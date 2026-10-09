"Xabi, você fez isso errado!" - a confissão honesta de Alonso enquanto o Chelsea sofre um grande golpe com lesão

Xabi Alonso confirmou que o influente meio-campista Moises Caicedo está pronto para retornar à escalação titular do Chelsea para o jogo de sábado contra o Bournemouth. O internacional equatoriano aproveitou a janela de três semanas para atingir a condição física ideal após lidar com problemas musculares persistentes.

Joao Pedro, Reece James e Marco Palestra também completaram uma semana inteira de treinamentos em Cobham.

"Finalmente, vocês têm feito essa pergunta e nós usamos esse tempo com Moises para colocá-lo novamente em forma", sorriu Alonso. "Ele está bem para jogar."