A sintonia entre Palmer e Rogers ficou em evidência no confronto da Copa da Liga no meio de semana, quando os dois saíram do banco para reverter uma desvantagem de 2 a 0. Apesar de Rogers ter dado um show de criatividade, foi Palmer quem foi eleito o melhor em campo, o que levou a uma troca de provocações bem-humorada entre os dois amigos diante das câmeras.

Alonso, falando antes do confronto do Chelsea com o Hull City pela Premier League, expressou sua satisfação com o espírito competitivo dentro do elenco. "Para mim, é bom que os dois se sintam merecedores desse prêmio", comentou o espanhol. "Com certeza, os dois estão gostando de jogar com o time, de jogar um com o outro.

"Eles gostam quando o outro faz coisas boas para a equipe, e nós esperávamos isso, mas estamos muito felizes que isso esteja acontecendo e que, logo no início, haja uma boa parceria ali.

"Além disso, com Joao [Pedro] se conectando com eles, é uma força que nós temos."



