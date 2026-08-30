De acordo com o football.london, Xabi Alonso se pronunciou para esclarecer a condição de Moises Caicedo depois que o Chelsea garantiu uma animada vitória por 4 a 3 sobre o Brighton no domingo.

O técnico do Chelsea viu sua equipe abrir três gols de vantagem graças aos gols de Romeo Lavia, Pedro Neto e Joao Pedro, antes de os visitantes iniciarem uma reação aguerrida.

Com a diferença no placar diminuindo e o clube precisando de estabilidade, Alonso colocou Caicedo na ação do meio-campo quando faltava meia hora para o fim. No entanto, Caicedo permaneceu em campo por apenas 13 minutos antes de a equipe médica ser forçada a intervir e ajudá-lo a sair do gramado.