Mark Pain
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Xabi Alonso se culpa! Técnico do Chelsea admite que tornou as coisas "difíceis demais" para as estrelas do Chelsea após caótico thriller de nove gols contra o Leeds United
Nove mudanças levam a susto precoce
O Chelsea teve dificuldades no início depois que Alonso fez nove mudanças em relação à derrota no fim de semana para o Arsenal. O Leeds aproveitou a atuação desorganizada do Chelsea e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Tarik Muharemovic, antes de Brenden Aaronson ampliar a vantagem dos visitantes pouco depois da volta do intervalo.
Diante da ameaça de uma eliminação surpreendente na Copa da Liga, Alonso promoveu quatro substituições no intervalo. A mudança de ritmo foi imediata, com Cole Palmer convertendo um pênalti e marcando o segundo dois minutos depois para empatar o confronto. Pedro Neto então balançou as redes para completar uma virada notável em seis minutos, antes de Danny Welbeck ampliar para 4 a 2 após assistência de Morgan Rogers.
Dominic Calvert-Lewin ainda deu esperanças ao Leeds por um breve momento, mas o primeiro gol de Valentin Barco pelo Chelsea e mais um de Welbeck no fim selaram uma vitória frenética por 6 a 3. Rogers teve papel fundamental saindo do banco, com três assistências durante a blitz do segundo tempo.
- Getty Images Sport
Alonso assume a culpa
Falando após a partida, Alonso se recusou a criticar seus jogadores menos utilizados e, em vez disso, apontou o dedo diretamente para si mesmo. O espanhol reconheceu que a forte rotação no time titular deixou a equipe vulnerável.
"Assumo a responsabilidade", disse o ex-técnico do Bayer Leverkusen após o jogo. "Não há nenhum jogador a culpar, é uma decisão que tomamos. No primeiro tempo, as coisas não estavam saindo como queríamos. Quando você não tem tempo para trabalhar [com os jogadores do elenco], é difícil competir neste nível. Precisamos analisar, mas estou feliz por estarmos avançando, feliz com a reação."
Ele acrescentou: "Farei uma avaliação mais profunda sobre como posso ajudar jogadores que não estão atuando tanto a ter um impacto melhor, a se sentir melhor.
"Hoje foi difícil para eles. Talvez eu tenha dificultado demais. Mas é preciso reagir e tomar decisões. O impacto foi bom dos jogadores que entraram. Preciso assumir minha própria culpa e minha própria responsabilidade."
Questionamentos sobre a profundidade do elenco surgem apesar da onda de gastos no verão
A natureza caótica da vitória levanta questões imediatas sobre a profundidade do elenco do Chelsea. Apesar de ter integrado 10 reforços ao time principal durante a janela de transferências, a equipe reserva do Chelsea pareceu frágil e vulnerável defensivamente contra o Leeds.
Ao ser questionado se a atuação destacou a falta de opções confiáveis de reposição, Alonso descartou essa ideia. "Prefiro não seguir por esse caminho cínico", insistiu. "Sei que provavelmente não tomei as decisões certas para que eles mostrassem seus melhores níveis. É algo que vou analisar e com o que vou aprender."
- AFP
Sorteio da quarta rodada da Copa da Liga aguarda o Chelsea
O Chelsea se juntou a Bournemouth, Crystal Palace, Bradford City, Sunderland e Newcastle na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. Os confrontos restantes da terceira rodada serão concluídos na próxima semana, à medida que as equipes disputam as vagas finais nas oitavas de final.
Os Blues descobrirão seus próximos adversários quando o sorteio for realizado na noite da próxima quarta-feira, após o fim do confronto do Manchester United com o Brighton. Enquanto isso, Alonso precisa descobrir como equilibrar seu elenco de forma eficaz, à medida que o calendário doméstico se intensifica.
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