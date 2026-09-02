Em um movimento que sinaliza uma intenção clara para seu rodízio ofensivo nesta temporada, o técnico do Chelsea interveio para impedir que Emegha deixasse Stamford Bridge. De acordo com a Voetbal International, o atacante de 23 anos, que se juntou ao clube londrino em um acordo de £ 21 milhões no verão passado, foi alvo de intensa especulação à medida que o prazo final da janela de transferências se aproximava, com vários clubes do continente monitorando sua disponibilidade para uma saída temporária.

No entanto, Alonso considerou qualquer saída do internacional holandês como "fora de questão", enquanto busca consolidar suas opções no terço final após um verão de mudanças significativas no setor de ataque do elenco.

A decisão de manter Emegha no oeste de Londres acontece em um momento em que o Chelsea vem reformulando agressivamente seu ataque. O clube fez uma grande limpa no setor ofensivo durante a janela atual, autorizando as vendas de destaque de Liam Delap e Nicolas Jackson. A dupla se juntou a Nottingham Forest e Aston Villa, respectivamente, em negociações que totalizaram £ 115 milhões, deixando Alonso com um grupo mais enxuto e refinado de opções ofensivas.