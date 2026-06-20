Yamal e três zagueiros... Será que Donis vai cair na armadilha da Copa do Mundo?

Antes do aguardado confronto entre a Arábia Saudita e a Espanha na Copa do Mundo de 2026, Lamine Yamal fez uma declaração que pode parecer comum à primeira vista, mas que encerra muitas implicações táticas.
O craque da Espanha e do Barcelona foi questionado sobre a possibilidade de a seleção saudita impor uma marcação especial sobre ele ou enfrentá-lo com mais de um jogador, e sua resposta foi tranquila e confiante: “Tudo bem, estou acostumado a isso no Barça”.
Essas palavras talvez resumam por completo o dilema de Georgios Donis antes da partida: será que a solução está em concentrar todos os esforços para neutralizar Yamal? Ou será que isso pode se transformar em uma armadilha tática que dará à Espanha exatamente o que ela quer?