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Xabi Alonso espera mais “movimentação” do Chelsea no mercado de transferências e revela seu “plano” para as contratações recordes de Morgan Rogers e Cole Palmer
É de se esperar mais movimentação no mercado
Alonso admitiu que espera que o clube esteja extremamente ativo no mercado até o fim do prazo de transferências e enfatizou que o foco está na formação de um elenco que possua tanto a qualidade técnica quanto a resistência mental necessárias para competir no mais alto nível. O Chelsea estaria prestes a fechar um acordo de 52 milhões de libras pelo zagueiro Maxence Lacroix, do Crystal Palace. O francês de 26 anos representaria uma mudança na estratégia recente do clube, tornando-se a contratação de maior idade feita pela diretoria desde 2022.
A possível contratação de Valentin Barco, do Strasbourg, indica que o clube ainda busca reforçar o elenco. “Queremos um elenco com o equilíbrio certo entre qualidade e mentalidade”, disse Alonso. “Esses aspectos precisam se alinhar em termos de maturidade, mas acho que estamos começando a nova temporada com boa energia. Isso é importante.”
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Gerenciamento do tamanho do elenco e das saídas
Com o elenco do Chelsea se aproximando de 40 jogadores, as últimas semanas da janela de transferências provavelmente serão marcadas tanto pelas saídas quanto pelas contratações. Alonso está ciente da necessidade de reduzir o elenco para manter a harmonia e garantir que cada jogador tenha uma função bem definida. A comissão técnica e a equipe de recrutamento estão trabalhando em conjunto para garantir que a lista final do elenco seja enxuta e competitiva.
Alonso observou: “Precisamos estar cientes de que provavelmente ainda haverá algumas mudanças. Precisamos ser flexíveis e agir com rapidez. O principal é que tenhamos uma ideia clara, um plano bem definido que elaboramos. Provavelmente ele sofrerá alterações antes do fechamento da janela de transferências.”
Planos para a parceria entre Rogers e Palmer
Uma das maiores dúvidas em torno das contratações do Chelsea neste verão é como Alonso pretende encaixar Rogers no mesmo time titular que o craque Palmer. Rogers compartilha muitas semelhanças de estilo com Palmer. No entanto, Alonso descartou as preocupações sobre um possível conflito de posições.
“Tenho um plano. Tenho uma ideia. Consigo vê-los se entrosando muito bem. Precisamos ter uma boa combinação. Se conseguirmos acertar nesse equilíbrio e colocar esses jogadores especiais nas posições certas, com bom controle, então seremos mais competitivos com e sem a bola”, afirmou Alonso.
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As expectativas do técnico em relação a Rogers
Rogers se juntou ao Blues na semana passada por uma quantia astronômica de 117 milhões de libras, tornando-se o jogador britânico mais caro de todos os tempos. Apesar da pressão que acompanha um valor tão alto, Alonso está confiante de que o meio-campista de 24 anos se integrará perfeitamente ao elenco.
Alonso explicou o motivo por trás desse investimento gigantesco. “Naquela posição, precisávamos de um jogador importante e tenho certeza de que não havia muitas opções melhores do que Morgan Rogers”, disse Alonso. “Precisamos de jogadores capazes de causar um impacto quase imediato e tenho certeza de que Morgan não vai precisar de muito tempo para se adaptar ao clube, ao sistema e aos companheiros. Essa era a ideia: contratar um jogador de ponta, e Morgan é um deles.”
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