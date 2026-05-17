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Xabi Alonso dá uma forte indicação de que será o novo técnico do Chelsea com uma publicação nas redes sociais
Postagem nas redes sociais gera entusiasmo no Chelsea
Alonso parece ter deixado escapar a notícia na manhã de domingo, quando publicou uma atualização significativa em sua conta oficial no X. O ex-técnico do Bayer Leverkusen e do Real Madrid compartilhou uma postagem que dizia: “Xabi Alonso, prestes a se tornar o técnico do Chelsea”, com um link para uma reportagem do jornal espanhol Marca que detalhava sua ida para Londres.
A postagem — que já foi excluída — surge em meio a fortes especulações de que um acordo já tenha sido fechado entre os Blues e o técnico de 44 anos. Após a demissão de Liam Rosenior em abril, o Chelsea vem vasculhando o mercado em busca de um substituto de renome, e a atividade de Alonso nas redes sociais praticamente confirma que a busca finalmente chegou ao fim.
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Chegou-se a um acordo sobre um contrato de longo prazo
No sábado à noite, surgiram notícias indicando que o Chelsea conseguiu contratar seu principal alvo para o cargo de técnico, chegando a um acordo total sobre um contrato de quatro anos. O espanhol foi visto em Londres na semana passada para conversas presenciais com a diretoria do clube, onde teria aceitado o desafio de reverter a situação do clube após uma temporada difícil.
Alonso está sem clube desde que sua passagem de sete meses pelo Real Madrid chegou ao fim em janeiro. Durante sua passagem pelo Bernabéu, ele venceu 24 das 34 partidas que comandou, embora o presidente Florentino Pérez tenha acabado optando por uma mudança. Apesar dessa saída prematura, sua reputação continua altíssima em toda a Europa após suas conquistas históricas na Alemanha.
Sucesso na Bundesliga e recorde em Madri
Antes de sua passagem pela capital espanhola, Alonso conduziu uma das temporadas mais notáveis da história recente do futebol com o Leverkusen. Ele levou o time alemão ao título da Bundesliga sem nenhuma derrota na temporada 2023-24, além de conquistar a DFB-Pokal e chegar à final da Liga Europa. É esse histórico que convenceu os proprietários do Chelsea de que ele é a pessoa certa para o cargo. No Real Madrid, suas estatísticas foram igualmente impressionantes, apesar da saída repentina. Essas 24 vitórias ajudaram a manter o Los Blancos na briga pelo título da La Liga e levaram o time às oitavas de final da Liga dos Campeões. A diretoria do Chelsea aposta nessa mentalidade vencedora para acabar com a seca de títulos nacionais, que já se estende por oito temporadas.
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O período de transferências de inverno chega ao fim em Stamford Bridge
A notícia da provável chegada de Alonso surge após um final de temporada decepcionante para o técnico interino Calum McFarlane. O Chelsea sofreu uma derrota por 1 a 0 contra o Manchester City na final da FA Cup no sábado, com Antoine Semenyo marcando o gol da vitória. Após a partida, McFarlane expressou sua frustração com a arbitragem, afirmando: “Achei que foi um jogo equilibrado, achei que ambas as equipes tiveram momentos de controle, ambas tiveram vantagem em momentos diferentes. Duas equipes realmente boas, tenho muito respeito pelo Manchester City e pelo que eles conquistaram durante seu período de sucesso, então parabéns a eles em primeiro lugar.”
Refletindo sobre os pedidos de pênalti, McFarlane acrescentou: “Resultado decepcionante, mas um jogo muito equilibrado. Em relação aos lances de pênalti, achei que foram decisões difíceis, mas, para mim, a colisão entre Jorrel Hato e [Abdukodir] Khusanov na área é pênalti; Jorrel chega pela frente e é uma colisão pelas costas; se fosse em qualquer outro lugar do campo, seria falta. Muito semelhante ao que aconteceu na semana passada em Liverpool com João Pedro e [Jeremie] Frimpong; eu disse o mesmo, achei que também era pênalti, então às vezes você consegue, às vezes não.”