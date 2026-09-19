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Xabi Alonso está "furioso" com a diretoria do Chelsea? Joe Cole afirma que aposta tática na derrota para o Brentford foi uma mensagem clara como o dia sobre transferências
Derrota aprofunda crise no meio-campo do Chelsea
O Chelsea sofreu uma pesada derrota por 3 a 0 fora de casa para o Brentford na noite de sexta-feira, intensificando o escrutínio sobre as limitadas opções de meio-campo de Xabi Alonso. O Chelsea desmoronou no segundo tempo no GTech Community Stadium, mantendo um retrospecto miserável de sofrer pelo menos dois gols em todas as partidas da Premier League nesta temporada.
Com o time perdendo por 2 a 0 no fim do jogo, Alonso fez uma substituição que chamou a atenção no futebol inglês. Em vez de recorrer a jogadores mais experientes, como Romeo Lavia, o técnico espanhol colocou em campo o jovem de 16 anos da base Mahdi Nicoll-Jazuli na tentativa de salvar a partida, antes de Fabio Carvalho marcar já nos acréscimos.
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Alonso manda um recado para a diretoria
Comentaristas rapidamente interpretaram a entrada do adolescente como um desafio direto à cúpula do Chelsea. O ex-ponta dos Blues Cole acredita que a decisão foi um movimento calculado de um técnico visivelmente frustrado.
"Xabi Alonso está mandando um recado para a diretoria, dizendo que não temos o suficiente, e eu estou colocando um garoto de 16 anos no meio-campo quando estamos tentando buscar o resultado fora de casa contra nossos rivais", disse Cole à Premier League Productions. "Isso ficou claríssimo para mim. E, pela forma como ele saiu no fim, acho que ele está furioso com isso."
Vendas no verão deixam lacuna evidente
O coração do meio-campo do Chelsea foi completamente desmontado durante a janela de transferências de verão. Figuras-chave Enzo Fernandez e Andrey Santos foram vendidos para Manchester City e Manchester United, respectivamente, enquanto uma transferência de última hora por Lamine Camara, do Monaco, melou na reta final.
O ex-atacante da Premier League Murray observou que Alonso foi forçado a usar laterais como Reece James e Malo Gusto em áreas centrais. Contra o Brentford, Jordan Henderson, de 36 anos, fez dupla com o reforço de verão Valentin Barco.
"Acho que, quando Xabi Alonso coloca o garoto Mahdi Nicoll-Jazuli, de 16 anos, com o time perdendo por 2 a 0, isso é um recado para a diretoria de que você não tem o suficiente no meio-campo com as saídas de Santos e Fernandez na janela de transferências", afirmou Murray.
"É um grande ponto cego para eles, em algumas ocasiões tiveram laterais-direitos jogando no centro do meio-campo, hoje têm dois meio-campistas de origem, mas colocar o garoto de 16 anos foi um grande recado."
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Em busca de uma solução tática
Alonso enfrenta uma tarefa difícil nas próximas semanas enquanto tenta montar um esquema tático funcional. Ele já utilizou três combinações diferentes no meio-campo em apenas cinco jogos de liga, o que destaca uma grave falta de continuidade em suas escalações iniciais.
As lesões só agravaram o problema, com o homem-chave Moises Caicedo fora de ação devido a um problema muscular persistente. Até que o internacional equatoriano volte à plena forma física, a vulnerabilidade estrutural do Chelsea no centro do campo segue sendo uma fraqueza evidente para as equipes adversárias explorarem.
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