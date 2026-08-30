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Xabi Alonso dá atualização preocupante sobre lesão de Moises Caicedo após vitória dramática do Chelsea contra o Brighton
Caos em Stamford Bridge
De acordo com o football.london, Xabi Alonso se pronunciou para esclarecer a condição de Moises Caicedo depois que o Chelsea garantiu uma animada vitória por 4 a 3 sobre o Brighton no domingo.
O técnico do Chelsea viu sua equipe abrir três gols de vantagem graças aos gols de Romeo Lavia, Pedro Neto e Joao Pedro, antes de os visitantes iniciarem uma reação aguerrida.
Com a diferença no placar diminuindo e o clube precisando de estabilidade, Alonso colocou Caicedo na ação do meio-campo quando faltava meia hora para o fim. No entanto, Caicedo permaneceu em campo por apenas 13 minutos antes de a equipe médica ser forçada a intervir e ajudá-lo a sair do gramado.
- AFP
Revés por lesão explicado
Valentin Barco foi acionado imediatamente para substituir Caicedo, que seguiu direto para o túnel. A saída precoce gerou temores de um problema grave, mas Alonso rapidamente revelou que Caicedo apenas agravou uma pancada da qual já se recuperava antes da partida. O meio-campista havia retornado aos treinos em Cobham na sexta-feira, mas acabou tendo dificuldades para lidar com as exigências físicas da partida intensa. Ao abordar a situação, Alonso afirmou: "Não foi mais do que da última vez. Ele foi cauteloso. A sensação dele não era das melhores. Não foi nada novo."
Cole Palmer salva o empate
Apesar da desorganização tática causada pela substituição, o Chelsea conseguiu superar os momentos finais complicados da partida. Um gol contra desajeitado de Pedro recolocou o Brighton no jogo, aumentando imensamente a pressão sobre Emiliano Martinez em sua estreia no gol. No momento em que os visitantes ameaçavam uma derrocada constrangedora dos mandantes, Cole Palmer chamou a responsabilidade. Palmer avançou em velocidade pelo meio-campo e acertou uma finalização brilhante no canto, sem chances para Bart Verbruggen, para marcar o quarto gol e garantir que a cabeçada de Pascal Gross nos acréscimos servisse apenas para diminuir o prejuízo.
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O que esperar a seguir?
O Chelsea tem pouco tempo para lamentar suas fragilidades defensivas enquanto se prepara para seu próximo compromisso na Premier League. A equipe médica avaliará Caicedo nos próximos dias para determinar sua disponibilidade. Enquanto isso, Alonso precisa decidir como reforçar sua linha defensiva enquanto aguarda o fechamento da janela de transferências, com Enzo Fernandez ainda fortemente ligado a uma saída.
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