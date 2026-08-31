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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Xabi Alonso minimiza estatísticas ALARMANTES do Chelsea, enquanto o time registra uma marca mínima bizarra em um jogo eletrizante contra o Brighton

X. Alonso
Chelsea
Brighton
Chelsea x Brighton
Premier League
Arsenal

Xabi Alonso insistiu que fará o que for preciso para vencer depois de o Chelsea registrar seus menores números de posse de bola de todos os tempos em uma partida da Premier League durante uma vitória caótica sobre o Brighton. Apesar de garantir um início perfeito de campanha, a dependência do Chelsea da eficiência nos contra-ataques em vez da retenção de bola levantou questionamentos por toda a liga.

  • Chelsea entrega a bola, mas garante os três pontos

    O Chelsea manteve seu início perfeito sob o comando de Alonso com uma frenética vitória por 4 a 3 sobre o Brighton. Os mandantes abriram uma vantagem imponente de 3 a 0 em 32 minutos, graças aos gols de Romeo Lavia, Pedro Neto e Joao Pedro. No entanto, o controle da partida rapidamente se afrouxou, permitindo que o time de Fabian Hurzeler encontrasse um caminho de volta para o jogo.

    Malick Yalcouye marcou para o Brighton, enquanto um gol contra de Joao Pedro reduziu ainda mais a vantagem do Chelsea. Cole Palmer devolveu alguma tranquilidade com um gol no fim, mas o Brighton se recusou a sair de cena em silêncio, com Pascal Gross diminuindo novamente nos acréscimos para preparar um final tenso. O Chelsea finalmente resistiu para garantir os três pontos, mas os números por trás da atuação mostraram um quadro impressionante das dificuldades do time da casa.

    O Chelsea teve apenas 25,6% de posse de bola e completou somente 146 passes, ambos recordes negativos do clube em uma partida da Premier League desde o início da coleta de dados em 2003-04, segundo a Opta. Além disso, seus 67% de precisão nos passes representaram seu pior índice em uma partida da liga em casa desde fevereiro de 2004, contra o Charlton.


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    Alonso pede contexto acima dos números

    Apesar das gritantes anomalias estatísticas, Alonso se recusou a entrar em pânico. O técnico do Chelsea argumentou que seus jogadores naturalmente diminuíram a intensidade depois de abrir uma grande vantagem no início, mudando o foco para administrar o jogo em vez de dominar a posse de bola.

    "Você precisa contextualizar todos os dados, com certeza", explicou Alonso aos repórteres após o jogo. "Depois de 30 minutos, marcamos [para fazer] 3 a 0, provavelmente naquele momento jogamos demais com o resultado, em vez de continuar jogando. Então os dados não são importantes, o importante é como você joga e o que podemos fazer melhor.

    "Mas essa nunca é a abordagem, eu não digo hoje que precisamos ter 60 por cento ou 20 por cento. Eu nunca falo sobre essas coisas, trata-se de como se preparar, de como ser mais competitivo. Mas o lado bom é que você precisa se adaptar, até durante o jogo há momentos diferentes, e houve alguns momentos em que fomos muito, muito bem e outros momentos em que podemos fazer melhor."

  • Afastando a complacência

    O espanhol também rejeitou sugestões de complacência total, vendo a atuação desorganizada como uma curva natural de aprendizado para seu elenco em desenvolvimento.

    "É algo bastante normal", acrescentou. "Isso acontece com muitas equipes, com outras equipes que já trabalharam juntas e têm mais jogos juntas.

    "Normalmente, essa ideia de como administrar esses momentos já está mais bem definida. Estamos nesse processo. Então eu tenho certeza... no futuro poderemos lidar melhor com isso porque, na Premier League, mesmo no intervalo estávamos vencendo por 3 a 1 e eu disse: rapazes, uma vantagem de 2 a 0, uma vantagem de dois gols na Premier League, não significa que está resolvido.

    "Ainda precisamos manter o foco em jogar, marcar gols, defender bem e depois poderíamos ter feito o quinto, e muitas coisas aconteceram no jogo."


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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BRIGHTONAFP

    Os atuais campeões aguardam no Emirates

    O Chelsea terá um enorme teste de suas credenciais na briga pelo título no próximo domingo, quando viajará ao Emirates Stadium para enfrentar o atual campeão Arsenal. A equipe de Mikel Arteta, que pode ultrapassar os Blues e assumir o terceiro lugar se vencer o Aston Villa na noite de segunda-feira, oferecerá um desafio tático significativamente mais duro.

    Alonso tem total consciência do salto de qualidade e prometeu uma abordagem diferente contra o Arsenal. "Quero vencer e farei o que for preciso para vencer", concluiu o espanhol. "Cada jogo pode ser diferente, então precisamos nos preparar para o melhor e estar prontos para qualquer cenário que tivermos, por isso não é como se isso [atuação] fosse ser repetido contra o Arsenal."

    Com o Arsenal provavelmente dominando a posse de bola em casa, a recém-descoberta capacidade do Chelsea de atacar em transição e suportar forte pressão será testada a fundo no norte de Londres.