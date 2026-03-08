Getty/GOAL
Traduzido por
Xavi afirma que Joan Laporta impediu a transferência de Lionel Messi para o Barcelona após a La Liga dar luz verde, em entrevista bombástica
Messi negou “Última Dança” no Barça
Em uma entrevista impressionante ao La Vanguardia, apenas uma semana antes das eleições presidenciais do Barcelona, Xavi soltou uma série de bombas sobre seu mandato como técnico. O lendário meio-campista, que foi demitido do cargo em maio de 2024, afirmou que um acordo com Messi estava praticamente fechado no início de 2023.
Xavi revelou que o astro estava ansioso para retornar à Catalunha após sua conquista da Copa do Mundo com a Argentina no Catar. Ele até mesmo apresentou a ideia ao pai de Messi, Jorge, como um final mágico, dizendo: “Vamos fazer uma última dança, como a de Jordan”. No fim das contas, com o fracasso do acordo, o atacante acabou se transferindo para o Inter Miami, da MLS, após o término de seu contrato com o Paris Saint-Germain naquele verão.
- Getty/GOAL
Ele ia entrar em guerra.
Xavi disse: “O presidente também não está dizendo a verdade. Leo estava contratado. Em janeiro de 2023, depois de ganhar a Copa do Mundo, entramos em contato e ele me disse que estava animado para voltar, e eu percebi isso. Conversamos até março e eu disse a ele: ‘Ok, quando você me der o sinal verde, vou falar com o presidente, porque acho que é uma boa jogada do ponto de vista futebolístico’”. Então o que aconteceu? O presidente começou a negociar o contrato com o pai de Leo, e tínhamos a aprovação da La Liga, mas foi o presidente que jogou tudo fora. Ele explicou o motivo? Laporta me disse, e cito, que se Leo voltasse, ele iria entrar em guerra contra ele e que não poderia permitir isso. E então, de repente, Leo parou de atender minhas ligações porque lhe disseram do outro lado da linha que isso não poderia ser feito. Quando liguei para o pai dele, disse: “Isso não pode ser, Jorge”, e ele respondeu: “Fale com o presidente”. Insisti que estávamos conversando com Leo há cinco meses, que era um negócio fechado, que não havia dúvidas sobre sua habilidade futebolística e que, financeiramente, iríamos para Montjuïc e faríamos isso.
Relação entre Xavi e Messi prejudicada
Xavi revelou ainda que toda essa saga prejudicou sua relação com Messi, que já foi um dos companheiros de equipe mais valorizados do argentino no Barça. Messi foi forçado a deixar o clube em 2021 porque eles não tinham condições financeiras para renovar seu contrato, segundo Laporta, e o jogador formado na academia La Masia teve seu coração partido novamente ao tentar negociar seu retorno à Catalunha, com Xavi aparentemente preso no fogo cruzado.
“Demorou um pouco para eu falar com Messi novamente? Sim, porque ele achava que eu fazia parte de todo o esquema. Isso afetou muito minha relação com Leo, mas agora está tudo bem novamente”, disse Xavi. “Ele sabe disso agora, ele entende isso agora, mas houve um período em que não pude me comunicar com ele. Foi uma pena, mas foi por causa daqueles que estão no comando.”
Xavi acrescentou sobre se Messi ainda poderia voltar atrás: “Leo Messi nunca vai voltar ao Barcelona simplesmente porque Laporta não quer isso. Não é por causa da La Liga ou porque Jorge Messi está pedindo dinheiro, isso é tudo mentira. É Laporta que está dizendo ao seu grupo que o clube não tem condições de contratá-lo.”
Laporta está concorrendo pela terceira vez à presidência do Barcelona contra os candidatos Victor Font e Marc Ciria.
- Getty Images Sport
“Decepcionado” pelas figuras nos bastidores
Xavi também afirmou que Laporta o enganou durante seus últimos meses como técnico do Barça, e que o assessor do presidente, Alejandro Echevarría, era quem realmente puxava os cordões nos bastidores do clube. “Ele disse, e eu cito: ‘Xavi, não consigo imaginar o time sem você, não consigo imaginar o novo Camp Nou sem você, não consigo imaginar o 125º aniversário do clube sem você como técnico’. E, como eu ainda tinha motivação e via um grande futuro para o time com a talentosa geração jovem que estava surgindo, me senti capaz”, disse Xavi.
“Assinei pelo Barça graças a ele, mas ele acabou me decepcionando. Por quê? Ele me demitiu como técnico sem me contar a verdade, influenciado por alguém que acredito estar acima do presidente, Alejandro Echevarría. Em outras palavras, foi Alejandro quem me demitiu como técnico. É assim que funciona o Barça, ele é praticamente dirigido por Alejandro Echevarría.”
Publicidade