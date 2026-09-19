O coração do meio-campo do Chelsea foi completamente desmontado durante a janela de transferências de verão. Figuras-chave Enzo Fernandez e Andrey Santos foram vendidos para Manchester City e Manchester United, respectivamente, enquanto uma transferência de última hora por Lamine Camara, do Monaco, melou na reta final.

O ex-atacante da Premier League Murray observou que Alonso foi forçado a usar laterais como Reece James e Malo Gusto em áreas centrais. Contra o Brentford, Jordan Henderson, de 36 anos, fez dupla com o reforço de verão Valentin Barco.

"Acho que, quando Xabi Alonso coloca o garoto Mahdi Nicoll-Jazuli, de 16 anos, com o time perdendo por 2 a 0, isso é um recado para a diretoria de que você não tem o suficiente no meio-campo com as saídas de Santos e Fernandez na janela de transferências", afirmou Murray.

"É um grande ponto cego para eles, em algumas ocasiões tiveram laterais-direitos jogando no centro do meio-campo, hoje têm dois meio-campistas de origem, mas colocar o garoto de 16 anos foi um grande recado."