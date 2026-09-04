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Xabi Alonso identifica substituto "perfeito" para Enzo Fernandez enquanto o Chelsea planeja investida de € 100 milhões em janeiro por surpresa do Atlético de Madrid
Alonso mira estrela de La Liga para preencher vazio de Fernandez
O Chelsea não está perdendo tempo em seus esforços para reconstruir um meio-campo que foi significativamente alterado nos momentos finais da janela de transferências de verão. Depois de ver Fernandez sair para o Manchester City por uma taxa recorde e de fracassar em uma investida tardia por Lamine Camara, do Monaco, o clube voltou sua atenção para La Liga.
De acordo com o Fichajes, o clube do oeste de Londres prepara uma oferta gigantesca de € 100 milhões (£ 85,6 milhões) para tentar levar Pablo Barrios, do Atlético de Madrid, para Stamford Bridge no ano que vem. Diz-se que Alonso é um grande admirador do jogador de 23 anos, por acreditar que ele possui a combinação única de qualidade técnica e inteligência tática necessária para se destacar na Premier League.
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Atlético de Madrid se prepara para lutar por sua principal estrela
Embora o poder financeiro do Chelsea seja amplamente conhecido, garantir a contratação de Barrios estará longe de ser simples. O meio-campista é considerado uma peça fundamental no esquema de meio-campo de Diego Simeone no Metropolitano, e o clube espanhol não tem nenhuma intenção de facilitar sua saída.
Essa nova estabilidade financeira se deve em grande parte à chegada da Apollo Sports Capital como acionista majoritária do clube. Barrios atualmente tem uma impressionante multa rescisória de € 500 milhões, protegendo seu futuro de longo prazo na capital espanhola.
Os negócios recordistas do Chelsea no verão
A investida por Barrios acontece após um verão de atividade sem precedentes em Stamford Bridge, onde o clube funcionou como uma porta giratória de talentos. O Chelsea priorizou a chegada de reforços que se encaixassem especificamente na filosofia tática de Alonso, o que resultou em um gasto total de pouco mais de £345 milhões em novas contratações. Essas aquisições cobriram lacunas vitais tanto no setor defensivo quanto no ofensivo, enquanto o clube busca competir em todas as frentes nesta temporada.
No entanto, o Chelsea foi igualmente agressivo ao enxugar o elenco, negociando vários jogadores excedentes para equilibrar as contas. O clube arrecadou quase £390 milhões com vendas, encerrando a janela em uma posição financeira altamente favorável. Essa movimentação inteligente fez com que o Chelsea terminasse o período como o clube que mais gerou receita em todo o mercado europeu, dando a ele o poder de fogo necessário para fazer uma proposta significativa por Barrios em janeiro.
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O encaixe tático sob o comando de Alonso
Para Alonso, a contratação de um jogador como Barrios não se resume apenas a substituir a produção de Fernandez, mas também a refinar a identidade da equipe. A capacidade do espanhol de acelerar a transição das jogadas e sua tranquilidade sob pressão fazem dele um candidato ideal para o esquema de Alonso.
Apesar da resistência esperada do Atletico Madrid, o Chelsea parece totalmente comprometido com a investida. A diretoria do clube sabe muito bem que garantir um talento desse calibre exigirá um investimento significativo, mas vê Barrios como a peça final de seu quebra-cabeça no meio-campo. Com a janela de janeiro se aproximando, espera-se que o Chelsea teste a determinação do Atletico com sua oferta inicial de € 100 milhões, enquanto busca dar a Alonso sua contratação dos sonhos.
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