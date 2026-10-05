Xavi demonstrou forte otimismo em relação à condição física de De Jong, sugerindo que o meio-campista pode estar pronto para defender a Holanda durante a próxima pausa internacional de novembro. O ex-astro do Ajax está fora de ação desde a Copa do Mundo, mas seu recente retorno aos gramados na Ciutat Esportiva Joan Gamper trouxe um alívio muito necessário tanto para o clube quanto para a seleção.

Falando à imprensa após a vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia, Xavi deixou claro que espera ter em breve suas peças-chave disponíveis para serem selecionadas. "Espero que também possamos contar em novembro com jogadores que agora estão lesionados", explicou. "Frenkie é muito importante. Tenho muita confiança nele. Ele é um jogador de topo, mas vamos esperar para ver como ele se recupera."