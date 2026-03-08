Xavi revelou ainda que toda essa saga prejudicou sua relação com Messi, que já foi um dos companheiros de equipe mais valorizados do argentino no Barça. Messi foi forçado a deixar o clube em 2021 porque eles não tinham condições financeiras para renovar seu contrato, segundo Laporta, e o jogador formado na academia La Masia teve seu coração partido novamente ao tentar negociar seu retorno à Catalunha, com Xavi aparentemente preso no fogo cruzado.

“Demorou um pouco para eu falar com Messi novamente? Sim, porque ele achava que eu fazia parte de todo o esquema. Isso afetou muito minha relação com Leo, mas agora está tudo bem novamente”, disse Xavi. “Ele sabe disso agora, ele entende isso agora, mas houve um período em que não pude me comunicar com ele. Foi uma pena, mas foi por causa daqueles que estão no comando.”

Xavi acrescentou sobre se Messi ainda poderia voltar atrás: “Leo Messi nunca vai voltar ao Barcelona simplesmente porque Laporta não quer isso. Não é por causa da La Liga ou porque Jorge Messi está pedindo dinheiro, isso é tudo mentira. É Laporta que está dizendo ao seu grupo que o clube não tem condições de contratá-lo.”

Laporta está concorrendo pela terceira vez à presidência do Barcelona contra os candidatos Victor Font e Marc Ciria.