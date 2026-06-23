Xabi Alonso parece querer trazer um ex-astro da Bundesliga para o Chelsea FC

Há algumas semanas que circulam rumores sobre uma possível saída do ex-jogador do VfL Wolfsburg. Embora seu contrato vá até 30 de junho de 2029, provavelmente será difícil para o Palace mantê-lo no clube além do verão.

Aparentemente, Lacroix já nutre há algum tempo o desejo de poder se provar na Liga dos Campeões — porém, com os Eagles, ele participaria apenas da Liga Europa na próxima temporada, já que o clube é o atual campeão da Liga das Conferências.

Embora o Chelsea também não possa disputar competições internacionais no próximo ano, devido a uma temporada desastrosa em 2025/26, as chances de participar da Liga dos Campeões são significativamente maiores do que as do Palace, especialmente após a nomeação de Xabi Alonso como novo técnico.