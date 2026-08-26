O Manchester City está se preparando para fazer uma investida por Fernandez apesar de ter perdido um prazo informal definido pelo Chelsea no início desta janela. Fernandez, avaliado em £ 120 milhões, tem sido fortemente ligado a uma saída de Stamford Bridge durante todo o verão.

No entanto, Xabi Alonso espera que Fernandez esteja envolvido no jogo do Chelsea pela Copa da Liga contra o Luton Town na quinta-feira, segundo o The Independent. Fernandez saiu do banco na estreia do time na Premier League contra o Fulham na segunda-feira. Confirmando a situação de Fernandez, Alonso afirmou: "Sim, então esperamos que ele esteja envolvido. Ele treinou, está treinando muito bem, é um bom profissional e vai estar envolvido."