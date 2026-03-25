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Xabi Alonso está “pronto” para assumir o comando técnico do Liverpool caso Arne Slot seja demitido
Uma temporada em queda livre
O otimismo que se seguiu à conquista do título pelo Liverpool em 2025 evaporou-se sob o comando de Slot, cuja equipe tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade nesta temporada, tendo perdido dez partidas da Premier League no total. Apesar de um investimento impressionante de 500 milhões de euros no último verão — que incluiu a contratação de destaque de Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen —, Slot não conseguiu transformar seu elenco repleto de estrelas em uma equipe coesa. De acordo com a SPORT BILD, a diretoria de Anfield, liderada por Michael Edwards, já identificou o ex-meio-campista dos Reds, Alonso, como o homem certo para liderar uma reformulação no verão. Essa possível contratação coincidiria com a saída do ícone do clube, Mohamed Salah, cuja saída no final da temporada deve facilitar uma verdadeira reformulação tática sob a nova liderança.
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Lições de Madri
As notícias sugerem que, embora Alonso esteja “pronto” para aceitar uma oferta concreta do Liverpool, ele estabeleceu condições rigorosas quanto à sua influência nas contratações e no planejamento do elenco. Essa postura firme decorre de sua passagem difícil pelo Real Madrid, onde, segundo relatos, ele sentiu que suas preferências específicas para o elenco foram ignoradas antes de sua chegada. O agente de Alonso, Inaki Ibanez, confirmou que há ofertas concretas em jogo para o espanhol, que conquistou 18 títulos importantes durante sua carreira como jogador. Diz-se que Alonso está receoso de repetir os erros que lhe custaram caro na Espanha, onde assumiu um elenco que não se alinhava com suas convicções táticas, o que acabou levando à sua demissão em meados de janeiro.
A ligação com os Edwards
Edwards é, há muito tempo, um admirador declarado de Alonso, tendo inicialmente tentado trazer o espanhol de volta a Anfield na primavera de 2024, antes da nomeação de Slot. Naquela época, Alonso optou por permanecer no Bayer Leverkusen para completar uma campanha inédita de título da Bundesliga sem nenhuma derrota. Apesar da eventual chegada de Slot, Edwards teria mantido contato com os representantes de Alonso ao longo da temporada 2024-25. O Liverpool vê a possível reunião como a chance perfeita para revitalizar Wirtz, que se tornou um talento de classe mundial sob o comando de Alonso na Alemanha.
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Uma transição de verão
O Liverpool está cinco pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado, faltando sete partidas para o fim da Premier League, embora Alonso tenha, segundo relatos, descartado uma mudança de comando no meio da temporada, preferindo um recomeço neste verão. Isso significa que Slot provavelmente permanecerá no comando para a reta final da campanha nacional e para a partida decisiva das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Os próximos meses servirão como um teste significativo de caráter para um elenco que enfrenta a possível saída tanto do técnico quanto de Salah, enquanto para Alonso, o horizonte ainda pode reservar um retorno histórico ao clube onde ele disputou 210 partidas.