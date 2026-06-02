Getty Images
Traduzido por
Yan Diomande, alvo do Liverpool, revela qual superestrela da atualidade substituiu Cristiano Ronaldo como sua fonte de inspiração - com rumores de uma transferência de € 100 milhões para a Premier League
A mudança de ídolos e a busca pela grandeza
"Meu ídolo antes era Cristiano Ronaldo e também gosto do R9, mas estou observando muitos jogadores como o Vini e o [Kylian] Mbappé", revelou Diomande à Sky Sports ao falar sobre sua formação futebolística. "Estou tentando observar jogadores que atuam na mesma posição que eu para tentar absorver o que há de bom e reproduzir isso em campo."
A confissão do jovem destaca seu desejo de seguir os passos da elite atual que domina as laterais, afastando-se das funções centrais mais tradicionais ocupadas por seus antigos heróis.
- Getty Images
A ascensão de Diomande, fruto de muito trabalho
Apesar de sua ascensão meteórica, o jogador de 19 anos insiste que está longe de ser um jogador completo e mantém a humildade em relação às suas contribuições durante uma temporada de destaque. “Sou um ser humano. Posso cometer erros. Se você não fez um bom jogo, precisa reconhecer isso e trabalhar duro para o próximo. Fiz muitos jogos ruins nesta temporada”, acrescentou.
Esse foco na melhoria constante fez com que ele registrasse estatísticas incríveis, incluindo 118 dribles bem-sucedidos — o maior número da liga —, enquanto continua buscando um ganho de 1% a cada dia.
A humildade de Diomande é cativante e quase todas as suas frases soam como motivação. “Às vezes é bom ter pressão. Você tem que dar tudo de si, todos os dias, a cada minuto, a cada segundo. Todos os dias você precisa melhorar em alguma coisa, mesmo que seja só 1%.”
A disputa pela contratação de 100 milhões de libras
Embora o Liverpool já há muito tempo considere o marfinense o perfil ideal para preencher a lacuna deixada pela saída de Mohamed Salah, o clube agora enfrenta forte concorrência da capital francesa. Diomande já havia demonstrado um grande carinho pelos Reds, admitindo no TikTok: “Quero jogar pelo Liverpool. Sou um grande torcedor do Liverpool. Meu pai sonha em me ver jogar em Anfield um dia. Esse é o meu sonho também – e quero torná-lo realidade.”
No entanto, a realidade financeira da negociação é assustadora. O RB Leipzig está em posição de força e, segundo relatos, está exigindo uma oferta de cerca de € 100 milhões (£ 86 milhões/$ 116 milhões) antes mesmo de considerar uma venda. O contrato atual de Diomande vai até 2030, e o diretor-geral do Leipzig, Oliver Mintzlaff, já declarou anteriormente que o ponta “certamente estará conosco na próxima temporada”, independentemente dos valores astronômicos mencionados na mídia.
- getty
Sonhos de Copa do Mundo com os Elefantes
Antes que qualquer drama envolvendo transferências venha a acontecer, o foco imediato de Diomande é a próxima Copa do Mundo com a Costa do Marfim. “Quero ajudar meu país a chegar o mais longe possível”, afirmou Diomande. Os Elefantes enfrentarão um grande desafio na fase de grupos contra a Alemanha, partida em que Diomande enfrentará vários de seus rivais e companheiros de clube.
O confronto em Toronto o colocará frente a frente com o capitão do Leipzig, David Raum. “Ele é meu capitão. Às vezes a gente fala: ‘Vou te matar’ ou ‘Vou fazer isso…’ Mas continuamos amigos”, disse Diomande sobre o confronto que se aproxima. “Vai ser bom jogarmos um contra o outro e trocarmos de camisa. Vai ser legal.”