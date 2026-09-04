O Chelsea deve tomar uma decisão de última hora sobre Caicedo neste sábado, apenas 24 horas antes de entrar em campo contra o atual campeão da Premier League. O meio-campista de 24 anos teve um início frustrante na nova temporada, já que desfalcou a vitória na estreia contra o Fulham e o triunfo no meio de semana sobre o Luton Town pela Copa da Liga Inglesa.

Depois de entrar aos 23 minutos do segundo tempo na emocionante vitória do Chelsea por 4 a 3 sobre o Brighton & Hove Albion no domingo, Caicedo permaneceu em campo por apenas 14 minutos antes de cair no gramado. Embora tenha precisado de atendimento médico no campo e, por fim, conseguido sair andando sem ajuda, a natureza recorrente do problema causou grande preocupação em Cobham.