Embora Slot tenha se mantido desafiador diante das críticas crescentes, tem sido impossível ignorar as vaias da torcida. Uma vez que se perde a torcida, pode ser difícil reconquistá-la — mesmo uma torcida tão historicamente leal quanto a do Liverpool tem sido ao longo dos anos.

Questionado sobre se as vaias sinalizam o começo do fim para qualquer técnico, Riise acrescentou: “Não é um bom sinal, se é que posso dizer isso! Mas acho que são mais as vaias e as reações negativas. É mais como se fossem coisas que ele fez nos jogos com as quais os torcedores não concordam.

“Como, por exemplo, quando ele tirou o Rio [Ngumoha] há alguns jogos e eles começaram a vaiar. Mas, no fim das contas, ele explicou isso depois. E concordo com o Slot que ele faz isso com tato.

“Ele sabe, e disse que sabia que haveria vaias quando tirasse o Rio. Mas o Rio provavelmente não tinha mais fôlego para sprints, não conseguia recuar, não tinha a energia que tinha no primeiro tempo. Essas coisas fazem o time parecer mal se você não tiver jogadores que possam dar conta do recado. Então, ele explicou o motivo de ter tirado o Rio. Eu entendo. Eu também reagi um pouco quando ele o tirou, porque ele estava jogando bem. Mas se ele está cansado, se não tem resistência física para continuar, ele não pode jogar.

“Agora parece que tudo o que Arne faz, todo mundo reage negativamente, seja o que for que ele faça. Isso é um mau sinal quando você é técnico, porque normalmente as pessoas sempre dizem: ‘É uma coisa boa, ele sabe por que fez isso’. Mas agora é tipo: ‘Não, você não deveria fazer isso’.

“Ele tem um grande trabalho pela frente para reverter a situação no que diz respeito à confiança dos torcedores e também dos próprios jogadores. Porque se você começa a perder o vestiário — não estou dizendo que ele já perdeu, mas se começar a perder —, é aí que o jogo acaba.”