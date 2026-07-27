Xabi Alonso espera mais “movimentação” do Chelsea no mercado de transferências e revela seu “plano” para as contratações recordes de Morgan Rogers e Cole Palmer

Alonso admitiu que espera que o clube esteja extremamente ativo no mercado até o fim do prazo de transferências e enfatizou que o foco está na formação de um elenco que possua tanto a qualidade técnica quanto a resistência mental necessárias para competir no mais alto nível. O Chelsea estaria prestes a fechar um acordo de 52 milhões de libras pelo zagueiro Maxence Lacroix, do Crystal Palace. O francês de 26 anos representaria uma mudança na estratégia recente do clube, tornando-se a contratação de maior idade feita pela diretoria desde 2022.

A possível contratação de Valentin Barco, do Strasbourg, indica que o clube ainda busca reforçar o elenco. “Queremos um elenco com o equilíbrio certo entre qualidade e mentalidade”, disse Alonso. “Esses aspectos precisam se alinhar em termos de maturidade, mas acho que estamos começando a nova temporada com boa energia. Isso é importante.”