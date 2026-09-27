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Xavi Hernandez desencanta! Doblete de Mexx Meerdink garante a primeira vitória do técnico da Holanda em suado triunfo sobre a Sérvia
Meerdink calibra a pontaria na marca do pênalti
O início da era Xavi no comando da seleção da Holanda começou com um promissor, embora um pouco frustrante, empate por 1 a 1 com a Alemanha no início da semana. A caminho de Belgrado, o ex-treinador do Barcelona sabia que um resultado de impacto era necessário para realmente dar o pontapé inicial em sua passagem pelo cargo. Diante de uma seleção sérvia desesperada para corrigir um ano difícil, os visitantes inicialmente se viram sob pressão quando Sergej Milinkovic-Savic arriscou uma finalização perigosa que passou muito perto do alvo.
O gol saiu no meio do primeiro tempo após uma falha de disciplina da linha defensiva sérvia. Aleksa Terzic foi considerado culpado de derrubar Crysencio Summerville de forma irregular dentro da área, deixando o árbitro com pouca alternativa além de marcar o pênalti. Mexx Meerdink assumiu a cobrança e, embora o goleiro Vanja Milinkovic-Savic tenha acertado o canto da batida, a força e a precisão foram suficientes para balançar as redes.
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Jovic dá a resposta enquanto Gakpo sai mancando
Apesar do placar positivo, o período inicial não foi isento de contratempos para a Holanda. Denzel Dumfries esteve agonizantemente perto de ampliar a vantagem, mas sua finalização foi defendida com maestria pelo goleiro sérvio. Mais preocupante para Xavi foi ver Cody Gakpo ser obrigado a deixar o campo devido a uma lesão, um golpe precoce que atrapalhou a fluidez ofensiva dos visitantes. O técnico da Sérvia, Veljko Paunovic, percebeu uma oportunidade de mudar o rumo da partida e colocou o experiente Dusan Tadic ao lado de Luka Jovic no intervalo, um ajuste tático que trouxe retorno imediato para os torcedores da casa em Belgrado.
Com sessenta segundos do reinício, os anfitriões empataram. Uma sequência caótica dentro da área holandesa fez Bart Verbruggen realizar duas defesas reflexas para impedir Jovic e Filip Kostic, mas a defesa da Holanda não conseguiu afastar o perigo de forma eficaz. A bola acabou voltando para Jovic, que não desperdiçou e finalizou de pé esquerdo para restabelecer a igualdade.
Resiliência holandesa leva a dois gols de Meerdink
A Holanda se recusou a ceder à pressão e quase retomou a liderança quase instantaneamente. Ruben van Bommel foi o arquiteto de uma bela jogada ofensiva, mandando uma finalização rasteira em direção ao gol que venceu o goleiro, mas tocou pelo lado de fora da trave. A pressão seguiu aumentando quando Dumfries, atuando com sua habitual intensidade, encontrou Tijjani Reijnders em posição perigosa. O meio-campista infiltrou na área sem marcação, mas não conseguiu manter a calma e mandou sua tentativa de pé direito muito acima do travessão, quando realmente deveria ter exigido uma defesa do goleiro sérvio.
No entanto, o momento decisivo finalmente chegou graças ao letal Meerdink. O atacante demonstrou seu faro de gol ao aproveitar um passe na medida de Guus Til, dominando a bola perfeitamente em velocidade antes de bater rasteiro, de pé esquerdo, sem chances para Milinkovic-Savic. Foi um gol que mostrou o melhor do jogo coletivo ofensivo da Holanda e silenciou a torcida de Belgrado. O lance garantiu que a Holanda não fosse punida pelo desperdício anterior, recolocando a equipe no controle da partida à medida que o jogo entrava em seus momentos finais e mais frenéticos.
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Xavi conquista uma vitória histórica
A Sérvia se recusou a cair sem lutar, lançando jogadores ao ataque em uma busca desesperada por mais um empate. A equipe chegou incrivelmente perto de igualar o placar pela segunda vez quando Jovic subiu mais alto para cabecear após cobrança de escanteio de Dusan Tadic, mas a finalização saiu a poucos centímetros da trave oposta. Apesar da pressão no fim e da evidente entrega, os comandados de Paunovic não conseguiram furar a sólida defesa holandesa. O apito final trouxe uma sensação de alívio para Xavi, cuja equipe agora ampliou para 18 jogos a sua sequência invicta em partidas competitivas, excluindo disputas por pênaltis.
Graças a esta vitória, a Holanda assume a liderança do Grupo 2 com quatro pontos, enquanto a Sérvia segue na lanterna sem somar nenhum ponto. Na sequência da Nations League, a equipe de Xavi encara a Grécia fora de casa em 1º de outubro, enquanto a Sérvia viaja para enfrentar a Alemanha no mesmo dia.
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