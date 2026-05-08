Xabi Alonso estava furioso: a incrível falta de respeito por parte das estrelas do Real Madrid seria o motivo da divisão no vestiário

Segundo o jornal *Marca*, com base em informações privilegiadas vindas do vestiário do Real Madrid, a profunda divisão entre alguns jogadores da equipe teria sido causada pela demissão do ex-técnico Xabi Alonso. A situação no Real teria se deteriorado gradualmente em outubro, pois, naquela época, vários jogadores importantes, entre eles Vinicius Júnior e Fede Valverde, teriam demonstrado cada vez mais abertamente seu descontentamento com os métodos de Alonso, que incluíam intensas sessões táticas e análises de vídeo.

No entanto, havia também um grupo que se adaptou muito bem às medidas de Alonso e apoiava sua abordagem de mudar radicalmente o sistema e o estilo de jogo. Para eles, as reclamações constantes, especialmente de Vinicius, eram apenas um pretexto, pois o status do brasileiro sob o comando de Alonso não era mais o mesmo que tinha sob o antecessor Carlo Ancelotti.

Embora Vinicius também fosse uma peça fundamental da equipe sob o comando de Alonso, ele ficou de fora em 20 das 33 partidas oficiais sob o comando do espanhol e chegou a entrar apenas como reserva em quatro ocasiões. Isso significa que, sob o comando de Alonso, Vinicius disputou apenas nove partidas na íntegra e assumiu cada vez mais o papel de criador de jogadas (10 assistências). Em comparação, sob o comando de Arbeloa, Vinicius marcou, até o momento, oito gols a mais em dez partidas a menos e foi substituído apenas três vezes em 23 jogos.

Uma dessas substituições de Xabi Alonso, considerada tão humilhante por Vinicius, levou, como se sabe, ao polêmico incidente no Clássico no final de outubro. Segundo o Marca, esse foi o momento em que a temporada mudou definitivamente, tanto internamente quanto em termos de clima. Assim, jogadores como Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga também teriam sido da opinião de que os métodos e a abordagem de Alonso influenciavam negativamente o desempenho de muitos jogadores.

A falta de respeito por parte de um grupo de jogadores teria sido tão grande em relação a Alonso que alguns jogadores teriam até fingido dormir nas reuniões táticas e conversado durante as palestras de Alonso. Isso teria causado profunda irritação não apenas entre os defensores de Alonso na equipe, mas também levado a um surto do técnico, que continua sem clube. “Eu não sabia que tinha vindo para um jardim de infância”, teria gritado Alonso, perplexo, em determinado momento.