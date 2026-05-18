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Yan Diomande, alvo do Liverpool, confirma que permanecerá no RB Leipzig após uma temporada de estreia repleta de conquistas
A Liga dos Campeões é fundamental para a permanência do Leipzig
Apesar do grande interesse da Premier League, Diomande deixou claro que seu futuro imediato continua na Red Bull Arena. O ponta marfinense, que se tornou um dos jovens talentos mais cobiçados do futebol europeu, apontou seu contrato de longo prazo, válido até 2030, como um dos principais motivos de seu compromisso com o clube.
O Liverpool teria identificado o jovem como uma promessa ofensiva de longo prazo, mas Diomande está motivado pela oportunidade de continuar disputando a Liga dos Campeões com o time alemão. Questionado se ainda estará no Leipzig na próxima temporada, o jogador de 19 anos disse à revista Kicker: “Sim”, acrescentando: “Não estou pensando nisso no momento. Tenho contrato com o Leipzig e gosto de jogar aqui. Mas ninguém sabe o que vai acontecer depois disso. Todo mundo tem ambições, inclusive eu. Meu sonho é jogar no mais alto nível possível.”
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Temporada de estreia recorde é recompensada
A confirmação de sua permanência vem logo após um importante reconhecimento individual. Diomande conquistou o prêmio de “Revelação da Temporada” da campanha 2025/26, uma honraria que destaca seu incrível impacto na primeira divisão alemã. Ele superou a forte concorrência do zagueiro do Hamburgo, Luka Vuskovic, e de Ibrahim Maza, do Bayer Leverkusen, para conquistar o prestigioso troféu.
Suas estatísticas na Bundesliga contam a história de um jogador que se adaptou ao futebol profissional com notável facilidade. Com mais gols (12) e assistências (oito) combinados do que qualquer outro jogador do Leipzig, exceto Christoph Baumgartner, Diomande se tornou o coração do ataque de sua equipe. Sua capacidade de vencer 55% de seus duelos demonstra ainda mais que ele possui os atributos físicos para acompanhar seu talento técnico.
Elogios do técnico Ole Werner
O técnico do Leipzig, Ole Werner, não tem medido palavras ao elogiar seu pupilo de destaque ao longo do ano. O treinador tem frequentemente destacado a ética de trabalho e a versatilidade do jovem como motivos fundamentais para sua integração perfeita ao time titular. A capacidade de Werner de maximizar o talento de Diomande tem sido um tema central da temporada do Leipzig, e o técnico continua sendo um fator importante na decisão do jogador de permanecer no clube.
“A maneira como ele mantém a defesa adversária em alerta, recua para ajudar na marcação e parte para cima dos jogadores – é um pacote bastante completo”, disse o técnico do Leipzig, Ole Werner, no início desta temporada. “Ele tem uma personalidade excelente, é um bom rapaz e um talento extraordinário.”
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A ascensão impressionante de Diomande
Quando Diomande chegou ao RB Leipzig no verão passado, ele assinou um contrato de cinco anos que o vincula ao clube da Bundesliga até 2030. Sua rápida evolução não só o consagrou como um dos maiores talentos do Leipzig, mas também o tornou um nome reconhecido no cenário mundial, sendo que nenhum jogador em todo o mundo registrou um aumento maior no valor de mercado desde o verão passado.