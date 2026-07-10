Xabi Alonso está “muito animado” com o potencial do Chelsea, e o novo técnico promete que “coisas boas estão por vir”

Em suas primeiras declarações públicas desde que assumiu o comando, o ex-técnico do Real Madrid enfatizou que o trabalho árduo e a dedicação total são imprescindíveis para construir uma nova cultura vencedora dentro do elenco. Alonso afirmou: “Não dá para poupar esforços, tudo é pela equipe. O trabalho árduo é imprescindível. Precisamos criar essa cultura, e isso começa aqui, em um processo diário em Cobham.”

Ele também admitiu estar altamente motivado pelo grupo de jogadores atualmente à sua disposição, enquanto busca implementar um estilo de futebol atraente. O ex-meio-campista acrescentou: “O potencial da equipe e do elenco me deixou realmente animado, por encontrar um grupo com o qual trabalhar, criar uma identidade de jogo, trazer emoção ao estádio e me conectar com os torcedores.

“É uma sensação ótima, mas é uma grande honra. Fazer parte deste grande clube, que é um dos melhores do mundo e teve grande sucesso nas últimas décadas, é um grande privilégio, e agora estou ansioso pelo desafio.”