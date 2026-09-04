A investida por Barrios acontece após um verão de atividade sem precedentes em Stamford Bridge, onde o clube funcionou como uma porta giratória de talentos. O Chelsea priorizou a chegada de reforços que se encaixassem especificamente na filosofia tática de Alonso, o que resultou em um gasto total de pouco mais de £345 milhões em novas contratações. Essas aquisições cobriram lacunas vitais tanto no setor defensivo quanto no ofensivo, enquanto o clube busca competir em todas as frentes nesta temporada.

No entanto, o Chelsea foi igualmente agressivo ao enxugar o elenco, negociando vários jogadores excedentes para equilibrar as contas. O clube arrecadou quase £390 milhões com vendas, encerrando a janela em uma posição financeira altamente favorável. Essa movimentação inteligente fez com que o Chelsea terminasse o período como o clube que mais gerou receita em todo o mercado europeu, dando a ele o poder de fogo necessário para fazer uma proposta significativa por Barrios em janeiro.



