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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

Yan Diomande em êxtase após marcar o tão esperado primeiro gol pelo Real Madrid para derrotar o Villarreal

Y. Diomande
Real Madrid
Villarreal
La Liga

Yan Diomande expressou sua alegria depois de finalmente marcar seu primeiro gol pelo Real Madrid na suada vitória sobre o Villarreal no sábado. O reforço contratado no verão fez a diferença em uma partida que acabou mergulhando no caos após uma expulsão controversa.

  • O momento de afirmação de Diomande

    Diomande foi o grande destaque na vitória por 1 a 0 contra o Villarreal no Bernabéu. Em uma partida marcada por muita tensão e drama disciplinar, o jovem ponta mostrou uma tranquilidade além da idade para decidir o confronto pouco depois da marca de uma hora. Sua contribuição garantiu que o Real Madrid mantivesse o ritmo no topo da tabela de La Liga, apesar de um fim de jogo caótico.

    O gol em si foi uma demonstração de puro instinto artilheiro, em um momento em que os mandantes tinham dificuldade para furar a resistente defesa do Villarreal. Depois de receber um passe inteligente, Diomande demonstrou exatamente por que o clube apostou em seu potencial. "Estou feliz. Esperei por esse primeiro gol por muito tempo. Estou contente, tanto por mim quanto pela equipe. Naquela posição, acho que a única opção era dominar, girar e chutar", disse à Realmadrid TV.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Atmosfera mágica no Santiago Bernabéu

    Entrar em campo em um dos estádios mais icônicos do futebol mundial claramente teve um impacto profundo no autor do gol da vitória. Diomande falou com entusiasmo sobre o orgulho que sente por representar o atual campeão europeu diante de sua torcida. A atmosfera no estádio teve um papel importante para empurrar a equipe nos momentos difíceis do segundo tempo, quando o Villarreal passou a ameaçar o empate. A vitória ficou ainda mais impressionante pelo fato de Vinícius Junior ter sido expulso aos 72 minutos, obrigando o time da casa a defender sua vantagem mínima com dez homens nos minutos finais da partida.

    Ao refletir sobre a experiência de jogar na casa dos reis da Europa, o atacante fez muitos elogios ao seu novo ambiente. "É sempre ótimo jogar aqui. É o estádio mais bonito do mundo e o maior clube. Sempre fico empolgado em jogar aqui", acrescentou.

  • Realizando um sonho da Champions League

    Além do sucesso no cenário doméstico, Diomande já está ansioso pelo desafio do palco continental. A história do clube está intrinsecamente ligada à Copa da Europa, e o internacional marfinense está determinado a acrescentar seu nome à longa lista de lendas que brilharam na competição. Para muitos jovens jogadores, a chance de ouvir o famoso hino vestindo a camisa branca representa o auge de suas carreiras profissionais.

    Sua empolgação com a principal competição de clubes do mundo ficou evidente ao falar sobre suas ambições para o futuro. “Estou muito animado para jogar a Champions League. É o sonho de toda criança, e sou grato por disputá-la com o Real Madrid”, afirmou.

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    Uma vitória vital para o time de Mourinho

    A partida esteve longe de ser tranquila para a equipe de Jose Mourinho, que precisou sobreviver a vários sustos antes e depois do gol de abertura. O Villarreal se mostrou um adversário perigoso, criando várias oportunidades que exigiram o melhor de Thibaut Courtois. Os três pontos mantêm o embalo com o Madrid, que segue em sua busca por títulos. "Foi um bom jogo. Nós sempre jogamos para vencer, e hoje conseguimos. Estou feliz com a vitória", concluiu Diomande.

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