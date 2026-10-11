Diomande foi o grande destaque na vitória por 1 a 0 contra o Villarreal no Bernabéu. Em uma partida marcada por muita tensão e drama disciplinar, o jovem ponta mostrou uma tranquilidade além da idade para decidir o confronto pouco depois da marca de uma hora. Sua contribuição garantiu que o Real Madrid mantivesse o ritmo no topo da tabela de La Liga, apesar de um fim de jogo caótico.

O gol em si foi uma demonstração de puro instinto artilheiro, em um momento em que os mandantes tinham dificuldade para furar a resistente defesa do Villarreal. Depois de receber um passe inteligente, Diomande demonstrou exatamente por que o clube apostou em seu potencial. "Estou feliz. Esperei por esse primeiro gol por muito tempo. Estou contente, tanto por mim quanto pela equipe. Naquela posição, acho que a única opção era dominar, girar e chutar", disse à Realmadrid TV.