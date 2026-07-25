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Lamine YamalGetty Images

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Yamal: uma fortuna de milhões aos 19 anos, após uma trajetória de luta

Especiais e Opinião
La Liga
Barcelona
L. Yamal
Espanha

Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção espanhola, é um dos jogadores mais notáveis do mundo, graças ao seu talento indiscutível e à sua enorme humildade.

Yamal, de 19 anos, possui uma fortuna estimada em cerca de 15 milhões de dólares, segundo o site Celebrity Net Worth, e prevê-se que se torne um dos futebolistas mais bem pagos do mundo.

Neste relatório, a revista HELLO analisa como Yamal acumulou a sua fortuna e lança luz sobre o seu percurso, de uma criança da classe trabalhadora a um ícone mundial:

A popularidade e a influência de Yamal eram tão grandes que levaram o Barcelona a rasgar o seu contrato anterior, que lhe garantia um salário anual bruto de cerca de 1,82 milhões de dólares, concedendo-lhe em vez disso um novo e vultoso contrato.

Em maio de 2025, assinou um contrato de 6 anos com a equipa, elevando o seu salário para cerca de 18 milhões de dólares por ano, antes de impostos, um valor que pode aumentar significativamente com a contabilização dos prémios associados ao desempenho.

Graças a este contrato impressionante, Lamine Yamal ocupou o décimo lugar na lista da revista Forbes dos futebolistas mais bem pagos do mundo.

Não foi de surpreender que o Barcelona procurasse manter o seu talento, depois de se ter tornado o jogador mais jovem a atuar pela equipa principal na história do clube, com 15 anos, 9 meses e 16 dias, sendo também o jogador mais jovem a marcar um golo com a camisola da seleção espanhola, o mais jovem marcador da história do Euro e, além disso, o jogador mais jovem a ser nomeado para o prémio Bola de Ouro, quando tinha apenas 17 anos.

  • Lamine YamalGetty Images

    Parcerias comerciais

    Lamine Yamal assinou um contrato no valor de 34 milhões de dólares com a Adidas, e o jovem obtém quantias avultadas das suas parcerias com marcas como Beats by Dre, OPPO, Powerade, Konami e a organização UNICEF.

    Ainda assim, o seu contrato com a Adidas continua a ser o mais lucrativo, uma vez que os relatórios indicam que Yamal receberá 34 milhões de dólares desta parceria com a duração de dez anos.

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  • Lamine Yamal Mounir Nasraoui Social gfx/ Goal Arabia

    Uma criança da classe trabalhadora

    Os pais de Lamine dão um grande apoio à sua carreira desportiva e, apesar de ele ser hoje milionário, a infância de Lamine nem sempre foi fácil. 

    O jogador espanhol cresceu em Barcelona, filho único de Mounir Nasraoui, pintor de edifícios de origem marroquina, e de Sheila Ebana, empregada de mesa de origem guineense-equatorial.

    Toda a sua família trabalhou arduamente para lhe garantir o necessário, e o adolescente falou muitas vezes do seu amor e da sua admiração pela avó paterna, Fatima, que lhe incutiu a ética de trabalho e a dedicação.

    Yamal disse, durante a sua participação no podcast Resonancia de Corazón con José Ramón de la Morena: «A primeira a chegar a Espanha foi a minha avó, que se meteu escondida num autocarro vindo de Marrocos e conseguiu chegar a Mataró.»

    E acrescentou: «Começou a trabalhar em 3 empregos para que o meu pai pudesse vir, porque ele tinha ficado em Marrocos. E quando a minha avó juntou algum dinheiro, pagou a uma mulher para trazer o meu pai e a irmã dele, que vieram para Espanha quando tinham três anos.»

    Os pais do extremo espanhol separaram-se quando ele tinha três anos, e cresceu em bairros pertencentes à classe trabalhadora, enquanto os seus pais lutavam para garantir o sustento.

    Assim, a vida de Yamal transformou-se: de uma criança que cresceu em condições humildes nos bairros populares de Barcelona a uma das maiores estrelas do futebol mundial, sendo que aquilo de que mais se orgulha continua a ser a sua capacidade de retribuir à família e de lhe dar uma vida mais confortável e estável.

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