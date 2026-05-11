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Xabi Alonso surge como o principal candidato a assumir o cargo de técnico do Chelsea, com o apoio do grupo de proprietários do clube
A BlueCo apoia Alonso para o cargo em Stamford Bridge
Alonso surgiu como o principal candidato ao cargo no Chelsea, em uma iniciativa que indica que o clube está disposto a ceder mais poder ao técnico no que diz respeito às contratações. Conforme noticiado pelo jornal The i, os Blues estão demonstrando grande interesse no ex-técnico do Bayer Leverkusen e do Real Madrid, que estaria aberto à possibilidade de uma transferência para Stamford Bridge, apesar das dificuldades enfrentadas pelos técnicos anteriores, Enzo Maresca e Liam Rosenior.
O Chelsea tem outros candidatos, com Marco Silva, do Fulham, e Andoni Iraola, do Bournemouth, que em breve ficará sem contrato, ambos em sua mira, mas Alonso conta com apoio de alto nível dentro do grupo de proprietários e representaria uma espécie de golpe de mestre, já que é um dos treinadores mais cobiçados do mercado. Ele também pode ser uma opção caso Arne Slot deixe o Liverpool, embora relatos indiquem que, no momento, o clube planeja mantê-lo para a próxima temporada, apesar do aparente retrocesso do time.
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O efeito cascata da transferência
A contratação de Alonso provavelmente desencadearia um verão de intensa atividade, já que o clube buscaria alinhar o elenco à sua visão tática. Ao contrário de Rosenior, que foi integrado a partir do próprio grupo BlueCo, Alonso chegaria com poder de barganha para exigir perfis específicos. Essa mudança sugere que a diretoria do Chelsea está finalmente priorizando a expertise técnica de um técnico em detrimento de uma estrutura corporativa rígida, em sua tentativa de retornar ao topo da Premier League.
O Chelsea considerou outras opções, com Cesc Fàbregas continuando a ser uma figura popular entre a torcida. No entanto, espera-se que o ex-meio-campista permaneça na Itália por pelo menos mais uma temporada com o Como. Esse desdobramento efetivamente reduz a disputa a três principais candidatos: Alonso, Silva e Iraola. Embora Iraola continue sendo um forte candidato, Alonso emergiu como a escolha preferida do Chelsea para inaugurar uma nova era em Stamford Bridge.
Conflitos internos e preocupações com o elenco
A saída de Maresca ocorreu em meio a relatos de que sua relação com a diretoria do clube havia se deteriorado e que ele havia entrado em conflito com ela por causa das transferências. Ele estaria pronto para suceder Pep Guardiola caso o catalão decida deixar o Manchester City no final da temporada. Esse histórico de atritos exigiu uma reavaliação da diretoria do Chelsea, que busca contratar um técnico de nível mundial.
Há dúvidas sobre o futuro de estrelas como Enzo Fernández e Cole Palmer, já que os jogadores mais experientes do Chelsea devem perder bônus significativos sem a participação na Liga dos Campeões na próxima temporada. O próprio Chelsea tem alvos ambiciosos para transferências, incluindo Elliot Anderson, que está na mira do City e do Manchester United, mas esses planos parecem irrealistas enquanto o clube é visto como estando em turbulência fora de campo.
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E agora?
A final da FA Cup deste sábado oferece ao Chelsea uma última chance de redenção em uma temporada amplamente decepcionante, mas o que está em jogo vai muito além do título. Considerando os gastos astronômicos de Todd Boehly com transferências e uma folha salarial gigantesca, os Blues simplesmente não podem se dar ao luxo de passar mais um ano à margem da Liga dos Campeões. Isso torna a escolha do próximo técnico absolutamente crucial.