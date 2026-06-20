Yamal e três zagueiros... Será que Donis vai cair na armadilha da Copa do Mundo?

O motivo é muito simples: porque ele vive esse cenário praticamente toda semana com o Barcelona, seja no cenário nacional ou europeu.

No Barcelona, Yamal já não é mais aquele jogador desconhecido que dá espaço aos adversários; hoje, a maioria dos treinadores entra em campo com um plano específico para neutralizá-lo, e às vezes ele se vê diante de um lateral e um meio-campista, outras vezes diante de três jogadores em um espaço apertado.

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Mas o que distingue Yamal não é apenas sua habilidade de drible, mas sua capacidade de tomar a decisão certa sob pressão. Quando os jogadores se aglomeram ao seu redor, ele sabe quando passar a bola, quando se movimentar e quando atrair os adversários para abrir espaços para seus companheiros.

Por isso, ele pareceu confiante em suas declarações: não vê a marcação como um problema, mas sim como parte natural de sua vida no futebol; aliás, alguns grandes astros se beneficiam da marcação intensa, pois ela abre espaços para o resto da equipe.

Daí surge a pergunta: será que Donis Yamal vai se sair bem sem perceber se a marcação sobre ele for excessiva?