Yan Diomande, alvo do Liverpool, confirma que permanecerá no RB Leipzig após uma temporada de estreia repleta de conquistas

Apesar do grande interesse da Premier League, Diomande deixou claro que seu futuro imediato continua na Red Bull Arena. O ponta marfinense, que se tornou um dos jovens talentos mais cobiçados do futebol europeu, apontou seu contrato de longo prazo, válido até 2030, como um dos principais motivos de seu compromisso com o clube.

O Liverpool teria identificado o jovem como uma promessa ofensiva de longo prazo, mas Diomande está motivado pela oportunidade de continuar disputando a Liga dos Campeões com o time alemão. Questionado se ainda estará no Leipzig na próxima temporada, o jogador de 19 anos disse à revista Kicker: “Sim”, acrescentando: “Não estou pensando nisso no momento. Tenho contrato com o Leipzig e gosto de jogar aqui. Mas ninguém sabe o que vai acontecer depois disso. Todo mundo tem ambições, inclusive eu. Meu sonho é jogar no mais alto nível possível.”



