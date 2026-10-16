Diomande chegou ao Santiago Bernabéu cercado de enormes expectativas depois de custar aos gigantes espanhóis impressionantes € 146 milhões. Até agora, a jovem promessa teve, em grande parte, de esperar pacientemente por uma oportunidade atrás do camisa 7 do clube.

O adolescente teve um início consistente na capital espanhola, com um gol e duas assistências em dez partidas por todas as competições. Sua influência em campo vem crescendo a cada semana.

Mesmo antes do confronto fatídico contra o Villarreal, cada vez mais vozes ligadas ao clube começavam a pedir que Diomande fosse titular no lugar do companheiro de equipe. Agora, com o caminho livre, ele pode atuar em sua posição preferida sem concorrência direta.