Getty Images Sport
Traduzido por
Xavi faz contato de emergência com Virgil van Dijk antes de estreia de pesadelo contra Jurgen Klopp
Entrando em contato com o capitão do Liverpool
Xavi Hernandez não perdeu tempo para afirmar sua autoridade como novo treinador da seleção da Holanda ao estabelecer contato imediato com os jogadores mais experientes do elenco. Logo no início de seu trabalho, o técnico espanhol identificou o capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, como um pilar indispensável para a Holanda. Xavi já iniciou conversas intensas com o grupo de liderança para acompanhar os jogadores de perto, estabelecer bases centrais e aproveitar ao máximo os primeiros estágios de sua carreira como técnico de seleções.
- AFP
Alinhando ambições com Van Dijk
O novo técnico da Holanda reconheceu que já conversou com o zagueiro do Liverpool ao detalhar planos para um novo diálogo sobre seus objetivos de longo prazo. Xavi enfatizou a importância de entender a mentalidade do defensor, sua motivação pessoal e sua fome por competir sob o regime recém-estabelecido. "Falei com ele. Vou manter contato com ele", explicou Xavi ao discutir o futuro do astro do Liverpool.
"Quero conversar mais sobre qual é a ambição dele, sua paixão. E vamos ver. Mas preciso falar com ele."
- AFP
Uma estreia de fogo contra Klopp
Xavi não terá nenhum período de adaptação tranquilo ao comandar sua primeira partida internacional no banco da Holanda. Sua estreia como treinador traz um confronto de peso contra a Alemanha, equipe atualmente comandada pelo ex-técnico do Liverpool Jurgen Klopp. Em vez de se intimidar com a difícil missão, o ex-comandante do Barcelona abraçou a enorme dimensão de enfrentar uma das seleções de elite da Europa logo de cara.
"Estou animado. Estou motivado porque, como vocês sabem, vamos jogar contra a Alemanha, uma das melhores seleções da Europa e um dos melhores treinadores dos últimos anos", destacou Xavi.
Preparando-se para o teste definitivo
A Holanda vai enfrentar sua rival tradicional, a Alemanha, na Liga das Nações da Uefa de 2026–27, em Amsterdã, no dia 24 de setembro, marcando as estreias oficiais de Xavi e Klopp como os novos técnicos de suas respectivas seleções. Com esse enorme desafio à sua espera logo no início de seu contrato de quatro anos, Xavi segue totalmente confiante na capacidade de seu elenco de corresponder à ocasião. Ao manter linhas de comunicação abertas com líderes importantes, como Van Dijk, do Liverpool, o treinador pretende garantir que seus jogadores cheguem ao duelo de alta importância totalmente unidos e completamente preparados.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.