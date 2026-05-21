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Xabi Alonso “teria esperado” pelo Liverpool, como explica o ex-jogador dos Reds John Arne Riise, ao abordar por que Arne Slot consegue afastar a ameaça de demissão por vaias em Anfield
Alonso rumo ao Chelsea em meio a dúvidas sobre o futuro de Slot
Houve muita especulação sobre um possível retorno de Alonso a Merseyside. Tendo conquistado a Liga dos Campeões durante os cinco anos em que atuou pelo Liverpool, o espanhol mantém laços fortes com os Reds.
No entanto, a partir do verão de 2026, ele vestirá o azul. Isso porque, após ficar sem trabalho desde que sua passagem de 34 jogos no comando do Real Madrid chegou ao fim em janeiro, o técnico de 44 anos está voltando para a Inglaterra, mais precisamente para o oeste de Londres.
O acordo causou certa surpresa, com Alonso prestes a se ver sob pressão imediata para atender às expectativas dos torcedores, que precisam ser conquistados rapidamente. Ele teria tido mais crédito e margem de manobra se tivesse se transferido para Merseyside.
Nenhuma oferta foi feita a ele pelo Liverpool, apesar das sérias dúvidas sobre o futuro de Slot um ano após a conquista do título da Premier League. Uma temporada desafiadora em 2025-26 garantiu a classificação para a Liga dos Campeões, mas pouco retorno sobre o investimento recorde feito durante a última janela de transferências do verão.
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Por que Alonso foi autorizado a assumir o comando em Stamford Bridge
Parece que Slot mantém, por enquanto, o apoio total da diretoria, com o ex-jogador dos Reds, Riise — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a Campobet —, afirmando, quando questionado sobre a decisão de não tentar contratar Alonso, já que não se sabe quando ele estará disponível novamente: “Acho que é um sinal de que, agora que Xabi foi para o Chelsea, se o Liverpool estivesse pensando em dispensar Arne Slot, já teria conversado com Xabi e o mantido informado.
“Com Xabi assinando com o Chelsea agora, acho que isso prova que eles não conversaram com o representante dele e não estão pensando em demitir Arne Slot. Porque Xabi Alonso era a escolha óbvia para mim, e para todo mundo, para assumir o cargo se quisessem fazer uma mudança.
“Acho que o Xabi, se soubesse que havia uma chance no Liverpool, teria esperado. Mas como ele aceitou o cargo no Chelsea agora, e parece que bem rapidamente, isso meio que me diz que talvez não tenha havido tanta conversa quanto as pessoas dizem, e acho que o emprego do Slot está seguro. É isso que penso quando vejo a notícia de que o Xabi foi para o Chelsea.”
Será que as vaias sinalizam o início do fim para o Slot?
Embora Slot tenha se mantido desafiador diante das críticas crescentes, tem sido impossível ignorar as vaias da torcida. Uma vez que se perde a torcida, pode ser difícil reconquistá-la — mesmo uma torcida tão historicamente leal quanto a do Liverpool tem sido ao longo dos anos.
Questionado sobre se as vaias sinalizam o começo do fim para qualquer técnico, Riise acrescentou: “Não é um bom sinal, se é que posso dizer isso! Mas acho que são mais as vaias e as reações negativas. É mais como se fossem coisas que ele fez nos jogos com as quais os torcedores não concordam.
“Como, por exemplo, quando ele tirou o Rio [Ngumoha] há alguns jogos e eles começaram a vaiar. Mas, no fim das contas, ele explicou isso depois. E concordo com o Slot que ele faz isso com tato.
“Ele sabe, e disse que sabia que haveria vaias quando tirasse o Rio. Mas o Rio provavelmente não tinha mais fôlego para sprints, não conseguia recuar, não tinha a energia que tinha no primeiro tempo. Essas coisas fazem o time parecer mal se você não tiver jogadores que possam dar conta do recado. Então, ele explicou o motivo de ter tirado o Rio. Eu entendo. Eu também reagi um pouco quando ele o tirou, porque ele estava jogando bem. Mas se ele está cansado, se não tem resistência física para continuar, ele não pode jogar.
“Agora parece que tudo o que Arne faz, todo mundo reage negativamente, seja o que for que ele faça. Isso é um mau sinal quando você é técnico, porque normalmente as pessoas sempre dizem: ‘É uma coisa boa, ele sabe por que fez isso’. Mas agora é tipo: ‘Não, você não deveria fazer isso’.
“Ele tem um grande trabalho pela frente para reverter a situação no que diz respeito à confiança dos torcedores e também dos próprios jogadores. Porque se você começa a perder o vestiário — não estou dizendo que ele já perdeu, mas se começar a perder —, é aí que o jogo acaba.”
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A classificação para a Liga dos Campeões é um consolo para o Liverpool
A vitória do Aston Villa na final da Liga Europa, somada à sua quarta colocação na Premier League, significa que terminar em sexto lugar já será suficiente nesta temporada para garantir a classificação para a Liga dos Campeões.
O Liverpool ainda pode cair para essa posição, mas parece destinado a terminar a campanha em quinto lugar — faltando apenas mais um jogo, em casa, contra o Brentford, no domingo. É evidente que há trabalho a ser feito em Anfield, com mais mudanças previstas, e Slot precisa provar — com Alonso fora de cena por enquanto — que é o homem certo para colocar as coisas de volta nos trilhos na temporada 2026-27.