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Xabi Alonso está “muito animado” com o potencial do Chelsea, e o novo técnico promete que “coisas boas estão por vir”
Alonso lança projeto do Chelsea
O Chelsea iniciou uma nova era sob a liderança de Alonso, que assinou um contrato de quatro anos em Stamford Bridge. O técnico espanhol foi contratado pela BlueCo para liderar um projeto de longo prazo após uma temporada 2025-26 decepcionante, na qual os Blues terminaram em 10º lugar na Premier League e não conseguiram garantir a classificação para as competições europeias. Alonso reuniu imediatamente a maioria dos jogadores do elenco em Cobham na quinta-feira para dar início a um intenso programa de pré-temporada com o objetivo de restaurar as glórias do clube londrino.
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O estrategista exige uma mudança de cultura
Em suas primeiras declarações públicas desde que assumiu o comando, o ex-técnico do Real Madrid enfatizou que o trabalho árduo e a dedicação total são imprescindíveis para construir uma nova cultura vencedora dentro do elenco. Alonso afirmou: “Não dá para poupar esforços, tudo é pela equipe. O trabalho árduo é imprescindível. Precisamos criar essa cultura, e isso começa aqui, em um processo diário em Cobham.”
Ele também admitiu estar altamente motivado pelo grupo de jogadores atualmente à sua disposição, enquanto busca implementar um estilo de futebol atraente. O ex-meio-campista acrescentou: “O potencial da equipe e do elenco me deixou realmente animado, por encontrar um grupo com o qual trabalhar, criar uma identidade de jogo, trazer emoção ao estádio e me conectar com os torcedores.
“É uma sensação ótima, mas é uma grande honra. Fazer parte deste grande clube, que é um dos melhores do mundo e teve grande sucesso nas últimas décadas, é um grande privilégio, e agora estou ansioso pelo desafio.”
Reencontrando o Stamford Bridge
Ciente de que a atmosfera em Stamford Bridge perdeu o brilho devido à frustração dos torcedores com os proprietários do clube nas últimas temporadas, Alonso prometeu restaurar essa harmonia. Ele acredita que o sucesso a longo prazo só pode ser alcançado se houver um forte vínculo emocional e sinergia entre a equipe em campo e os torcedores.
Alonso enfatizou seu compromisso em reconstruir essa união: “Conheço a energia que este estádio tem e precisamos criar essa energia e esse vínculo com todas as partes.”
Ele também enviou uma mensagem direta aos torcedores do Blues: “A mensagem é que queremos compartilhar essa convicção de que coisas boas acontecerão se estivermos juntos e criarmos essa força; a energia tem que partir de nós, mas, juntos, podemos alcançar grandes conquistas nos próximos anos.”
Alonso também acredita que sua transferência para a Premier League aconteceu no momento perfeito: “É o momento certo para mim, depois da minha experiência na Alemanha e na Espanha. Sempre tive vontade de jogar na Premier League, e isso aconteceu no momento certo, no clube certo, com uma boa oportunidade e um bom pressentimento; além disso, a Premier League é empolgante.”
- AFP
Um adversário conhecido aguarda Alonso
Alonso enfrentará um teste imediato às suas qualidades ao comandar o Chelsea na estreia da equipe na Premier League 2026-27, em um clássico do oeste de Londres contra o Fulham, na segunda-feira, 24 de agosto. Curiosamente, o confronto no Craven Cottage o colocará frente a frente com seu ex-companheiro de equipe no Liverpool, Álvaro Arbeloa, que também acaba de ser nomeado o novo técnico dos Cottagers. Esse encontro de prestígio serve como uma estreia competitiva crucial para os dois técnicos espanhóis, que se mudaram para a capital após deixarem o Santiago Bernabéu.
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