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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Xabi Alonso traz atualização preocupante sobre lesão de Moises Caicedo após vitória dramática do Chelsea contra o Brighton

X. Alonso
M. Caicedo
Chelsea
Chelsea x Brighton
Brighton
Premier League

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, ofereceu uma explicação sobre a preocupante lesão sofrida por Moises Caicedo durante a caótica vitória por 4 a 3 sobre o Brighton no domingo. O internacional equatoriano ficou em campo por apenas 13 minutos antes de sair mancando pelo túnel de Stamford Bridge, deixando os torcedores apreensivos sobre sua condição física enquanto o Chelsea dá sequência ao seu início de temporada vitorioso.

  • Caos em Stamford Bridge

    Alonso se pronunciou para esclarecer a condição de Moises Caicedo depois que o Chelsea garantiu uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Brighton no domingo, segundo o football.london. O técnico do Chelsea viu sua equipe abrir uma vantagem de três gols graças aos gols de Romeo Lavia, Pedro Neto e Joao Pedro, antes de os visitantes reagirem com força.

    Com o placar diminuindo e o clube precisando de estabilidade, Alonso colocou Caicedo na ação do meio-campo quando faltava meia hora para o fim. No entanto, Caicedo permaneceu em campo por apenas 13 minutos antes de a equipe médica ser forçada a intervir e ajudá-lo a sair do gramado.

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-REAL SOCIEDADAFP

    Retrocesso por lesão explicado

    Valentin Barco foi chamado imediatamente para substituir Caicedo, que seguiu direto para o túnel. A saída precoce gerou temores de um problema sério, mas Alonso logo revelou que Caicedo apenas agravou uma pancada que já vinha tratando antes da partida. O meio-campista havia voltado aos treinos em Cobham na sexta-feira, mas acabou tendo dificuldades para lidar com as exigências físicas da partida intensa. Ao abordar a situação, Alonso afirmou: "Não foi mais do que da última vez. Ele foi cauteloso. A sensação dele não era das melhores. Não foi nada novo."

  • Cole Palmer salva os pontos

    Apesar da desorganização tática causada pela substituição, o Chelsea conseguiu superar os complicados minutos finais da partida. Um gol contra desajeitado de Pedro recolocou o Brighton no jogo, aumentando imensamente a pressão sobre Emiliano Martinez em sua estreia no gol. Quando os visitantes ameaçavam provocar um colapso constrangedor dos mandantes, Cole Palmer chamou a responsabilidade. Palmer avançou em velocidade pelo meio-campo e acertou uma finalização brilhante, com curva, sem chances para Bart Verbruggen, marcando o quarto gol e garantindo que a cabeçada de Pascal Gross nos acréscimos servisse apenas para diminuir o prejuízo.

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    O que esperar a seguir?

    O Chelsea tem pouco tempo para lamentar suas fragilidades defensivas enquanto se prepara para seu próximo compromisso pela Premier League. O departamento médico vai avaliar Caicedo nos próximos dias para determinar sua disponibilidade. Enquanto isso, Alonso precisa decidir como ajustar sua linha defensiva enquanto aguarda o fechamento da janela de transferências, com Enzo Fernandez ainda fortemente ligado a uma saída.

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