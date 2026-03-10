Getty/GOAL
“Xavi está certo” – Diretor do Atlético de Madrid apoia lenda do Barcelona na afirmação sobre o retorno de Lionel Messi, apesar das negativas de Joan Laporta e Javier Tebas
Allemany apoia Xavi na saga Messi
Uma reviravolta chocante surgiu em relação ao fracasso do retorno de Messi ao Barcelona. O ex-diretor esportivo do Blaugrana, Alemany, que trabalhou no clube de 2021 a 2023, manifestou seu firme apoio a Xavi. Falando antes da partida do Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, o atual dirigente do Atlético confirmou que a versão dos fatos apresentada pelo lendário meio-campista é totalmente precisa.
“Xavi está certo, eles nos disseram que tinham [a aprovação da La Liga]”, afirmou Alemany, contradizendo diretamente a narrativa divulgada pela atual diretoria. O técnico havia anteriormente gerado polêmica ao afirmar que Laporta sabotou uma transferência que estava praticamente fechada, alegando que eles tinham “luz verde” antes de tudo ser inesperadamente rejeitado.
Laporta e Tebas negam as acusações
Laporta agiu rapidamente para refutar essas alegações, caracterizando seu ex-empresário como um peão em um jogo político maior antes das próximas eleições presidenciais. O presidente argumentou que a transferência fracassou devido à falta de comunicação por parte do jogador, e não por causa de qualquer veto da diretoria.
Ele afirmou que o técnico se deixou ser usado, observando que, enquanto os planos financeiros estavam sendo preparados, houve um silêncio repentino de Jorge Messi antes de serem informados da decisão de se juntar ao Inter Miami.
“Em relação a Messi, em 2023 enviei o contrato a Jorge Messi, que foi muito educado. E em maio ele me disse que não poderia acontecer porque ele estaria sob muita pressão aqui e que preferia ir para Miami. E eu disse a ele que respeitava isso”, disse ele.
Tebas reforçou essa defesa insistindo que a liga nunca forneceu a autorização financeira necessária, acrescentando que nunca foi feito nenhum pedido oficial.
Font exige verdade antes das eleições
Com as eleições marcadas para 15 de março, o rival presidencial Victor Font, que tem sido apoiado por Xavi, aproveitou a situação para exigir total transparência do clube. Font sugeriu que a atual administração está se escondendo atrás do sucesso esportivo do técnico Hansi Flick e da ascensão de talentos da academia para mascarar suas falhas passadas.
“Acho que Messi não se pronunciará entre agora e domingo, mas espero que o faça”, disse Font. “Explique a verdade – sobre sua saída do clube e sua tentativa de retornar à entidade em 2023 – para que os membros não votem enganados e com uma cortina de fumaça da ilusão que Hansi Flick e os jovens geram para nós.”
Histórias contraditórias deixam os apoiadores no escuro
À medida que a retórica se intensifica, o foco na Catalunha continua dividido entre o drama na diretoria e as obrigações em campo sob o comando de Flick. Para os torcedores, a chance de uma última apresentação do argentino no estádio é agora uma questão de debate histórico. No entanto, as consequências dessa operação fracassada continuam a ameaçar a estabilidade da hierarquia com as eleições que se aproximam esta semana.
