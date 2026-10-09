Craig Mercer
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"Xabi, você fez isso errado!" - a confissão honesta de Alonso enquanto o Chelsea sofre um grande golpe com lesão
Caicedo volta à ação para duelo com o Bournemouth
Xabi Alonso confirmou que o influente meio-campista Moises Caicedo está pronto para retornar à escalação titular do Chelsea para o jogo de sábado contra o Bournemouth. O internacional equatoriano aproveitou a janela de três semanas para atingir a condição física ideal após lidar com problemas musculares persistentes.
Joao Pedro, Reece James e Marco Palestra também completaram uma semana inteira de treinamentos em Cobham.
"Finalmente, vocês têm feito essa pergunta e nós usamos esse tempo com Moises para colocá-lo novamente em forma", sorriu Alonso. "Ele está bem para jogar."
- AFP
Técnico admite erro passado por apressar retorno
Alonso reconheceu que a ausência de Caicedo destacou a importância dele para o equilíbrio do meio-campo do Chelsea, ao mesmo tempo em que admitiu ter cometido um erro ao apressar seu retorno em jogos anteriores. "Com certeza qualquer time vai sentir falta de um jogador da qualidade dele, da importância dele, da dinâmica dele", admitiu Alonso.
"Não queríamos correr riscos contra o Brentford porque fizemos isso contra o Brighton, eu mesmo fiz isso e disse: 'Xabi, você fez isso errado'."
"Agora ele se sente muito melhor."
Gittens fora por lesão no tornozelo
Apesar de ter recebido de volta estrelas importantes, o Chelsea sofreu um grande revés com o ponta Jamie Gittens retornando da data Fifa com um problema no tornozelo. "Ele não vai estar em condições para amanhã. Essa é a má notícia desta data Fifa", revelou Alonso.
"Ele sofreu uma lesão no tornozelo e vai ficar fora por algumas semanas."
A lesão abre oportunidades para atacantes menos utilizados ganharem espaço.
- Sportimage
Jovens talentos prontos para assumir um papel maior
Alonso apontou o defensor da base Josh Acheampong e o ponta brasileiro Estevao Willian como opções prontas para assumir mais responsabilidade. Falando sobre Acheampong, Alonso observou: "Ele está jogando de forma mais madura, mais agressiva, sabendo o que é preciso para competir na Premier League."
Ao abordar os minutos de Estevao, Alonso acrescentou: "Sabemos da exigência da Premier League. Ele terá seus momentos e mais minutos."
O Chelsea busca colocar seu elenco renovado em ação contra o Bournemouth no sábado.
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