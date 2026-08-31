O Chelsea manteve seu início perfeito sob o comando de Alonso com uma frenética vitória por 4 a 3 sobre o Brighton. Os mandantes abriram uma vantagem imponente de 3 a 0 em 32 minutos, graças aos gols de Romeo Lavia, Pedro Neto e Joao Pedro. No entanto, o controle da partida rapidamente se afrouxou, permitindo que o time de Fabian Hurzeler encontrasse um caminho de volta para o jogo.

Malick Yalcouye marcou para o Brighton, enquanto um gol contra de Joao Pedro reduziu ainda mais a vantagem do Chelsea. Cole Palmer devolveu alguma tranquilidade com um gol no fim, mas o Brighton se recusou a sair de cena em silêncio, com Pascal Gross diminuindo novamente nos acréscimos para preparar um final tenso. O Chelsea finalmente resistiu para garantir os três pontos, mas os números por trás da atuação mostraram um quadro impressionante das dificuldades do time da casa.

O Chelsea teve apenas 25,6% de posse de bola e completou somente 146 passes, ambos recordes negativos do clube em uma partida da Premier League desde o início da coleta de dados em 2003-04, segundo a Opta. Além disso, seus 67% de precisão nos passes representaram seu pior índice em uma partida da liga em casa desde fevereiro de 2004, contra o Charlton.



