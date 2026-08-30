Alonso se pronunciou para esclarecer a condição de Moises Caicedo depois que o Chelsea garantiu uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Brighton no domingo, segundo o football.london. O técnico do Chelsea viu sua equipe abrir uma vantagem de três gols graças aos gols de Romeo Lavia, Pedro Neto e Joao Pedro, antes de os visitantes reagirem com força.

Com o placar diminuindo e o clube precisando de estabilidade, Alonso colocou Caicedo na ação do meio-campo quando faltava meia hora para o fim. No entanto, Caicedo permaneceu em campo por apenas 13 minutos antes de a equipe médica ser forçada a intervir e ajudá-lo a sair do gramado.