Joao Pedro é outro desfalque de destaque do Chelsea, fora do confronto em andamento após um início de campanha arrasador. O atacante soma três gols e o mesmo número de assistências nas quatro primeiras partidas da Premier League, incluindo um gol e uma assistência contra o Hull City. Danny Welbeck entrou em seu lugar na linha de ataque.

Ao falar sobre a profundidade do elenco, Alonso acrescentou: "Você tem outro trio de ataque com Danny e Pedro [sic]. Acho que queríamos ter um elenco bom o suficiente para lidar com lesões, neste caso a de Joao. Danny tem conexões e marcou aqui na temporada passada, estamos preparados para esta noite. Sempre tentamos avaliar o elenco como um todo, o que temos hoje, um jogo duro com certeza. Precisamos lidar com as situações, mas sempre da forma mais competitiva."