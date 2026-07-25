Yamal: uma fortuna de milhões aos 19 anos, após uma trajetória de luta

Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção espanhola, é um dos jogadores mais notáveis do mundo, graças ao seu talento indiscutível e à sua enorme humildade.

Yamal, de 19 anos, possui uma fortuna estimada em cerca de 15 milhões de dólares, segundo o site Celebrity Net Worth, e prevê-se que se torne um dos futebolistas mais bem pagos do mundo.

Neste relatório, a revista HELLO analisa como Yamal acumulou a sua fortuna e lança luz sobre o seu percurso, de uma criança da classe trabalhadora a um ícone mundial:

A popularidade e a influência de Yamal eram tão grandes que levaram o Barcelona a rasgar o seu contrato anterior, que lhe garantia um salário anual bruto de cerca de 1,82 milhões de dólares, concedendo-lhe em vez disso um novo e vultoso contrato.

Em maio de 2025, assinou um contrato de 6 anos com a equipa, elevando o seu salário para cerca de 18 milhões de dólares por ano, antes de impostos, um valor que pode aumentar significativamente com a contabilização dos prémios associados ao desempenho.

Graças a este contrato impressionante, Lamine Yamal ocupou o décimo lugar na lista da revista Forbes dos futebolistas mais bem pagos do mundo.

Não foi de surpreender que o Barcelona procurasse manter o seu talento, depois de se ter tornado o jogador mais jovem a atuar pela equipa principal na história do clube, com 15 anos, 9 meses e 16 dias, sendo também o jogador mais jovem a marcar um golo com a camisola da seleção espanhola, o mais jovem marcador da história do Euro e, além disso, o jogador mais jovem a ser nomeado para o prémio Bola de Ouro, quando tinha apenas 17 anos.