AFP
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Xabi Alonso explica ausências de Reece James e Joao Pedro em duelo do Chelsea contra o Brentford
- Getty Images Sport
reprovado em teste físico de última hora
O técnico do Chelsea revelou que seu capitão ficou fora da viagem de sexta-feira a Brentford devido a um problema no tendão da coxa. Conforme noticiado pelo football.london, o defensor atuou durante todo o empate por 2 a 2 com o Hull City no fim de semana passado, mas sofreu um pequeno problema durante a partida.
O clube monitorou sua condição física até a manhã do jogo, mas ele não foi aprovado em um teste de última hora para integrar o elenco. O Chelsea precisou ajustar rapidamente sua linha defensiva, já que James é vital para seu esquema tático. Alonso esclareceu a situação sobre sua ausência repentina e a decisão de deixá-lo fora da lista relacionada para a partida.
Cautela por causa de um problema no tendão da coxa
Alonso detalhou a cronologia da lesão, explicando por que o clube decidiu não arriscar o defensor contra o Brentford. O técnico ressaltou que a comissão técnica deu a James todas as oportunidades para provar que estava em condições físicas antes de tomar a decisão final.
Ao falar sobre o problema, Alonso disse: "Ele teve uma pequena lesão no tendão da coxa. Tentou e nós esperamos até esta manhã. Ele tentou ficar à disposição, mas não conseguiu [.] Agora temos tempo suficiente para nos preparar para o próximo jogo. Faltou pouco para ele se recuperar." O Chelsea optou pela cautela, garantindo que James não agrave ainda mais o problema enquanto enfrenta uma agenda cheia nas próximas semanas.
Ajustes ofensivos necessários
Joao Pedro é outro desfalque de destaque do Chelsea, fora do confronto em andamento após um início de campanha arrasador. O atacante soma três gols e o mesmo número de assistências nas quatro primeiras partidas da Premier League, incluindo um gol e uma assistência contra o Hull City. Danny Welbeck entrou em seu lugar na linha de ataque.
Ao falar sobre a profundidade do elenco, Alonso acrescentou: "Você tem outro trio de ataque com Danny e Pedro [sic]. Acho que queríamos ter um elenco bom o suficiente para lidar com lesões, neste caso a de Joao. Danny tem conexões e marcou aqui na temporada passada, estamos preparados para esta noite. Sempre tentamos avaliar o elenco como um todo, o que temos hoje, um jogo duro com certeza. Precisamos lidar com as situações, mas sempre da forma mais competitiva."
- Getty Images
Recuperação na pausa internacional
Olhando para a frente, o Chelsea enfrenta o Bournemouth em 10 de outubro, após a pausa internacional. A preocupação em relação a Pedro permanece, e ele já foi cortado da convocação do Brasil para os próximos compromissos. Enquanto isso, a ausência de James coincide com o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, lidando com lesões em várias posições, algo que recentemente levou ao retorno de Trent Alexander-Arnold. Alonso espera que a pausa dê aos seus jogadores-chave tempo suficiente para se recuperarem.
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