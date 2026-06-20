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لامين يامال - إسبانيا - السعوديةai - Gemini
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Yamal e três zagueiros... Será que Donis vai cair na armadilha da Copa do Mundo?

Especiais e Opinião
L. Yamal
Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
G. Donis
Espanha
Arábia Saudita
EUA
Grécia

A Seleção Verde enfrenta uma tarefa difícil contra o “Mago de La Roja”

Antes do aguardado confronto entre a Arábia Saudita e a Espanha na Copa do Mundo de 2026, Lamine Yamal fez uma declaração que pode parecer comum à primeira vista, mas que encerra muitas implicações táticas.

O craque da Espanha e do Barcelona foi questionado sobre a possibilidade de a seleção saudita impor uma marcação especial sobre ele ou enfrentá-lo com mais de um jogador, e sua resposta foi tranquila e confiante: “Tudo bem, estou acostumado a isso no Barça”.

Essas palavras talvez resumam por completo o dilema de Georgios Donis antes da partida: será que a solução está em concentrar todos os esforços para neutralizar Yamal? Ou será que isso pode se transformar em uma armadilha tática que dará à Espanha exatamente o que ela quer?

  • Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal não é o único problema

    É natural que qualquer técnico considere Yamal como a principal ameaça da seleção espanhola; o jogador possui velocidade, habilidade e a capacidade de fazer a diferença com um único toque, além de ter se tornado o ponto-chave na maioria dos ataques espanhóis.

    Mas o problema é que o foco excessivo em um único jogador pode levar a ignorar as demais fontes de perigo, pois a Espanha não depende apenas de Yamal, mas possui um sistema completo capaz de criar oportunidades em várias partes do campo.

    Se Donis decidir designar um lateral, um meio-campista e um ponta para marcar Yamal constantemente, isso criará espaços em outras áreas, e tanto Dani Olmo, Pedri quanto os laterais avançados encontrarão mais espaço para se movimentar — o que pode fazer com que a seleção saudita pague o preço por se concentrar em um único astro e deixar o restante das armas espanholas atuarem livremente.

    No futebol moderno, a coisa mais perigosa que se pode fazer diante de uma seleção coletiva como a Espanha é esquecer o esquema tático e perseguir um jogador específico.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Por que Yamal não tem medo da censura?

    O motivo é muito simples: porque ele vive esse cenário praticamente toda semana com o Barcelona, seja no cenário nacional ou europeu.

    No Barcelona, Yamal já não é mais aquele jogador desconhecido que dá espaço aos adversários; hoje, a maioria dos treinadores entra em campo com um plano específico para neutralizá-lo, e às vezes ele se vê diante de um lateral e um meio-campista, outras vezes diante de três jogadores em um espaço apertado.

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    Mas o que distingue Yamal não é apenas sua habilidade de drible, mas sua capacidade de tomar a decisão certa sob pressão. Quando os jogadores se aglomeram ao seu redor, ele sabe quando passar a bola, quando se movimentar e quando atrair os adversários para abrir espaços para seus companheiros.

    Por isso, ele pareceu confiante em suas declarações: não vê a marcação como um problema, mas sim como parte natural de sua vida no futebol; aliás, alguns grandes astros se beneficiam da marcação intensa, pois ela abre espaços para o resto da equipe.

    Daí surge a pergunta: será que Donis Yamal vai se sair bem sem perceber se a marcação sobre ele for excessiva?

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Qual seria o plano ideal para o Al-Akhdar?

    A solução mais lógica não é perseguir Yamal por onde quer que ele vá, mas sim impedir que ele receba a bola em condições favoráveis.

    Em outras palavras, o controle deve incidir mais sobre o espaço do que sobre o próprio jogador: quando Yamal recebe a bola de frente para o campo e tem tempo suficiente para pensar, fica extremamente difícil pará-lo; já se ele for obrigado a recebê-la sob pressão ou longe das áreas perigosas, seu impacto diminui visivelmente.

    É aí que entra o papel da organização defensiva saudita: o que é necessário não são três zagueiros em torno de Yamal, mas sim o fechamento das linhas e a interrupção dos passes que chegam até ele entre as linhas. Além disso, o apoio ao lateral por parte do meio-campista e do ponta parece mais viável do que designar mais de um jogador para marcá-lo constantemente.

    Dessa forma, a Seleção Saudita mantém seu equilíbrio defensivo sem abrir espaços na profundidade ou no flanco oposto.

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    O verdadeiro perigo não é o Yamal

    Isso pode parecer estranho, mas o verdadeiro perigo para a Arábia Saudita talvez não seja o próprio Yamal, e sim a reação saudita a ele.

    Se a seleção saudita entrar em campo pensando apenas em como parar o craque do Barcelona, poderá dar à Espanha uma vantagem tática desde o início. Já se encarar a partida como um confronto contra um sistema de jogo completo, suas chances de resistir serão muito maiores.

    A Espanha gosta de atrair o adversário para um ponto específico e, em seguida, atacá-lo em outro lugar, e Yamal costuma ser a isca que dá início a essa jogada

    Portanto, o sucesso de Donis não será medido pelo número de vezes que Yamal tocar na bola, mas por sua capacidade de impedir que a seleção espanhola como um todo explore os espaços e crie superioridade numérica.

    No fim das contas, a verdadeira batalha da Arábia Saudita talvez não seja contra Lamine Yamal, mas contra a tentação de transformar a partida em um confronto individual com ele, pois as grandes seleções não vencem neutralizando um único jogador, mas sim neutralizando todo o sistema.

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