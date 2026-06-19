O outro lado da moeda, é claro, é que a posição de barganha do RB Leipzig só se fortaleceu com a atuação emocionante do jogador da seleção da Costa do Marfim no maior palco do futebol. Um preço de venda astronômico agora é garantido — se é que já não era — e isso é, sem dúvida, um problema para o Liverpool por duas razões.

Em primeiro lugar, o clube não está em condições de gastar nem de longe tanto dinheiro quanto no verão passado, quando gastou 450 milhões de libras (600 milhões de dólares) em novos jogadores, sem grande sucesso. De fato, muito antes do fim de uma campanha difícil e sem títulos, já estava claro que os Reds não precisavam apenas contratar alguns alas; pelo menos três outras posições exigiam atenção: meio-campo central, lateral-direito e zagueiro central.

Há, portanto, uma chance muito real de que o Liverpool não consiga justificar gastar a maior parte de seus recursos de transferência em um único jogador, abrindo assim caminho para que o Paris Saint-Germain acrescente Diomande à sua impressionante coleção de alas de nível mundial. Mesmo levando em conta o custo colossal da negociação, porém, será que o Liverpool pode realmente se dar ao luxo de perder a chance de contratar uma potencial superestrela?