A disputa pelo jovem fenômeno do RB Leipzig, Diomande, sofreu uma reviravolta dramática, com o ponta admitindo uma paixão de longa data pelos campeões europeus. Apesar do intenso interesse da Premier League, o jogador de 19 anos não escondeu sua preferência por um retorno à França, citando laços familiares como principal motivo de sua lealdade.

“Meu futuro? Tenho uma equipe que cuida disso”, disse Diomande. “Tento manter o máximo de foco possível. Adoro o PSG desde pequeno. Acho que meu pai era torcedor do PSG. Mas não estou pensando no futuro, estou focado na Copa do Mundo. Veremos o que acontece depois disso.”