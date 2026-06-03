Xavi Simons dá uma forte pista sobre uma possível transferência para o Tottenham com suas postagens nas redes sociais

Simons parece ter confirmado que Savinho está no topo da lista de desejos do Tottenham para esta janela de transferências, por meio de suas recentes postagens no Instagram. Os dois jogaram juntos durante a passagem pelo PSV Eindhoven, e as interações de Simons nas redes sociais sugerem que a contratação do jogador, que está de saída do Manchester City, está ganhando força, à medida que o Spurs busca reforçar suas opções de ataque.

O ponta brasileiro é atualmente considerado excedente no Etihad Stadium após o término da temporada 2025-26 da Premier League. Apesar de ter assinado uma extensão de contrato de longo prazo até 2031 no ano passado, Savinho não conseguiu garantir uma vaga de titular regular sob o comando do recém-demitido Pep Guardiola, o que levou a uma ruptura em sua continuidade no clube.







