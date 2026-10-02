Xavi assume a culpa pelo fraco primeiro tempo enquanto a Holanda arranca empate contra a Grécia

Em vez de perder a cabeça, Xavi revelou que adotou uma postura calma no intervalo e optou por se desculpar diretamente com o elenco. Ele admitiu que sua escalação inicial e suas escolhas táticas podem ter contribuído para a atuação desorganizada da equipe.

"O primeiro tempo foi realmente muito ruim", disse Xavi ao NOS. "Era importante criar chances desde o início, mas não fizemos nada. Faltaram intensidade e ambição. A culpa foi minha. Talvez a escalação não tenha sido a certa.

"Eu gritei no vestiário? Não, fiquei calmo. Os jogadores estavam um pouco tristes. 'Desculpem, a culpa foi minha', eu disse aos jogadores no intervalo. Tivemos de mudar nossa mentalidade."