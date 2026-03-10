“Xavi está certo” – Diretor do Atlético de Madrid apoia lenda do Barcelona na afirmação sobre o retorno de Lionel Messi, apesar das negativas de Joan Laporta e Javier Tebas

Laporta agiu rapidamente para refutar essas alegações, caracterizando seu ex-empresário como um peão em um jogo político maior antes das próximas eleições presidenciais. O presidente argumentou que a transferência fracassou devido à falta de comunicação por parte do jogador, e não por causa de qualquer veto da diretoria.

Ele afirmou que o técnico se deixou ser usado, observando que, enquanto os planos financeiros estavam sendo preparados, houve um silêncio repentino de Jorge Messi antes de serem informados da decisão de se juntar ao Inter Miami.

“Em relação a Messi, em 2023 enviei o contrato a Jorge Messi, que foi muito educado. E em maio ele me disse que não poderia acontecer porque ele estaria sob muita pressão aqui e que preferia ir para Miami. E eu disse a ele que respeitava isso”, disse ele.

Tebas reforçou essa defesa insistindo que a liga nunca forneceu a autorização financeira necessária, acrescentando que nunca foi feito nenhum pedido oficial.