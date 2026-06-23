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Xabi alonsoGetty Images
Christian Guinin

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Xabi Alonso parece querer trazer um ex-astro da Bundesliga para o Chelsea FC

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X. Alonso
M. Lacroix

Sob o comando de Xabi Alonso, o Chelsea FC deve recuperar seu antigo brilho. Será que os Blues vão se reforçar com um ex-astro da Bundesliga?

Segundo o The Athletic, o clube londrino está considerando a contratação do zagueiro Maxence Lacroix, do Crystal Palace, seu rival na Premier League.

  • Há algumas semanas que circulam rumores sobre uma possível saída do ex-jogador do VfL Wolfsburg. Embora seu contrato vá até 30 de junho de 2029, provavelmente será difícil para o Palace mantê-lo no clube além do verão.

    Aparentemente, Lacroix já nutre há algum tempo o desejo de poder se provar na Liga dos Campeões — porém, com os Eagles, ele participaria apenas da Liga Europa na próxima temporada, já que o clube é o atual campeão da Liga das Conferências.

    Embora o Chelsea também não possa disputar competições internacionais no próximo ano, devido a uma temporada desastrosa em 2025/26, as chances de participar da Liga dos Campeões são significativamente maiores do que as do Palace, especialmente após a nomeação de Xabi Alonso como novo técnico.

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  • Maxence Lacroixgetty

    O Crystal Palace só estaria disposto a negociar a partir de 40 milhões de euros

    Em princípio, o Eagles não deve se opor a uma venda, mas um clube interessado teria que pagar uma quantia adequada a título de indenização. Assim, o clube se mostraria disposto a negociar a partir de uma quantia de 40 milhões de euros.

    Lacroix foi transferido do VfL Wolfsburg para o Crystal Palace em 2024 por 18 milhões de euros, após ter sido formado nas categorias de base do FC Sochaux. Com a seleção da França, o jogador de 26 anos participa atualmente da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Lá, porém, ele ainda não entrou em campo.