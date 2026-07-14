Alonso foi apresentado como novo técnico do Chelsea nesta segunda-feira, substituindo Liam Rosenior. A nomeação ocorre após uma temporada turbulenta, na qual o Chelsea terminou em 10º lugar na Premier League, após a saída de Enzo Maresca em janeiro e a breve passagem de Rosenior pelo cargo.

O espanhol foi nomeado diretor técnico, em vez de treinador principal, o que lhe confere maior influência sobre as contratações. Ele já pressionou por reforços experientes, incluindo uma tentativa de contratação de Granit Xhaka, embora o jogador da seleção suíça tenha se comprometido com o Sunderland.

O ex-atacante do Chelsea, Hasselbaink, sugeriu agora outra contratação experiente, instando os Blues a buscarem o zagueiro Stones, que está sem clube após o fim de sua longa passagem pelo Man City.







