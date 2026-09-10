O Chelsea teve dificuldades no início depois que Alonso fez nove mudanças em relação à derrota no fim de semana para o Arsenal. O Leeds aproveitou a atuação desorganizada do Chelsea e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Tarik Muharemovic, antes de Brenden Aaronson ampliar a vantagem dos visitantes pouco depois da volta do intervalo.

Diante da ameaça de uma eliminação surpreendente na Copa da Liga, Alonso promoveu quatro substituições no intervalo. A mudança de ritmo foi imediata, com Cole Palmer convertendo um pênalti e marcando o segundo dois minutos depois para empatar o confronto. Pedro Neto então balançou as redes para completar uma virada notável em seis minutos, antes de Danny Welbeck ampliar para 4 a 2 após assistência de Morgan Rogers.

Dominic Calvert-Lewin ainda deu esperanças ao Leeds por um breve momento, mas o primeiro gol de Valentin Barco pelo Chelsea e mais um de Welbeck no fim selaram uma vitória frenética por 6 a 3. Rogers teve papel fundamental saindo do banco, com três assistências durante a blitz do segundo tempo.



