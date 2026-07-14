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Xabi Alonso é aconselhado por lenda do Chelsea a garantir a contratação de astro inglês em transferência gratuita
Uma nova era sob o comando de Alonso
Alonso foi apresentado como novo técnico do Chelsea nesta segunda-feira, substituindo Liam Rosenior. A nomeação ocorre após uma temporada turbulenta, na qual o Chelsea terminou em 10º lugar na Premier League, após a saída de Enzo Maresca em janeiro e a breve passagem de Rosenior pelo cargo.
O espanhol foi nomeado diretor técnico, em vez de treinador principal, o que lhe confere maior influência sobre as contratações. Ele já pressionou por reforços experientes, incluindo uma tentativa de contratação de Granit Xhaka, embora o jogador da seleção suíça tenha se comprometido com o Sunderland.
O ex-atacante do Chelsea, Hasselbaink, sugeriu agora outra contratação experiente, instando os Blues a buscarem o zagueiro Stones, que está sem clube após o fim de sua longa passagem pelo Man City.
- AFP
Hasselbaink apoia a transferência de Stones
Hasselbaink acredita que o Chelsea deveria complementar seu elenco jovem com jogadores comprovadamente vencedores, já que Alonso reforça a equipe. Ele destacou Stones como uma contratação ideal, ressaltando tanto a qualidade do zagueiro quanto a agenda de jogos mais leve do Chelsea após ficar de fora das competições europeias.
“Eu adoraria ver ele [Alonso] ir atrás de [John] Stones, que está sem clube”, disse ele aoWhoScored. “Todo mundo vai dizer: ‘Ah, mas ele se machuca muito’. Acho que este ano ele será uma ótima contratação para o Chelsea, porque o clube não joga na Liga dos Campeões nem em competições europeias, então o calendário é de sábado a sábado.”
Experiência em vez de potencial
Hasselbaink acredita que a ausência do Chelsea das competições europeias poderia ajudar a gerenciar a preparação física de Stones de forma mais eficaz. Com menos jogos, o zagueiro teria mais tempo de recuperação, ao mesmo tempo em que continuaria oferecendo liderança e experiência de alto nível a um elenco jovem. Hasselbaink acrescentou: “Ele terá mais descanso e, além disso, traz muita experiência. Assim, ele poderá disputar pelo menos 30 partidas.”
- Getty Images Sport
O Chelsea avalia suas prioridades para o verão
Ainda não se sabe se Alonso seguirá o conselho de Hasselbaink, mas a estratégia de contratações do Chelsea parece estar evoluindo no sentido de trazer jogadores mais experientes. Stones é um dos jogadores sem contrato mais cotados do mercado, e o clube deve agora decidir se a experiência dele supera as preocupações com seu histórico recente de lesões.
No entanto, é improvável que haja qualquer abordagem antes do término da Copa do Mundo, já que Stones está atualmente focado em suas obrigações com a seleção inglesa. A equipe de Thomas Tuchel se prepara para enfrentar a Argentina nas semifinais, no Atlanta Stadium, nesta quarta-feira.
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