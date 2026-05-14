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Xabi Alonso exige garantias do Chelsea antes de assumir o cargo de técnico, já que o ex-jogador do Liverpool aprendeu a lição com sua demissão precoce do Real Madrid
Alonso busca estabilidade após deixar o Real Madrid
Alonso é atualmente o principal candidato a assumir o comando técnico do Chelsea, mas o técnico de 44 anos está compreensivelmente cauteloso. Tendo sido demitido pelo Real Madrid em janeiro, apenas sete meses após o início de um contrato de três anos, o gênio tático está determinado a não repetir os mesmos erros em Londres. O jornal The Times informa que ele está buscando garantias específicas em relação ao projeto e ao seu controle técnico antes de assinar o contrato.
Apesar da ausência do Chelsea na Liga dos Campeões na próxima temporada, Alonso tem se mostrado receptivo às negociações iniciais. Sua reputação continua altíssima no mundo do futebol após a conquista histórica do título da Bundesliga sem nenhuma derrota pelo Bayer Leverkusen em 2024. No entanto, após o deterioramento de seu relacionamento com figuras-chave no Bernabéu, ele agora prioriza um ambiente estável onde possa implementar sua visão de longo prazo sem a ameaça de uma demissão prematura.
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Perez defende a nomeação malfadada de Alonso
A sombra de sua saída do Real Madrid ainda paira pesadamente, mas o presidente dos Blancos, Florentino Pérez, saiu recentemente em defesa da contratação. Em entrevista à La Sexta, Pérez atribuiu a queda de rendimento que levou à sua saída a fatores externos, e não à capacidade técnica de Alonso. “Contratá-lo não foi um erro”, afirmou Pérez. “Não tivemos preparação na pré-temporada [por causa do Mundial de Clubes]. Quando você continua jogando às quartas-feiras e aos domingos sem essa base, sua preparação física inevitavelmente cai. Sofremos 28 lesões. Achamos que a contratação resolveria o problema, mas essa solução durou pouco e o desempenho caiu novamente.”
Essa admissão do dirigente do Real Madrid sugere que a perspicácia tática de Alonso nunca foi o principal problema, um fato que não passou despercebido pela diretoria do Chelsea. Entende-se também que o vestiário dos Blues apoia sua possível chegada, vendo-o como uma figura que inspira o respeito necessário para unir um elenco que tem lutado para manter a consistência sob os regimes anteriores.
A lista de candidatos se reduz enquanto o Blues busca o sucessor de Rosenior
Embora Alonso seja o principal alvo, o Chelsea não está apostando tudo em uma única opção. O clube reduziu a lista de candidatos a cinco nomes para substituir Rosenior, que ficou no cargo por apenas 106 dias antes de ser demitido em abril. Entre os outros candidatos estão Andoni Iraola, do Bournemouth, que deve deixar o Cherries no final da atual temporada, e o técnico do Fulham, Marco Silva. Ambos foram contatados pelo clube como alternativas.
No entanto, o pedigree de Alonso é incomparável aos de seus rivais pelo cargo. Com títulos da Liga dos Campeões e nacionais como jogador do Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique, além de suas façanhas como técnico na Alemanha, ele representa a contratação de alto nível que a diretoria do Chelsea tanto almeja. Na nona posição da Premier League, o clube precisa de uma figura transformadora para levá-lo de volta à competição de elite da Europa.
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O foco, por enquanto, continua na conquista da FA Cup
Enquanto as negociações continuam nos bastidores, o técnico interino Calum McFarlane prepara o time para a importante final da FA Cup contra o Manchester City neste sábado. Esta é a última chance de conquistar um título em uma temporada que, de resto, tem sido bastante conturbada.
“A família da minha namorada é supertorcedora do Chelsea; o pai e o tio dela são titulares de ingressos para a temporada há 50 anos”, disse McFarlane. “Ela é uma grande torcedora do Chelsea. Eles estão muito orgulhosos. É um jogo importantíssimo e espero que possamos fazer uma boa partida para todos os torcedores. Não sei dizer exatamente como vou me sentir no dia. Estou tentando fazer com que seja o mais normal possível.”