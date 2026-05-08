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Real MadridGetty Images
Jonas Rütten

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Xabi Alonso estava furioso: a incrível falta de respeito por parte das estrelas do Real Madrid seria o motivo da divisão no vestiário

La Liga
Real Madrid
X. Alonso
Vinicius Junior
J. Bellingham
K. Mbappe
A. Arbeloa
F. Valverde
E. Camavinga
A. Tchouameni
J. Mourinho

O Real Madrid está mergulhado no caos antes do Clássico. A temporada terminará sem nenhum título e, neste momento, os jogadores estão brigando entre si. Aparentemente, a origem dessa profunda divisão remonta a meses atrás.

Antonio Rüdiger contra Álvaro Carreras. Fede Valverde contra Aurélien Tchouameni. Kylian Mbappé contra um assistente técnico. E agora todos contra todos? A divisão na equipe do Real Madrid atingiu proporções dramáticas. 

A imprensa espanhola já nem consegue acompanhar o ritmo das notícias escandalosas. O chamado FC Hollywood na Munique dos anos 1990 parece, em comparação, quase uma festinha de criança. O ponto alto das fissuras agora evidentes e profundas dentro da equipe: após uma briga com Tchouameni, Valverde foi parar no hospital com um traumatismo cranioencefálico. 

É verdade que não teria havido nenhuma agressão física ou socos, e que o verdadeiro líder dos Blancos “apenas” teria batido a cabeça na mesa de forma infeliz. Mas, mesmo assim, tais notícias são uma vergonha para um clube tão grande; elas revelam muito e não deixam margem para outra conclusão senão que algo deu terrivelmente errado nos Blancos.

  • Segundo o jornal *Marca*, com base em informações privilegiadas vindas do vestiário do Real Madrid, a profunda divisão entre alguns jogadores da equipe teria sido causada pela demissão do ex-técnico Xabi Alonso. A situação no Real teria se deteriorado gradualmente em outubro, pois, naquela época, vários jogadores importantes, entre eles Vinicius Júnior e Fede Valverde, teriam demonstrado cada vez mais abertamente seu descontentamento com os métodos de Alonso, que incluíam intensas sessões táticas e análises de vídeo.

    No entanto, havia também um grupo que se adaptou muito bem às medidas de Alonso e apoiava sua abordagem de mudar radicalmente o sistema e o estilo de jogo. Para eles, as reclamações constantes, especialmente de Vinicius, eram apenas um pretexto, pois o status do brasileiro sob o comando de Alonso não era mais o mesmo que tinha sob o antecessor Carlo Ancelotti. 

    Embora Vinicius também fosse uma peça fundamental da equipe sob o comando de Alonso, ele ficou de fora em 20 das 33 partidas oficiais sob o comando do espanhol e chegou a entrar apenas como reserva em quatro ocasiões. Isso significa que, sob o comando de Alonso, Vinicius disputou apenas nove partidas na íntegra e assumiu cada vez mais o papel de criador de jogadas (10 assistências). Em comparação, sob o comando de Arbeloa, Vinicius marcou, até o momento, oito gols a mais em dez partidas a menos e foi substituído apenas três vezes em 23 jogos.

    Uma dessas substituições de Xabi Alonso, considerada tão humilhante por Vinicius, levou, como se sabe, ao polêmico incidente no Clássico no final de outubro. Segundo o Marca, esse foi o momento em que a temporada mudou definitivamente, tanto internamente quanto em termos de clima. Assim, jogadores como Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga também teriam sido da opinião de que os métodos e a abordagem de Alonso influenciavam negativamente o desempenho de muitos jogadores.

    A falta de respeito por parte de um grupo de jogadores teria sido tão grande em relação a Alonso que alguns jogadores teriam até fingido dormir nas reuniões táticas e conversado durante as palestras de Alonso. Isso teria causado profunda irritação não apenas entre os defensores de Alonso na equipe, mas também levado a um surto do técnico, que continua sem clube. “Eu não sabia que tinha vindo para um jardim de infância”, teria gritado Alonso, perplexo, em determinado momento.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Dizem que os astros do Real Madrid deram apelidos duvidosos a Álvaro Arbeloa

    O que aconteceu com o Real a partir daí é claro: após a derrota na final da Supercopa contra o FC Barcelona no início de janeiro, Alonso foi demitido, apesar de uma média de 2,24 pontos por jogo e de estar apenas três pontos atrás do Barça na LaLiga. Seu lugar foi assumido por Álvaro Arbeloa, até então técnico do Real Madrid Castilla. 

    A mudança de treinador, porém, não surtiu efeito algum. Na primeira partida sob o comando de Arbeloa, os merengues passaram vergonha contra o Albacete, time da segunda divisão, e foram eliminados nas oitavas de final da Copa do Rei. Na Liga dos Campeões, a jornada terminou nas quartas de final contra o Bayern de Munique, e na Liga pode ocorrer uma humilhação total já neste domingo, no Clássico. Faltando quatro jogos, o Real está agora a onze pontos do arquirrival da Catalunha. Isso significa que basta um ponto ao Barça no confronto direto para conquistar o campeonato.

    Já é um segredo aberto que Arbeloa será demitido do cargo de técnico após esta temporada. Pois, como informa a emissora de rádio espanhola Cope, Arbeloa também teria perdido todo o respeito dentro da equipe. Segundo o jornalista Manolo Lama, Arbeloa já teria ganhado um apelido duvidoso entre os jogadores espanhóis que não jogam regularmente: eles o chamariam de “Cono”. Um “cono” ou “conchinha”. “Olhem só para esse conchinha, como ele é ruim, olhem só para esse conchinha, ele simplesmente não entende nada”, diriam os jogadores no banco, pelas costas de Arbeloa. 

  • mourinho(C)Getty Images

    Parece que o Real Madrid quer trazer José Mourinho de volta como técnico

    Mas, diante da demissão de Alonso e da iminente saída de Arbeloa, a questão agora é: quem se atreve a pacificar esse time, que parece estar profundamente dividido e, aparentemente, sem qualquer respeito mútuo, e motivá-lo a atingir o máximo de desempenho?

    Recentemente, o nome de José Mourinho tem circulado repetidamente em Madri. O site The Athletic havia noticiado que o retorno do lendário técnico português seria a solução preferida do presidente Florentino Pérez. Sebastian Hoeneß, do VfB Stuttgart, também foi frequentemente mencionado quando se tratava da sucessão de Arbeloa. 

    No entanto, a Sky informa agora que tudo pode realmente culminar no retorno de Mourinho. Segundo a reportagem, houve uma reunião entre os dirigentes do Real e a equipe de Mourinho no início da semana, além de já ter havido contato direto com o técnico de 63 anos. No entanto, ele estaria exigindo “controle total” e “grande poder de decisão nas transferências”.

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