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Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Xabi Alonso elogia Cole Palmer e Morgan Rogers, "conectados", enquanto técnico do Chelsea aborda polêmica sobre prêmio de melhor em campo "manipulado"

C. Palmer
M. Rogers
Chelsea
X. Alonso
Leeds
Chelsea x Leeds
Carabao Cup
Premier League

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, elogiou a parceria cada vez mais forte entre Cole Palmer e Morgan Rogers após o impacto decisivo da dupla na vitória sobre o Leeds United. O comandante do Chelsea acredita que a amizade de longa data entre eles, que remonta aos tempos de academia no Manchester City, está servindo como catalisador para a melhora ofensiva da equipe.

  • Amizade florescendo em Stamford Bridge

    A sintonia entre Palmer e Rogers ficou em evidência no confronto da Copa da Liga no meio de semana, quando os dois saíram do banco para reverter uma desvantagem de 2 a 0. Apesar de Rogers ter dado um show de criatividade, foi Palmer quem foi eleito o melhor em campo, o que levou a uma troca de provocações bem-humorada entre os dois amigos diante das câmeras.

    Alonso, falando antes do confronto do Chelsea com o Hull City pela Premier League, expressou sua satisfação com o espírito competitivo dentro do elenco. "Para mim, é bom que os dois se sintam merecedores desse prêmio", comentou o espanhol. "Com certeza, os dois estão gostando de jogar com o time, de jogar um com o outro.

    "Eles gostam quando o outro faz coisas boas para a equipe, e nós esperávamos isso, mas estamos muito felizes que isso esteja acontecendo e que, logo no início, haja uma boa parceria ali.

    "Além disso, com Joao [Pedro] se conectando com eles, é uma força que nós temos."


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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    A história se repete para ex-joias do City

    A conexão entre os dois jogadores de 24 anos não é por acaso, já que eles já atuaram juntos tanto nas categorias de base do Manchester City quanto na seleção inglesa. Alonso revelou que o clube vinha monitorando o entrosamento entre eles muito antes de a janela de transferências de verão se fechar.

    "Mesmo antes de jogarem juntos, eles já tinham muita conexão", disse o espanhol. "Estávamos acompanhando essa conexão por algumas semanas antes de a transferência acontecer, e Cole foi muito influente. Ele teve um papel importante, Morgan também, o clube também. Estamos felizes que isso tenha chegado ao ponto em que está agora.

    "[Rogers] se adaptou muito bem, muito rápido. Ele está se sentindo ótimo, está gostando do seu jogo, do seu futebol, da sua conexão com a equipe."


  • Hull City apresenta novo desafio

    Embora o clima em Cobham seja de alta, o Chelsea agora precisa voltar suas atenções para um confronto complicado contra o Hull City, recém-promovido. O Hull vem desfrutando de um início de temporada estelar e está um ponto acima do Chelsea na tabela. Seu técnico, Sergej Jakirovic, brincou recentemente que a única maneira de parar as estrelas do Chelsea seria "dar pontapés neles".

    "Encaramos o jogo de amanhã com o mesmo respeito com que encaramos na semana passada contra o Arsenal", afirmou Alonso. "O Hull será difícil de ser batido. Eles também têm suas armas, têm confiança, o técnico está fazendo um grande trabalho, então vai ser difícil e teremos de estar no nosso melhor para vencer o Hull."

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  • Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Neto define futuro com o Chelsea

    Além da boa fase dos atuais titulares, o Chelsea recebeu outro impulso com Pedro Neto assinando um novo contrato de longo prazo. O ponta português, que se tornou uma peça vital do elenco desde sua chegada do Wolves, se comprometeu com o clube até 2032. O jogador de 26 anos tem mantido regularidade nas atuações, somando 21 gols e 19 assistências durante sua passagem pelo oeste de Londres até aqui.

    Falando ao site oficial do clube após o anúncio, Neto compartilhou seu entusiasmo pelos próximos anos. "Tive alguns bons momentos aqui, como grupo e individualmente, e agora quero ter mais desses momentos", disse o internacional português. "Estou muito animado porque acho que podemos conquistar muitas coisas juntos."

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