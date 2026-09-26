AFP
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Xabi Alonso enfrenta grave crise de opções, já que a lista de lesionados do Chelsea sobe para oito jogadores
Gittens sofre lesão no tornozelo a serviço da seleção
Gittens foi titular pela equipe de Lee Carsley na noite de sexta-feira, quando enfrentou o Cazaquistão em um jogo das Eliminatórias da Eurocopa de 2027, no Molineux. No entanto, o atacante foi substituído seis minutos antes do intervalo durante a dramática vitória por 4 a 2, dando lugar a Tyrique George.
De acordo com uma reportagem do The Sun, Carsley confirmou que Gittens retornaria ao Chelsea para exames médicos imediatos. Carsley afirmou: "Jamie levou uma pancada no tornozelo. Nunca corremos riscos. Pela idade desses jogadores, nunca os mantemos no grupo para ver como estão. Ele vai voltar."
- Getty
Tuchel demonstra frustração com a ausência de Palmer
A notícia agrava uma janela difícil para o Chelsea, que já viu o goleiro Mike Penders ficar fora com um problema na coxa enquanto estava com a Bélgica.
Além disso, Thomas Tuchel expressou sua decepção em relação a Cole Palmer, que deixou a seleção principal da Inglaterra para seguir um plano de treinamento específico para a lesão.
Tuchel explicou: "Pelo que entendo, ele está jogando com desconforto e dor, e não pode competir no mais alto nível com desconforto e dor. Então ele deixou a seleção e nos informou, e o Chelsea nos informou. Com certeza. É uma oportunidade perdida. Ele perde oportunidades demais. Não o culpo por isso. É apenas um fato."
Alonso enfrenta uma crise de lesões cada vez maior em Stamford Bridge
Tuchel acrescentou: "Ele perde convocações demais por causa de lesões, e eu só quero contar com aquilo que testemunho e vejo dentro do meu time, e para isso você tem de estar na convocação. E, se você não está na convocação, há um próximo nível para impressionar que você não pode alcançar, porque só consegue fazer isso quando está de fato em campo comigo. Então, sim, é uma oportunidade perdida."
De volta a Londres, o Chelsea tem vários outros jogadores importantes indisponíveis. Alonso está atualmente sem Joao Pedro, Reece James, Moises Caicedo, Marco Palestra e Emmanuel Emegha. As lesões atrapalharam severamente Gittens após uma transferência de £ 51,5 milhões do Borussia Dortmund.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Chelsea?
O Chelsea agora aguardará ansiosamente os resultados dos exames de imagem de Gittens enquanto Alonso lida com uma crescente crise de lesões. O Chelsea enfrenta uma desgastante sequência de jogos em outubro, começando contra o Bournemouth em 10 de outubro. Depois, encara o Everton em 17 de outubro e o Tottenham em 24 de outubro, antes de um confronto pela Copa da Liga Inglesa contra o Liverpool em 28 de outubro e de uma difícil visita ao Manchester United em 31 de outubro.
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