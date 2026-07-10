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Adhe Makayasa

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Xabi Alonso está “muito animado” com o potencial do Chelsea, e o novo técnico promete que “coisas boas estão por vir”

X. Alonso
Chelsea
Premier League

Xabi Alonso expressou seu imenso entusiasmo em relação ao vasto potencial de seu novo elenco do Chelsea após assumir oficialmente o comando em Stamford Bridge. O técnico de 44 anos exigiu com firmeza um trabalho árduo e incansável durante a pré-temporada, prometendo aos torcedores desiludidos que uma nova era de sucesso está por vir.

  • Alonso lança projeto do Chelsea

    O Chelsea iniciou uma nova era sob a liderança de Alonso, que assinou um contrato de quatro anos em Stamford Bridge. O técnico espanhol foi contratado pela BlueCo para liderar um projeto de longo prazo após uma temporada 2025-26 decepcionante, na qual os Blues terminaram em 10º lugar na Premier League e não conseguiram garantir a classificação para as competições europeias. Alonso reuniu imediatamente a maioria dos jogadores do elenco em Cobham na quinta-feira para dar início a um intenso programa de pré-temporada com o objetivo de restaurar as glórias do clube londrino.


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  • Xabi AlonsoGetty Images

    O estrategista exige uma mudança de cultura

    Em suas primeiras declarações públicas desde que assumiu o comando, o ex-técnico do Real Madrid enfatizou que o trabalho árduo e a dedicação total são imprescindíveis para construir uma nova cultura vencedora dentro do elenco. Alonso afirmou: “Não dá para poupar esforços, tudo é pela equipe. O trabalho árduo é imprescindível. Precisamos criar essa cultura, e isso começa aqui, em um processo diário em Cobham.”

    Ele também admitiu estar altamente motivado pelo grupo de jogadores atualmente à sua disposição, enquanto busca implementar um estilo de futebol atraente. O ex-meio-campista acrescentou: “O potencial da equipe e do elenco me deixou realmente animado, por encontrar um grupo com o qual trabalhar, criar uma identidade de jogo, trazer emoção ao estádio e me conectar com os torcedores.

    “É uma sensação ótima, mas é uma grande honra. Fazer parte deste grande clube, que é um dos melhores do mundo e teve grande sucesso nas últimas décadas, é um grande privilégio, e agora estou ansioso pelo desafio.”

  • Reencontrando o Stamford Bridge

    Ciente de que a atmosfera em Stamford Bridge perdeu o brilho devido à frustração dos torcedores com os proprietários do clube nas últimas temporadas, Alonso prometeu restaurar essa harmonia. Ele acredita que o sucesso a longo prazo só pode ser alcançado se houver um forte vínculo emocional e sinergia entre a equipe em campo e os torcedores.

    Alonso enfatizou seu compromisso em reconstruir essa união: “Conheço a energia que este estádio tem e precisamos criar essa energia e esse vínculo com todas as partes.”

    Ele também enviou uma mensagem direta aos torcedores do Blues: “A mensagem é que queremos compartilhar essa convicção de que coisas boas acontecerão se estivermos juntos e criarmos essa força; a energia tem que partir de nós, mas, juntos, podemos alcançar grandes conquistas nos próximos anos.”

    Alonso também acredita que sua transferência para a Premier League aconteceu no momento perfeito: “É o momento certo para mim, depois da minha experiência na Alemanha e na Espanha. Sempre tive vontade de jogar na Premier League, e isso aconteceu no momento certo, no clube certo, com uma boa oportunidade e um bom pressentimento; além disso, a Premier League é empolgante.”

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  • FBL-ESP-LIGA-REALMADRIDAFP

    Um adversário conhecido aguarda Alonso

    Alonso enfrentará um teste imediato às suas qualidades ao comandar o Chelsea na estreia da equipe na Premier League 2026-27, em um clássico do oeste de Londres contra o Fulham, na segunda-feira, 24 de agosto. Curiosamente, o confronto no Craven Cottage o colocará frente a frente com seu ex-companheiro de equipe no Liverpool, Álvaro Arbeloa, que também acaba de ser nomeado o novo técnico dos Cottagers. Esse encontro de prestígio serve como uma estreia competitiva crucial para os dois técnicos espanhóis, que se mudaram para a capital após deixarem o Santiago Bernabéu.

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