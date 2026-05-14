Xabi Alonso exige garantias do Chelsea antes de assumir o cargo de técnico, já que o ex-jogador do Liverpool aprendeu a lição com sua demissão precoce do Real Madrid

Alonso é atualmente o principal candidato a assumir o comando técnico do Chelsea, mas o técnico de 44 anos está compreensivelmente cauteloso. Tendo sido demitido pelo Real Madrid em janeiro, apenas sete meses após o início de um contrato de três anos, o gênio tático está determinado a não repetir os mesmos erros em Londres. O jornal The Times informa que ele está buscando garantias específicas em relação ao projeto e ao seu controle técnico antes de assinar o contrato.

Apesar da ausência do Chelsea na Liga dos Campeões na próxima temporada, Alonso tem se mostrado receptivo às negociações iniciais. Sua reputação continua altíssima no mundo do futebol após a conquista histórica do título da Bundesliga sem nenhuma derrota pelo Bayer Leverkusen em 2024. No entanto, após o deterioramento de seu relacionamento com figuras-chave no Bernabéu, ele agora prioriza um ambiente estável onde possa implementar sua visão de longo prazo sem a ameaça de uma demissão prematura.