato, sem concorrência, a assumir o lado esquerdo. A decisão final, porém, não cabe ao público, mas ao técnico Jose Mourinho. O treinador português precisa definir como utilizar seu jogador de ataque de alto custo.
Depois de recolocar Diomande entre os titulares na recente vitória de virada por 4 a 3 sobre a AS Roma na Champions League, é muito provável que Mourinho escale o jogador da seleção da Costa do Marfim desde o início novamente neste fim de semana.
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Uma sequência decisiva de jogos
Se tudo correr conforme o planejado, Diomande terá uma sequência prolongada de jogos para consolidar sua condição de peça fundamental da equipe principal. O calendário oferece ao jovem atacante a oportunidade ideal para ganhar ritmo.
O Madrid terá pela frente jogos do futebol nacional contra Sevilla, Racing e Valencia. Essas partidas serão etapas importantes para que o jogador de 19 anos encontre seu ritmo.
A grande oportunidade de se destacar virá em 25 de outubro, quando o Real Madrid irá ao Camp Nou para o El Clasico. Uma atuação de destaque contra o Barcelona justificaria de forma inequívoca o alto valor pago por sua transferência e poderia redefinir permanentemente a hierarquia do ataque.
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