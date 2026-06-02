Yan Diomande, alvo do Liverpool, revela qual superestrela da atualidade substituiu Cristiano Ronaldo como sua fonte de inspiração - com rumores de uma transferência de € 100 milhões para a Premier League

Apesar de sua ascensão meteórica, o jogador de 19 anos insiste que está longe de ser um jogador completo e mantém a humildade em relação às suas contribuições durante uma temporada de destaque. “Sou um ser humano. Posso cometer erros. Se você não fez um bom jogo, precisa reconhecer isso e trabalhar duro para o próximo. Fiz muitos jogos ruins nesta temporada”, acrescentou.

Esse foco na melhoria constante fez com que ele registrasse estatísticas incríveis, incluindo 118 dribles bem-sucedidos — o maior número da liga —, enquanto continua buscando um ganho de 1% a cada dia.

A humildade de Diomande é cativante e quase todas as suas frases soam como motivação. “Às vezes é bom ter pressão. Você tem que dar tudo de si, todos os dias, a cada minuto, a cada segundo. Todos os dias você precisa melhorar em alguma coisa, mesmo que seja só 1%.”



