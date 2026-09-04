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Xabi Alonso se preocupa com a condição física de Moises Caicedo antes do dérbi contra o Arsenal após o mais recente revés do meio-campista
Preocupações com lesão para a estrela equatoriana
O Chelsea deve tomar uma decisão de última hora sobre Caicedo neste sábado, apenas 24 horas antes de entrar em campo contra o atual campeão da Premier League. O meio-campista de 24 anos teve um início frustrante na nova temporada, já que desfalcou a vitória na estreia contra o Fulham e o triunfo no meio de semana sobre o Luton Town pela Copa da Liga Inglesa.
Depois de entrar aos 23 minutos do segundo tempo na emocionante vitória do Chelsea por 4 a 3 sobre o Brighton & Hove Albion no domingo, Caicedo permaneceu em campo por apenas 14 minutos antes de cair no gramado. Embora tenha precisado de atendimento médico no campo e, por fim, conseguido sair andando sem ajuda, a natureza recorrente do problema causou grande preocupação em Cobham.
- Getty Images Sport
Alonso traz atualização sobre condição física
Falando em sua entrevista coletiva pré-jogo na sexta-feira, Alonso foi cauteloso ao ser questionado sobre a disponibilidade de um jogador que se mostrou fundamental para o Chelsea na última temporada, apesar do 10º lugar da equipe. O equatoriano de 24 anos, que é vice-capitão atrás de Reece James e soma 149 partidas pelo clube desde que chegou vindo do Brighton em agosto de 2023, segue sendo um elemento crucial da espinha dorsal dos Blues antes do clássico que se aproxima.
"Vamos checar amanhã, amanhã será a decisão final para o elenco de domingo", disse Alonso aos repórteres ao ser pressionado sobre a situação. O ex-meio-campista de Liverpool e Real Madrid pediu a torcedores e à imprensa que mantenham a paciência enquanto as avaliações médicas continuam, acrescentando: "Nós não [precisamos] nos preocupar, precisamos checar amanhã e tomar a decisão final."
Navegando pela transição no meio-campo
O meio-campo do Chelsea passou por uma transformação significativa neste verão após a saída de Enzo Fernandez para o Manchester City. O clube foi ativo no mercado para garantir que Alonso tivesse opções suficientes, assegurando as contratações de Valentin Barco e do veterano líder Jordan Henderson.
O treinador acredita que o elenco tem flexibilidade tática suficiente para lidar com as exigências da Premier League mesmo se Caicedo ficar fora. Ele destacou a mistura de juventude e experiência agora presente no vestiário, que, na visão dele, será crucial para atravessar uma sequência difícil de jogos. "Temos qualidades diferentes, personalidades diferentes", explicou Alonso ao falar sobre suas opções táticas. "Valentin é jovem, mas chegou com grande energia. Temos o Hendo, ele tem tranquilidade, mentalidade, sabe o que está acontecendo nos jogos. Está cada vez mais perto, mais perto de ganhar minutos."
- AFP
Flexibilidade tática e profundidade do elenco
Se Caicedo não passar no teste de aptidão física no sábado, Alonso está preparado para buscar soluções alternativas, já que os dois rivais londrinos colocam seus inícios perfeitos em jogo. Arsenal e Chelsea chegam ao dérbi ostentando o máximo de pontos nas duas primeiras rodadas da Premier League, com os Gunners vencendo Coventry City e Aston Villa, enquanto os Blues superaram Fulham e Brighton.
Alonso segue confiante de que seu plano tático pode ser executado por vários membros do elenco, independentemente de quem estiver disponível na tarde de domingo. "Temos o Rom (Romeo Lavia), o Reece (James) também, o Malo (Gusto), ele pode jogar [no meio-campo]", acrescentou Alonso.
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