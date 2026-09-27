O início da era Xavi no comando da seleção da Holanda começou com um promissor, embora um pouco frustrante, empate por 1 a 1 com a Alemanha no início da semana. A caminho de Belgrado, o ex-treinador do Barcelona sabia que um resultado de impacto era necessário para realmente dar o pontapé inicial em sua passagem pelo cargo. Diante de uma seleção sérvia desesperada para corrigir um ano difícil, os visitantes inicialmente se viram sob pressão quando Sergej Milinkovic-Savic arriscou uma finalização perigosa que passou muito perto do alvo.

O gol saiu no meio do primeiro tempo após uma falha de disciplina da linha defensiva sérvia. Aleksa Terzic foi considerado culpado de derrubar Crysencio Summerville de forma irregular dentro da área, deixando o árbitro com pouca alternativa além de marcar o pênalti. Mexx Meerdink assumiu a cobrança e, embora o goleiro Vanja Milinkovic-Savic tenha acertado o canto da batida, a força e a precisão foram suficientes para balançar as redes.