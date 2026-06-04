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Yan Diomande, do RB Leipzig, dá uma forte indicação de que vai recusar a proposta do Liverpool e se transferir para outro grande clube europeu
Os sonhos de infância apontam para Paris
A disputa pelo jovem fenômeno do RB Leipzig, Diomande, sofreu uma reviravolta dramática, com o ponta admitindo uma paixão de longa data pelos campeões europeus. Apesar do intenso interesse da Premier League, o jogador de 19 anos não escondeu sua preferência por um retorno à França, citando laços familiares como principal motivo de sua lealdade.
“Meu futuro? Tenho uma equipe que cuida disso”, disse Diomande. “Tento manter o máximo de foco possível. Adoro o PSG desde pequeno. Acho que meu pai era torcedor do PSG. Mas não estou pensando no futuro, estou focado na Copa do Mundo. Veremos o que acontece depois disso.”
- AFP
Plano do Liverpool para substituir Salah está em risco
Este desdobramento representa um grande revés para o clube de Merseyside, que inicialmente havia apontado o jogador de 19 anos como o sucessor ideal a longo prazo para o saída de Salah. O interesse do Liverpool é totalmente justificado por sua campanha brilhante na temporada 2025-26, já que Diomande acumulou 20 participações em gols em 33 partidas da Bundesliga e se estabeleceu como um jogador de bola excepcionalmente perigoso, completando a impressionante marca de 118 dribles, a maior da liga.
No entanto, a preferência pessoal do jogador o está levando cada vez mais para a França, em vez da Premier League, especialmente porque o PSG parece ter assumido a liderança na disputa para garantir os serviços do ponta, após relatos de um acordo verbal entre as duas partes.
A saída em massa da defesa agrava os problemas do Anfield
A possível perda de Diomande para um rival europeu é apenas parte dos crescentes problemas de elenco que a diretoria do Liverpool enfrenta. O clube já está abalado com a saída confirmada de figuras-chave, o que deixa lacunas significativas no elenco que precisam ser resolvidas antes do início da nova temporada.
Em um desdobramento surpreendente, o jogador da seleção francesa Ibrahima Konaté anunciou sua saída de Anfield e, segundo relatos, está prestes a fechar uma transferência sensacional para o Real Madrid como jogador sem contrato. Com Salah e o experiente lateral-esquerdo Andrew Robertson também confirmados como deixando o clube, a necessidade de sangue novo em Anfield nunca foi tão urgente, tornando o revés na busca por Diomande ainda mais prejudicial.
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O foco na Copa do Mundo continua
Por enquanto, Diomande tenta ignorar os rumores enquanto se prepara para representar a Costa do Marfim na Copa do Mundo neste verão. Os Elefantes devem enfrentar a Alemanha, o Equador e Curaçao no Grupo E, e espera-se que o jovem seja uma peça-chave na estratégia ofensiva da equipe.
Enquanto o jogador permanece focado em campo, espera-se que seus representantes continuem as negociações nos bastidores. Com o PSG em busca de um especialista na lateral direita para equilibrar seu ataque, tudo indica uma transferência para a capital francesa neste verão, deixando o Liverpool potencialmente voltado para outros alvos em seus planos para a era pós-Salah.