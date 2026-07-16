Yamal teme o mesmo destino de Pelé... Os 5 maiores craques que ficaram de fora da final da Copa do Mundo, apesar de terem se classificado

A torcida espanhola vive um pesadelo assustador nas últimas horas, após a lesão sofrida por Lamine Yamal, poucas horas antes do confronto contra a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.
O jornal espanhol “AS” informou que Yamal ficou de fora dos treinos coletivos da seleção espanhola nesta quinta-feira, 72 horas antes da partida contra a Argentina, e que estava com uma bandagem na coxa esquerda.
Embora o jornalista espanhol Alfredo Martínez tenha afirmado que Yamal participará da final normalmente, a torcida espanhola continua apreensiva quanto à situação de seu principal craque.