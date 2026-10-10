Alonso destacou Henderson com muitos elogios, exaltando a "grande personalidade" e a dedicação de elite do veterano meio-campista após sua tão aguardada estreia pelos Blues. Em vez de descansar durante a pausa seguinte no calendário, Henderson vem trabalhando duro nos treinos. Alonso revelou que o meio-campista recusou ativamente mais tempo de folga, determinado a se adaptar aos novos companheiros de equipe e a se atualizar em relação ao exigente sistema tático do espanhol.

Falando à imprensa antes da partida contra o Bournemouth, Alonso expressou sua satisfação com a ética de trabalho do veterano e com seu desejo de contribuir imediatamente. "Ele não quis muitos dias de folga", revelou o espanhol. "Para ele, era importante ter a sensação de estar de volta ao gramado depois de perder a pré-temporada, de ficar fora dos primeiros jogos, e de sentir como o braço estava e ter essa confiança."