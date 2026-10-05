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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

Xavi abre a porta para o retorno de Frenkie de Jong à seleção da Holanda, enquanto o meio-campista do Barcelona finalmente retoma os treinos

F. de Jong
Países Baixos
Xavi Hernández
Liga das Nações A
Barcelona
La Liga

O técnico da Holanda, Xavi Hernandez, expressou otimismo em relação ao processo de recuperação de Frenkie de Jong, já que o meio-campista se aproxima de um retorno aos gramados em partidas oficiais. O internacional holandês tem sido um desfalque importante para clube e seleção após um problema persistente no joelho que o mantém fora desde a Copa do Mundo.

  • Sinais positivos de recuperação para De Jong

    Xavi demonstrou forte otimismo em relação à condição física de De Jong, sugerindo que o meio-campista pode estar pronto para defender a Holanda durante a próxima pausa internacional de novembro. O ex-astro do Ajax está fora de ação desde a Copa do Mundo, mas seu recente retorno aos gramados na Ciutat Esportiva Joan Gamper trouxe um alívio muito necessário tanto para o clube quanto para a seleção.

    Falando à imprensa após a vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia, Xavi deixou claro que espera ter em breve suas peças-chave disponíveis para serem selecionadas. "Espero que também possamos contar em novembro com jogadores que agora estão lesionados", explicou. "Frenkie é muito importante. Tenho muita confiança nele. Ele é um jogador de topo, mas vamos esperar para ver como ele se recupera."

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    Navegando pela campanha da Liga das Nações

    Apesar de estarem sem seu talismã no meio-campo, a seleção holandesa tem superado seus compromissos recentes pela Liga das Nações com certo grau de resiliência. A vitória contra a Sérvia marcou uma noite histórica, já que o capitão Virgil van Dijk completou sua 100ª partida pela seleção. O defensor do Liverpool liderou uma linha defensiva que tem sido alvo de críticas pela falta de jogos sem sofrer gols, embora o resultado tenha garantido que a equipe siga invicta sob seu novo comando após quatro partidas.

    A mais recente Data Fifa teve resultados variados, incluindo empates contra Alemanha e Grécia, o que deixou a Holanda na liderança compartilhada de seu grupo. Embora os resultados tenham sido satisfatórios, a fluidez tática proporcionada por De Jong é vista como a peça que falta para transformar um time funcional em uma força dominante. A comissão técnica testou vários jogadores, incluindo Teun Koopmeiners e Tijjani Reijnders, mas o retorno de De Jong continua sendo o principal objetivo para a próxima série de partidas.

  • Impacto de Joshua Zirkzee e do talento emergente

    Na ausência de De Jong, outros jogadores têm assumido a responsabilidade para garantir que a Holanda siga competitiva. Joshua Zirkzee foi o herói no confronto recente com a Sérvia, saindo do banco para marcar o gol decisivo. Foi um momento significativo para o atacante do Manchester United, que marcou seu segundo gol pela seleção após o anterior contra a Bósnia e Herzegovina. Sua finalização precisa demonstrou a crescente profundidade do setor ofensivo holandês, enquanto a equipe espera que seu meio-campo recupere força total.

    O técnico não teve receio de rodar o elenco, dando oportunidades a talentos mais jovens como Crysencio Summerville, que foi um dos destaques na vitória recente.

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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    De olho na janela de novembro

    O foco agora se volta para os relatórios médicos que sairão de Barcelona nas próximas semanas. De Jong retomou recentemente sessões leves de treinamento, e a equipe médica da Holanda deve manter contato próximo com seus colegas na Espanha. O objetivo é garantir que ele tenha ritmo de jogo suficiente antes de ser recolocado no ambiente de alta intensidade do futebol internacional, no qual a Holanda buscará consolidar sua posição no topo de seu grupo da Liga das Nações.

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