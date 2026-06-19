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Yan Diomande Andoni Iraola Ivoroy Coast Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

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Yan Diomande é um PROBLEMA! O Liverpool já contratou Victor Muñoz e tem outros alvos para a janela de transferências, mas será que o clube pode mesmo se dar ao luxo de deixar escapar esse jovem craque da Costa do Marfim?

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Alemanha x Cote D'Ivoire

A saída de Mohamed Salah no final da temporada deixou o Liverpool com um grande problema — e Yan Diomande parece ser a melhor solução possível. Infelizmente para os Reds, é provável que tenham tanta dificuldade em contratar o jovem fenômeno neste verão quanto os zagueiros do Equador tiveram ao tentar acompanhá-lo na Filadélfia no domingo. De certa forma, a exibição deslumbrante de Diomande em sua estreia na Copa do Mundo foi positiva para o Liverpool, pois ilustrou exatamente por que o clube acredita que ele possa ter um efeito transformador no ataque que passou por tantas dificuldades na última temporada.

O outro lado da moeda, é claro, é que a posição de barganha do RB Leipzig só se fortaleceu com a atuação emocionante do jogador da seleção da Costa do Marfim no maior palco do futebol. Um preço de venda astronômico agora é garantido — se é que já não era — e isso é, sem dúvida, um problema para o Liverpool por duas razões.

Em primeiro lugar, o clube não está em condições de gastar nem de longe tanto dinheiro quanto no verão passado, quando gastou 450 milhões de libras (600 milhões de dólares) em novos jogadores, sem grande sucesso. De fato, muito antes do fim de uma campanha difícil e sem títulos, já estava claro que os Reds não precisavam apenas contratar alguns alas; pelo menos três outras posições exigiam atenção: meio-campo central, lateral-direito e zagueiro central.

Há, portanto, uma chance muito real de que o Liverpool não consiga justificar gastar a maior parte de seus recursos de transferência em um único jogador, abrindo assim caminho para que o Paris Saint-Germain acrescente Diomande à sua impressionante coleção de alas de nível mundial. Mesmo levando em conta o custo colossal da negociação, porém, será que o Liverpool pode realmente se dar ao luxo de perder a chance de contratar uma potencial superestrela?

  • luis-diaz(C)Getty Images

    Não há substituto para Diaz

    O Liverpool certamente pagou caro por não ter conseguido substituir Luis Díaz no verão passado. A expectativa era de que Cody Gakpo continuasse a se destacar na ala esquerda, enquanto nos bastidores de Anfield acreditava-se que Rio Ngumoha já estava pronto para atuar no time principal. Também se destacava que o recém-contratado Florian Wirtz era capaz de atuar nas alas. 

    Na lateral oposta, Salah vinha de, possivelmente, a melhor temporada individual da história da Premier League, o que significava que não parecia haver uma necessidade urgente de encontrar um sucessor para o trono do “Rei Egípcio”. 

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Por que não contratar o Semenyo?

    No entanto, enquanto Ngumoha correspondeu às expectativas (e, pode-se dizer, foi um pouco reprimido demais), Gakpo deixou todo mundo louco ao fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes; Salah se desentendeu com Arne Slot; e Wirtz muitas vezes parecia perdido, independentemente da posição em que jogasse, especialmente na Premier League.

    O resultado final foi um time que marcou 86 gols na campanha que levou ao título em 2024-25, mas que marcou apenas 63 vezes na última temporada — o que deixou muitos torcedores do Liverpool perplexos quanto ao motivo pelo qual o clube não tentou, pelo menos, contratar Antoine Semenyo durante a janela de transferências de janeiro, em vez de permitir que o jogador da seleção de Gana fosse para o Manchester City por uma quantia reduzida de 64 milhões de libras. 

    Na verdade, porém, Semenyo poderia — e, de fato, deveria — ter sido contratado no verão passado, pois teria proporcionado uma cobertura inestimável em toda a linha de ataque. Em vez disso, Slot acabou tendo que colocar Federico Chiesa em campo, um jogador em quem ele claramente não confiava, na esperança de salvar jogos que já estavam perdendo para o time. Isso funcionou uma vez, na noite de estreia da temporada — mas nunca mais.

  • Primeiro Munoz, agora Diomande?

    Consequentemente, apesar dos rumores plausíveis de que Iraola valoriza a versatilidade e a dedicação de Chiesa, é quase certo que o italiano seguirá os passos de Salah e deixará Anfield neste verão — especialmente agora que o Liverpool contratou Victor Muñoz, um ponta-direita veloz capaz de atuar na lateral oposta e pelo meio.

    Alguns torcedores imediatamente se perguntaram o que a contratação surpresa de Muñoz (pelo menos no sentido de que os Reds mantiveram em segredo seu interesse pelo craque do Osasuna até o último minuto) significava para a tentativa do clube de contratar Diomande. No entanto, o espanhol nunca foi visto como uma alternativa ao marfinense, conforme destacou a notícia divulgada na noite dequinta-feira por David Ornstein de que o Liverpool havia feito uma proposta de € 100 milhões ao Leipzig por Diomande.

    De acordo com reportagens de outras fontes, essa oferta já foi rejeitada, com os alemães ainda decididos a manter seu jogador mais valioso por mais uma temporada. O que se diz é que, se o Leipzig vier a deixar Diomande deixar a Red Bull Arena neste verão, mesmo que com relutância, será por um valor superior a 120 milhões de euros.

    A questão é, então: ele realmente vale tanto dinheiro após apenas uma boa temporada no futebol de primeira divisão?

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUNDAFP

    O novo Dembélé?

    Pagar uma fortuna por um jogador tão jovem é, sem dúvida, muito arriscado. Alguns adolescentes simplesmente não estão prontos para jogar em um time de ponta. Basta olhar para o caso de Ousmane Dembélé.

    Assim como Diomande, o francês se tornou um dos alas ambidestros mais cobiçados do futebol mundial após uma temporada de destaque na Bundesliga, mas Dembélé, como ele mesmo admitiu, praticamente desperdiçou cinco dos seis anos que passou no Barcelona antes de finalmente perceber o que era necessário para se destacar no mais alto nível, sob a orientação de Luis Enrique no PSG.

    Há muito poucos indícios, porém, de que Diomande seja tão imaturo quanto Dembélé era na mesma idade.


  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-LEIPZIGAFP

    Aprendendo com os erros

    A falta de pontualidade de Diomande se tornou motivo de preocupação durante seus primeiros meses no Leipzig, e ele chegou a ficar de fora de uma partida contra o Borussia Dortmund em outubro passado, após chegar atrasado a uma reunião da equipe — algo pelo qual ele “ainda se aborrece” consigo mesmo.

    “Pedi desculpas imediatamente ao técnico e ao elenco pelo erro”, revelou ele recentemente. “Todo jogador recebe uma programação e precisa garantir que chegue na hora certa.”

    O técnico do Leipzig, Ole Werner, não teve mais problemas com Diomande depois disso e, na verdade, disse que o que mais gosta no atacante é sua disposição para trabalhar pela equipe (algo que Dembélé só começou a fazer bem depois de completar 20 anos).

    “Ele costuma passar pelos adversários sem nenhum truque, simplesmente porque é muito dinâmico, mas o que é ainda mais importante para mim é que ele é muito bom no contra-pressing”, disse o técnico alemão sobre um jogador que contribuiu com 12 gols e oito assistências na temporada 2025-26 da Bundesliga. “É uma questão de atitude, e ele demonstra isso.”

  • Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Só vai ficar melhor

    O técnico da Costa do Marfim, Emerse Fae, também está encantado com a dedicação e o caráter de Diomande.

    “Ele é um garoto com verdadeiro espírito de equipe, ri com todo mundo e sabe ouvir; escuta a comissão técnica sempre que recebe orientações e tenta dar o melhor de si, como lhe é pedido”, disse o ex-meio-campista do Nantes após a vitória por 1 a 0 sobre o Equador no último fim de semana. “É fácil trabalhar com alguém como o Yan. Ele é muito talentoso e tem tudo o que é necessário.”

    De fato, era impossível não ficar impressionado com a dedicação, a velocidade e a habilidade que Diomande demonstrou na Filadélfia; até mesmo Fae ficou boquiaberto com o desempenho impressionante do jogador de 19 anos em sua estreia na Copa do Mundo.

    “O que mais posso dizer? Não consigo expressar em palavras”, admitiu o técnico dos Elefantes. “Ele é muito talentoso e ainda é muito jovem, então vai melhorar.” É por isso que o Liverpool provavelmente sente que não tem tempo a perder. O clube tem outros alvos de transferência, incluindo Bradley Barcola, que está de fora do PSG, mas está claro que Diomande está no topo da lista de desejos — e provavelmente é uma questão de agora ou nunca.

    Com base em seu rápido progresso nas últimas duas temporadas, primeiro na segunda divisão da Espanha e depois na Bundesliga, Fae provavelmente está certo: Diomande só vai melhorar — e isso, por sua vez, significa que seu valor só vai aumentar. Na verdade, mais uma atuação brilhante contra a Alemanha neste fim de semana realmente acrescentaria mais alguns milhões ao seu preço.

    Diomande, portanto, não é apenas um problema para os adversários, ele se tornou um problema para o Liverpool também — porque, se o clube quiser contratar o sucessor ideal de Salah, a única solução possível é pagar a quantia exorbitante de nove dígitos que o Leipzig está exigindo.

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