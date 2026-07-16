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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Yamal teme o mesmo destino de Pelé... Os 5 maiores craques que ficaram de fora da final da Copa do Mundo, apesar de terem se classificado

Especiais e Opinião
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Yamal
Espanha
Argentina
EUA

Será que o astro espanhol será uma das ausências mais marcantes da história das finais da Copa do Mundo?

A torcida espanhola vive um pesadelo assustador nas últimas horas, após a lesão sofrida por Lamine Yamal, poucas horas antes do confronto contra a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

O jornal espanhol “AS” informou que Yamal ficou de fora dos treinos coletivos da seleção espanhola nesta quinta-feira, 72 horas antes da partida contra a Argentina, e que estava com uma bandagem na coxa esquerda.

Embora o jornalista espanhol Alfredo Martínez tenha afirmado que Yamal participará da final normalmente, a torcida espanhola continua apreensiva quanto à situação de seu principal craque.

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    Pelé... Ausência e conquista histórica

    E, caso ele não participe, Yamal não será o primeiro grande astro a ficar de fora da final da Copa do Mundo, apesar de ter se classificado para ela e de figurar na lista da seleção de seu país, já que muitos lendas o precederam nessa situação, com destaque para o brasileiro Pelé.

    Em 1962, Pelé disputava a Copa do Mundo pela segunda vez em sua carreira, no Chile, mas só conseguiu completar uma partida na fase de grupos, antes de sofrer uma lesão por ruptura do músculo da coxa durante o segundo confronto contra a Tchecoslováquia.

    Depois disso, Pelé ficou de fora da partida contra a Espanha na terceira rodada da fase de grupos, das partidas contra a Inglaterra e o Chile nas quartas de final e nas semifinais, e também da partida contra a Tchecoslováquia, que se repetiu na final.

    Apesar da ausência de Pelé, a seleção brasileira conseguiu conquistar o título pela segunda vez consecutiva ao derrotar a Tchecoslováquia, fazendo com que esse torneio fosse contabilizado entre os três títulos conquistados pelo lendário jogador na história da Copa do Mundo — uma conquista que nunca mais se repetiu.

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    Canegia... Gol e ausência

    O mesmo aconteceu com Claudio Caniggia, astro da seleção argentina, durante a Copa do Mundo de 1990 na Itália, quando ele ficou de fora da final, na qual os “dançarinos do tango” perderam para a Alemanha Ocidental por 1 a 0.

    Caniggia foi um dos destaques da Argentina no torneio, ao lado do lendário Diego Maradona, tendo marcado o gol da vitória sobre o Brasil nas oitavas de final e o gol do empate em 1 a 1 contra a Itália na semifinal, antes da vitória nos pênaltis.

    Embora tenha sido o destaque da semifinal, Caniggia recebeu um segundo cartão amarelo, o que lhe custou a ausência na final, vencida pela seleção da Alemanha Ocidental por 1 a 0.

  • ITALY V NORWAYGetty Images Sport

    Costacorta... Ausência e derrota

    A situação se repetiu na edição seguinte, mas desta vez com a própria seleção da Itália, cujo zagueiro Alessandro Costacurta ficou de fora da final contra o Brasil, também devido ao acúmulo de cartões.

    Costacurta recebeu seu segundo cartão amarelo durante o confronto contra a Bulgária, na semifinal da Copa do Mundo de 1994, que terminou com a vitória por 1 a 2.

    Por causa desse cartão, Costacurta ficou de fora da final contra o Brasil, que terminou em empate sem gols, antes de os “dançarinos da samba” vencerem nos pênaltis.

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    Laurent Blanc... Uma vitória apesar da ausência

    Na Copa do Mundo de 1998, Laurent Blanc, o zagueiro mais destacado da seleção francesa, ficou de fora da final contra o Brasil, desta vez por ter recebido um cartão vermelho direto na semifinal.

    Blanc recebeu o cartão durante o confronto contra a Croácia na semifinal, devido a uma entrada violenta em Slaven Bilić, ficando automaticamente de fora da final contra o Brasil.

    Apesar da ausência de Blanc, a defesa da seleção francesa não foi afetada, e os “Galo” conseguiram conquistar seu primeiro título mundial, após uma vitória histórica sobre o Brasil por 3 a 0.

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    Michael Ballack... Ele não estava presente, mas a maldição dele estava lá

    Já a ausência mais marcante do século XXI ocorreu na final da Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, e foi a do lendário jogador alemão Michael Ballack.

    Ballack recebeu seu segundo cartão amarelo durante a vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, na semifinal, ao impedir um contra-ataque da seleção asiática.

    Poucos minutos depois de receber o cartão, e já com a certeza de que ficaria de fora da final caso a equipe se classificasse, Ballack marcou ele mesmo o gol da classificação aos 75 minutos da partida.

    A final contra o Brasil foi disputada sem Michael Ballack, dono da mais famosa “maldição” das finais; e, apesar de sua ausência, a maldição não desapareceu, já que a “Mannschaft” perdeu para os “dançarinos da samba” por 2 a 0.

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