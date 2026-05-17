Xabi Alonso dá uma forte indicação de que será o novo técnico do Chelsea com uma publicação nas redes sociais

A notícia da provável chegada de Alonso surge após um final de temporada decepcionante para o técnico interino Calum McFarlane. O Chelsea sofreu uma derrota por 1 a 0 contra o Manchester City na final da FA Cup no sábado, com Antoine Semenyo marcando o gol da vitória. Após a partida, McFarlane expressou sua frustração com a arbitragem, afirmando: “Achei que foi um jogo equilibrado, achei que ambas as equipes tiveram momentos de controle, ambas tiveram vantagem em momentos diferentes. Duas equipes realmente boas, tenho muito respeito pelo Manchester City e pelo que eles conquistaram durante seu período de sucesso, então parabéns a eles em primeiro lugar.”

Refletindo sobre os pedidos de pênalti, McFarlane acrescentou: “Resultado decepcionante, mas um jogo muito equilibrado. Em relação aos lances de pênalti, achei que foram decisões difíceis, mas, para mim, a colisão entre Jorrel Hato e [Abdukodir] Khusanov na área é pênalti; Jorrel chega pela frente e é uma colisão pelas costas; se fosse em qualquer outro lugar do campo, seria falta. Muito semelhante ao que aconteceu na semana passada em Liverpool com João Pedro e [Jeremie] Frimpong; eu disse o mesmo, achei que também era pênalti, então às vezes você consegue, às vezes não.”



