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Xabi Alonso diz não! Técnico do Chelsea barra saída por empréstimo no último dia da janela de craque de £ 21 milhões, enquanto planeja papel no time principal para Emmanuel Emegha
Alonso fecha a porta para a saída de Emegha
Em um movimento que sinaliza uma intenção clara para seu rodízio ofensivo nesta temporada, o técnico do Chelsea interveio para impedir que Emegha deixasse Stamford Bridge. De acordo com a Voetbal International, o atacante de 23 anos, que se juntou ao clube londrino em um acordo de £ 21 milhões no verão passado, foi alvo de intensa especulação à medida que o prazo final da janela de transferências se aproximava, com vários clubes do continente monitorando sua disponibilidade para uma saída temporária.
No entanto, Alonso considerou qualquer saída do internacional holandês como "fora de questão", enquanto busca consolidar suas opções no terço final após um verão de mudanças significativas no setor de ataque do elenco.
A decisão de manter Emegha no oeste de Londres acontece em um momento em que o Chelsea vem reformulando agressivamente seu ataque. O clube fez uma grande limpa no setor ofensivo durante a janela atual, autorizando as vendas de destaque de Liam Delap e Nicolas Jackson. A dupla se juntou a Nottingham Forest e Aston Villa, respectivamente, em negociações que totalizaram £ 115 milhões, deixando Alonso com um grupo mais enxuto e refinado de opções ofensivas.
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Problemas com lesões e promessa na pré-temporada
A trajetória de Emegha no Chelsea esteve longe de ser simples, principalmente por causa de uma série de frustrantes problemas físicos que prejudicaram sua capacidade de encontrar um ritmo consistente.
Durante a recente pré-temporada, o holandês mostrou lampejos do talento que levaram o Chelsea a investir £ 21 milhões em sua contratação, balançando as redes em amistosos contra Crawley Town e Bromley. Infelizmente, uma lesão no tendão da coxa aconteceu no pior momento possível, tirando-o da importante turnê de pré-temporada do clube pela Austrália e Ásia.
Apesar dessas ausências no início, há sinais positivos em relação à sua recuperação e à sua situação dentro do grupo. Ele teve condição física suficiente para ficar no banco de reservas na recente vitória do Chelsea sobre o Luton Town pela Copa da Liga Inglesa, jogo em que Welbeck mostrou seu valor com uma finalização precisa.
Um longo caminho até a plena forma física
A equipe médica em Cobham vem trabalhando de perto com Emegha para tratar os problemas musculares que atrapalharam sua campanha anterior. A última temporada foi particularmente difícil para o atacante: ele perdeu um total de nove jogos devido a um problema persistente no tendão da coxa, antes de uma lesão muscular mais séria deixá-lo fora por impressionantes quatro meses, entre dezembro e abril. No total, ele ficou indisponível para 20 partidas durante esse período. Sua sorte não melhorou após o retorno, já que uma pancada na perna o obrigou a perder os quatro jogos finais da temporada.
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Alonso aposta em Emegha
Ao barrar uma transferência por empréstimo para clubes da Itália e da Turquia, Alonso está, na prática, apostando na recuperação e no desenvolvimento de Emegha sob sua supervisão direta. A Voetbal International informa que a posição do treinador é um indicativo direto do papel que Emegha desempenhará nos próximos meses.
Com o Chelsea disputando várias frentes, incluindo copas nacionais e competições europeias, a necessidade de um elenco profundo é fundamental. A recusa de Alonso em autorizar a saída sugere que ele espera que o ex-jogador do Strasbourg esteja pronto para oportunidades no time principal mais cedo ou mais tarde, oferecendo uma dimensão tática diferente ao ataque liderado por Joao Pedro, que começou a temporada.
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