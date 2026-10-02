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Xavi assume a culpa pelo fraco primeiro tempo enquanto a Holanda arranca empate contra a Grécia
Xavi assume a culpa
Xavi assumiu total responsabilidade pelo início lento de sua equipe no emocionante empate por 2 a 2 pela Liga das Nações com a Grécia em Tessalônica. A Holanda se viu em desvantagem após uma atuação desorganizada e sem brilho no primeiro tempo, o que levou o técnico espanhol a assumir publicamente a culpa pelas dificuldades iniciais.
Apesar de uma atuação muito melhor após o intervalo, que fez os visitantes arrancarem um ponto no fim, o treinador de 46 anos deixou claro que os 45 minutos iniciais ficaram muito abaixo do padrão exigido para sua seleção.
- AFP
Um pedido de desculpas no vestiário
Em vez de perder a cabeça, Xavi revelou que adotou uma postura calma no intervalo e optou por se desculpar diretamente com o elenco. Ele admitiu que sua escalação inicial e suas escolhas táticas podem ter contribuído para a atuação desorganizada da equipe.
"O primeiro tempo foi realmente muito ruim", disse Xavi ao NOS. "Era importante criar chances desde o início, mas não fizemos nada. Faltaram intensidade e ambição. A culpa foi minha. Talvez a escalação não tenha sido a certa.
"Eu gritei no vestiário? Não, fiquei calmo. Os jogadores estavam um pouco tristes. 'Desculpem, a culpa foi minha', eu disse aos jogadores no intervalo. Tivemos de mudar nossa mentalidade."
Uma tripla substituição crucial
As palavras sinceras de Xavi, combinadas com rápidas mudanças táticas, provocaram uma virada notável. O treinador fez uma tripla substituição decisiva no intervalo, tirando Quinten Timber, Guus Til e Ruben van Bommel para as entradas de Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch e Noa Lang.
A entrada dos três meio-campistas mudou imediatamente o rumo da partida, permitindo que a Holanda ditasse o ritmo e assumisse o controle do confronto. Embora Xavi siga exigente e espere um nível mais alto desde o apito inicial, ele demonstrou orgulho pela resiliência de sua equipe e vê a reação no segundo tempo como uma base vital para seu trabalho.
"Nunca fico satisfeito com um empate, mas isso faz parte do processo", concluiu Xavi. "Queremos jogar como jogamos no segundo tempo. Estou feliz com isso. Vi duas faces, mas isso é só o começo."
- NOS
Confiando no processo
A mudança tática acabou dando resultado, com a Holanda reagindo para garantir um ponto suado fora de casa. A seleção holandesa agora buscará levar essa confiança renovada e o embalo do segundo tempo para seus próximos compromissos pela Liga das Nações, enquanto Xavi continua moldando cuidadosamente a equipe à sua imagem e semelhança.
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