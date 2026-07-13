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Xabi Alonso está pronto para o “desafio” do Chelsea, enquanto o novo técnico se prepara para o tão esperado retorno à Premier League
Uma oportunidade dos sonhos em Stamford Bridge
Alonso demonstrou calma e confiança ao falar com a imprensa na Drake Suite pela primeira vez desde que assumiu o comando do Chelsea. Em declarações divulgadas pelo site oficial do Chelsea, o ex-técnico do Real Madrid e do Bayer Leverkusen, que já começou a implementar suas ideias no centro de treinamento do clube em Cobham, não escondeu sua alegria por ter sido escolhido para conduzir os Blues a uma nova era.
“Em primeiro lugar, quero agradecer a todos pela recepção”, explica Alonso em sua resposta inicial. “A empolgação (por assumir o cargo) é muito simples: é o clube, o elenco e a oportunidade de vir para este grande clube. Quero fazer parte deste clube, trabalhando em conjunto com os diretores esportivos, com os jogadores e com a equipe ao meu redor em Cobham.”
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Construindo um vínculo de sucesso com os torcedores
Um ponto central da filosofia de Alonso é a criação de um ambiente de união entre o elenco e a torcida de Stamford Bridge. Após um período de transição para o clube, o espanhol está determinado a devolver ao Chelsea sua antiga posição de vencedor constante, ao mesmo tempo em que pratica um estilo atraente de futebol que encante os torcedores.
“Queremos criar entusiasmo, ter esse vínculo com os torcedores, vencer jogos e ter sucesso”, acrescentou o espanhol. “Vejo este clube como um time com grande potencial. Já existe uma base sólida aqui, e agora queremos continuar construindo para garantir que sejamos competitivos em campo.”
O desafio da liga mais difícil do mundo
Embora Alonso conheça bem o futebol inglês graças à sua lendária passagem como jogador pelo Liverpool, ele reconhece que a Premier League evoluiu. A contratação representa sua primeira função como técnico na Inglaterra, e ele está ansioso para colocar à prova sua perspicácia tática contra os melhores treinadores do mundo, no que considera o ambiente definitivo.
“A Premier League é a liga mais competitiva do mundo no momento”, acrescentou o espanhol. “É um desafio vir para cá, voltar à liga, nesta minha carreira como técnico, mas é um desafio que estou muito animado para aceitar, para crescer e aprender junto com todos.”
Homenageando a história do Blues
Com a chegada de Alonso ao Chelsea, ele segue os passos de vários grandes nomes do mundo do futebol. Ele falou com reverência sobre a história repleta de títulos do clube e o calibre dos jogadores que já pisaram no gramado de Stamford Bridge, ressaltando que é um privilégio agora ser responsável pelo sucesso futuro do clube.
“A história do Chelsea está aí (à vista de todos). Não apenas por causa do sucesso, mas por causa de todos os grandes jogadores que atuaram aqui e dos tantos grandes treinadores que passaram por aqui. Sinto-me realmente honrado e privilegiado (por estar aqui) e mal posso esperar para começar a trabalhar”, concluiu Alonso.
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