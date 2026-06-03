Getty Images Sport
Traduzido por
Xavi Simons dá uma forte pista sobre uma possível transferência para o Tottenham com suas postagens nas redes sociais
Simons alimenta rumores sobre um possível reencontro com Savinho
Simons parece ter confirmado que Savinho está no topo da lista de desejos do Tottenham para esta janela de transferências, por meio de suas recentes postagens no Instagram. Os dois jogaram juntos durante a passagem pelo PSV Eindhoven, e as interações de Simons nas redes sociais sugerem que a contratação do jogador, que está de saída do Manchester City, está ganhando força, à medida que o Spurs busca reforçar suas opções de ataque.
O ponta brasileiro é atualmente considerado excedente no Etihad Stadium após o término da temporada 2025-26 da Premier League. Apesar de ter assinado uma extensão de contrato de longo prazo até 2031 no ano passado, Savinho não conseguiu garantir uma vaga de titular regular sob o comando do recém-demitido Pep Guardiola, o que levou a uma ruptura em sua continuidade no clube.
- Getty Images Sport
As negociações com o Manchester City estão avançando
O Tottenham não está perdendo tempo na tentativa de reformular o elenco após uma temporada desastrosa, na qual escapou por pouco do rebaixamento. De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, as negociações para a contratação de Savinho pelo Tottenham estão em andamento e avançam bem, enquanto o clube busca finalizar sua terceira contratação deste verão.
Acredita-se que o Manchester City avalie o jogador de 22 anos em aproximadamente 60 milhões de libras. Embora tenham bloqueado uma transferência semelhante para o norte de Londres no verão passado, o surgimento de Antoine Semenyo e o desejo do clube de renovar o elenco sob o comando do novo técnico Enzo Maresca significam que agora estão abertos a autorizar a venda pelo preço certo. O próprio Savinho teria dado sinal verde para a transferência para o sul, em busca de uma vaga garantida no time titular.
Um verão decisivo para o Tottenham
A diretoria do Spurs está sob pressão para montar um elenco competitivo, depois que a equipe terminou a temporada apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. Com as perdas de jogadores importantes ao longo do último ano, a diretoria está determinada a evitar mais uma luta pela permanência. Savinho é visto como um alvo prioritário, capaz de trazer o talento e a velocidade que muitas vezes faltaram no terço final do campo na última temporada.
Falando sobre a situação atual do clube via X, Romano confirmou o andamento das negociações: “As negociações para a ida de Savinho ao Tottenham, conforme revelado há duas semanas, estão em andamento… e progredindo bem. O #THFC acredita que Savinho deseja a transferência; as conversas continuam, já que o Man City poderia abrir as portas para sua saída caso receba uma boa proposta. O negócio está fechado.”
- Getty Images
O plano do City para a vida após Savinho
Caso a negociação seja concluída, espera-se que o diretor do Manchester City, Hugo Viana, comece imediatamente a vasculhar o mercado em busca de um substituto. Embora Semenyo já tenha se mostrado uma contratação acertada desde que chegou do Bournemouth em janeiro, a possível saída de Omar Marmoush para a Espanha poderia deixar uma lacuna significativa no elenco ofensivo do time.
O Tottenham, por sua vez, não está se limitando a Savinho. O clube já garantiu as contratações de Marcos Senesi e Andy Robertson em transferências sem custos, buscando estabelecer uma base mais estável para a próxima temporada. Se a atividade de Simons nas redes sociais servir de indício, a contratação de um ponta brasileiro por 60 milhões de libras poderia ser o próximo grande passo na reformulação do time neste verão.