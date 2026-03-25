Xabi Alonso está “pronto” para assumir o comando técnico do Liverpool caso Arne Slot seja demitido

O otimismo que se seguiu à conquista do título pelo Liverpool em 2025 evaporou-se sob o comando de Slot, cuja equipe tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade nesta temporada, tendo perdido dez partidas da Premier League no total. Apesar de um investimento impressionante de 500 milhões de euros no último verão — que incluiu a contratação de destaque de Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen —, Slot não conseguiu transformar seu elenco repleto de estrelas em uma equipe coesa. De acordo com a SPORT BILD, a diretoria de Anfield, liderada por Michael Edwards, já identificou o ex-meio-campista dos Reds, Alonso, como o homem certo para liderar uma reformulação no verão. Essa possível contratação coincidiria com a saída do ícone do clube, Mohamed Salah, cuja saída no final da temporada deve facilitar uma verdadeira reformulação tática sob a nova liderança.