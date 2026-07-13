Xabi Alonso está pronto para o “desafio” do Chelsea, enquanto o novo técnico se prepara para o tão esperado retorno à Premier League

Alonso demonstrou calma e confiança ao falar com a imprensa na Drake Suite pela primeira vez desde que assumiu o comando do Chelsea. Em declarações divulgadas pelo site oficial do Chelsea, o ex-técnico do Real Madrid e do Bayer Leverkusen, que já começou a implementar suas ideias no centro de treinamento do clube em Cobham, não escondeu sua alegria por ter sido escolhido para conduzir os Blues a uma nova era.

“Em primeiro lugar, quero agradecer a todos pela recepção”, explica Alonso em sua resposta inicial. “A empolgação (por assumir o cargo) é muito simples: é o clube, o elenco e a oportunidade de vir para este grande clube. Quero fazer parte deste clube, trabalhando em conjunto com os diretores esportivos, com os jogadores e com a equipe ao meu redor em Cobham.”