Xavi faz contato de emergência com Virgil van Dijk antes de estreia de pesadelo contra Jurgen Klopp

O novo técnico da Holanda reconheceu que já conversou com o zagueiro do Liverpool ao detalhar planos para um novo diálogo sobre seus objetivos de longo prazo. Xavi enfatizou a importância de entender a mentalidade do defensor, sua motivação pessoal e sua fome por competir sob o regime recém-estabelecido. "Falei com ele. Vou manter contato com ele", explicou Xavi ao discutir o futuro do astro do Liverpool.

"Quero conversar mais sobre qual é a ambição dele, sua paixão. E vamos ver. Mas preciso falar com ele."