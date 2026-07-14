Xabi Alonso revela sua posição sobre a venda de Enzo Fernández, enquanto o craque do Chelsea continua sendo especulado para uma transferência para o Real Madrid

Apesar das especulações contínuas sobre uma possível transferência, o Chelsea mantém uma posição forte nas negociações, já que o jogador de 25 anos ainda tem contrato de longo prazo até junho de 2032. Fernández desempenhou um papel fundamental na classificação da Argentina para as semifinais da Copa do Mundo de 2026 e começará suas férias após o torneio no final de julho.

O foco principal de Alonso agora está voltado para restaurar uma mentalidade vencedora e levar o clube de volta ao topo do futebol nacional. Ele também destacou suas grandes ambições de conduzir o clube de volta às competições europeias: “Essa é uma meta, mas, para alcançá-la, é preciso fazer muitas coisas certas. Para fazer parte desse processo — como queremos jogar, como queremos nos ver, como queremos abordar uma partida onde quer que estejamos —, esse é o meu trabalho, é isso que estou realmente ansioso para fazer. Mas, com certeza, queremos estar lá.”

Ele acrescentou uma nota de otimismo em relação ao novo começo que está sendo implementado por sua comissão técnica: “Depois do ano passado, estamos começando do zero... Algumas caras novas na comissão técnica, na diretoria. Mas todos estão realmente empenhados no que estamos fazendo. Dá para ver que a energia é boa. O entusiasmo está presente.”