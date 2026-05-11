Xabi Alonso surge como o principal candidato a assumir o cargo de técnico do Chelsea, com o apoio do grupo de proprietários do clube

Alonso surgiu como o principal candidato ao cargo no Chelsea, em uma iniciativa que indica que o clube está disposto a ceder mais poder ao técnico no que diz respeito às contratações. Conforme noticiado pelo jornal The i, os Blues estão demonstrando grande interesse no ex-técnico do Bayer Leverkusen e do Real Madrid, que estaria aberto à possibilidade de uma transferência para Stamford Bridge, apesar das dificuldades enfrentadas pelos técnicos anteriores, Enzo Maresca e Liam Rosenior.

O Chelsea tem outros candidatos, com Marco Silva, do Fulham, e Andoni Iraola, do Bournemouth, que em breve ficará sem contrato, ambos em sua mira, mas Alonso conta com apoio de alto nível dentro do grupo de proprietários e representaria uma espécie de golpe de mestre, já que é um dos treinadores mais cobiçados do mercado. Ele também pode ser uma opção caso Arne Slot deixe o Liverpool, embora relatos indiquem que, no momento, o clube planeja mantê-lo para a próxima temporada, apesar do aparente retrocesso do time.