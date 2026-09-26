A notícia agrava uma janela difícil para o Chelsea, que já viu o goleiro Mike Penders ficar fora com um problema na coxa enquanto estava com a Bélgica.

Além disso, Thomas Tuchel expressou sua decepção em relação a Cole Palmer, que deixou a seleção principal da Inglaterra para seguir um plano de treinamento específico para a lesão.

Tuchel explicou: "Pelo que entendo, ele está jogando com desconforto e dor, e não pode competir no mais alto nível com desconforto e dor. Então ele deixou a seleção e nos informou, e o Chelsea nos informou. Com certeza. É uma oportunidade perdida. Ele perde oportunidades demais. Não o culpo por isso. É apenas um fato."