Getty Images Sport
Traduzido por
Xabi Alonso elogia a mentalidade de elite de Jordan Henderson e detalha visão do Chelsea para o meio-campista veterano
Alonso elogia ética de trabalho "de elite" de Henderson
Alonso destacou Henderson com muitos elogios, exaltando a "grande personalidade" e a dedicação de elite do veterano meio-campista após sua tão aguardada estreia pelos Blues. Em vez de descansar durante a pausa seguinte no calendário, Henderson vem trabalhando duro nos treinos. Alonso revelou que o meio-campista recusou ativamente mais tempo de folga, determinado a se adaptar aos novos companheiros de equipe e a se atualizar em relação ao exigente sistema tático do espanhol.
Falando à imprensa antes da partida contra o Bournemouth, Alonso expressou sua satisfação com a ética de trabalho do veterano e com seu desejo de contribuir imediatamente. "Ele não quis muitos dias de folga", revelou o espanhol. "Para ele, era importante ter a sensação de estar de volta ao gramado depois de perder a pré-temporada, de ficar fora dos primeiros jogos, e de sentir como o braço estava e ter essa confiança."
- Getty Images Sport
Intensidade em vez de precisão
Apesar da falta de ritmo de jogo, a resistência de Henderson se destacou. Ele completou os 90 minutos contra o Brentford, um marco que seu treinador acredita que será o catalisador de sua carreira no Chelsea. O técnico do Chelsea destacou a importância de dar a Henderson esses primeiros minutos completos em campo, especialmente mantendo um ritmo e uma intensidade tão exigentes durante toda a partida.
"Era importante destravar esses primeiros minutos em campo. O fato de ele ter jogado nesse ritmo, nessa intensidade, por 90 minutos foi bom, e acho que agora vai ficar ainda melhor", explicou Alonso.
O impacto crucial do veterano dentro e fora de campo
Alonso segue confiante de que a influência de Henderson em campo vai crescer à medida que ele se acostumar mais com as exigências táticas da equipe. Além do encaixe tático, o treinador enfatizou o papel essencial do caráter dentro do elenco, elogiando a personalidade forte de Henderson e sua vasta experiência na liga. Com mais tempo juntos, Henderson está se integrando com sucesso ao grupo e criando fortes conexões com seus companheiros de equipe.
"Precisamos dos jogadores certos em termos de qualidade, em termos de personalidade, e Hendo tem muita personalidade, grande experiência na liga. Agora que tivemos mais tempo com ele, ele pode se conectar muito bem com os jogadores", acrescentou o treinador.
- Getty Images Sport
Uma contratação valiosa para o Chelsea
Depois de concluir uma transferência sem custos para o Chelsea no início do verão, após uma impressionante campanha de 2025-26 na qual disputou 34 partidas pelo Brentford, o internacional inglês Henderson leva uma vasta experiência a Stamford Bridge. Sua ilustre carreira abrange centenas de jogos em competições nacionais, tanto na Inglaterra quanto no exterior, consolidando-o como um competidor comprovado no mais alto nível.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.