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Adhe Makayasa

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Xabi Alonso revela sua posição sobre a venda de Enzo Fernández, enquanto o craque do Chelsea continua sendo especulado para uma transferência para o Real Madrid

Mercado da bola
E. Fernandez
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X. Alonso
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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, expressou com firmeza seu desejo de manter o meio-campista Enzo Fernández em Stamford Bridge, apesar dos rumores cada vez mais intensos sobre sua saída. O jogador da seleção argentina tem sido fortemente associado a uma transferência para o Real Madrid depois que seu agente supostamente explorou opções de saída neste verão, mas o técnico de seu novo clube continua determinado a mantê-lo no time.

  • Alonso se pronuncia sobre os rumores de transferência

    O novo técnico do Chelsea, Alonso, reafirmou seu compromisso em manter o meia-estrela Fernández, em meio a intensas especulações sobre o futuro do jogador neste verão. Rumores sobre uma possível saída do jogador da seleção argentina surgiram depois que seu agente teria começado a explorar opções fora de Stamford Bridge. Apesar do suposto interesse do Real, gigante espanhol, Alonso aproveitou sua primeira coletiva de imprensa desde que assumiu o cargo em maio para descartar categoricamente qualquer especulação sobre uma possível venda.



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    O técnico quer que o meio-campista fique

    Durante sua primeira coletiva de imprensa, Alonso expressou seu entusiasmo por liderar o novo projeto em Stamford Bridge e esclareceu a posição do clube em relação ao futuro de Fernández. O técnico de 44 anos reconheceu ter mantido conversas diretas com o jogador em meio às suas impressionantes atuações pela seleção argentina na Copa do Mundo.

    O ex-técnico do Bayer Leverkusen preferiu manter os detalhes da conversa em sigilo, mas foi totalmente direto quando questionado sobre a situação de transferência do meio-campista. Ao ser perguntado se sua conversa com Fernández seria divulgada, Alonso respondeu: “Sim, conversamos. Mas, como vocês podem imaginar, o que conversamos permanece em sigilo.”

    Alonso então deu uma resposta curta e definitiva quando questionado se gostaria de manter o meio-campista no Chelsea: “Sim.”

  • Contrato de longo prazo garante o futuro

    Apesar das especulações contínuas sobre uma possível transferência, o Chelsea mantém uma posição forte nas negociações, já que o jogador de 25 anos ainda tem contrato de longo prazo até junho de 2032. Fernández desempenhou um papel fundamental na classificação da Argentina para as semifinais da Copa do Mundo de 2026 e começará suas férias após o torneio no final de julho.

    O foco principal de Alonso agora está voltado para restaurar uma mentalidade vencedora e levar o clube de volta ao topo do futebol nacional. Ele também destacou suas grandes ambições de conduzir o clube de volta às competições europeias: “Essa é uma meta, mas, para alcançá-la, é preciso fazer muitas coisas certas. Para fazer parte desse processo — como queremos jogar, como queremos nos ver, como queremos abordar uma partida onde quer que estejamos —, esse é o meu trabalho, é isso que estou realmente ansioso para fazer. Mas, com certeza, queremos estar lá.”

    Ele acrescentou uma nota de otimismo em relação ao novo começo que está sendo implementado por sua comissão técnica: “Depois do ano passado, estamos começando do zero... Algumas caras novas na comissão técnica, na diretoria. Mas todos estão realmente empenhados no que estamos fazendo. Dá para ver que a energia é boa. O entusiasmo está presente.”

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  • Fulham FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    E agora, o que vem a seguir?

    O Chelsea espera que Fernández retorne a Londres para os treinos de pré-temporada, como de costume, assim que suas férias terminarem, segundo a ESPN. Alonso enfrenta um grande desafio para criar entrosamento dentro de seu novo elenco antes do início das competições, em agosto. O primeiro teste oficial do técnico espanhol na Premier League será uma partida de estreia exigente, fora de casa, contra o Fulham, rival do oeste de Londres.

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