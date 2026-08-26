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Xabi Alonso dá atualização crucial sobre Enzo Fernandez enquanto o Manchester City prepara uma enorme proposta no último dia da janela de transferências
Planos da Copa da Liga para Fernandez
O Manchester City está se preparando para fazer uma investida por Fernandez apesar de ter perdido um prazo informal definido pelo Chelsea no início desta janela. Fernandez, avaliado em £ 120 milhões, tem sido fortemente ligado a uma saída de Stamford Bridge durante todo o verão.
No entanto, Xabi Alonso espera que Fernandez esteja envolvido no jogo do Chelsea pela Copa da Liga contra o Luton Town na quinta-feira, segundo o The Independent. Fernandez saiu do banco na estreia do time na Premier League contra o Fulham na segunda-feira. Confirmando a situação de Fernandez, Alonso afirmou: "Sim, então esperamos que ele esteja envolvido. Ele treinou, está treinando muito bem, é um bom profissional e vai estar envolvido."
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Mantendo os melhores jogadores no Chelsea
Fernandez recebeu uma calorosa recepção dos torcedores do Chelsea quando entrou em campo em Craven Cottage, depois de ter sido vaiado anteriormente durante um amistoso de pré-temporada em Stamford Bridge por causa de seu papel controverso na vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo.
Ao ser questionado sobre se gostaria de manter Fernandez, Alonso admitiu que o Chelsea precisa avaliar a situação com cuidado. Alonso disse: "Queremos ter o melhor time possível. Conhecemos as qualidades dele. Ele já mostrou isso e temos que esperar, mas vamos pensar no amanhã e ver como as coisas se desenvolvem." O Manchester City deve apresentar outra proposta antes do prazo final, em 1º de setembro.
Possíveis substitutos no meio-campo para Fernandez
Se Fernandez sair, o Chelsea está se preparando para voltar ao Bournemouth por Alex Scott. O Bournemouth tem rechaçado até agora qualquer interesse, mas há a crença de que uma proposta acima de £ 80 milhões, e provavelmente mais próxima de £ 90 milhões, pode levá-lo a reconsiderar. Alonso não quis dizer se a venda de Fernandez dependeria de o Chelsea conseguir contratar um substituto.
Alonso disse: "Sempre se trata de entender o contexto, a situação, o momento, as circunstâncias, então não há uma regra definida para tudo. Você precisa saber como as coisas funcionaram, o que você quer, o que você quer para o futuro, então eu não tenho regras escritas em pedra. Precisamos avaliar cada situação."
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O que vem a seguir para Fernandez e o Chelsea?
O foco imediato do Chelsea está voltado para o jogo de quinta-feira pela Copa da Liga Inglesa contra o Luton Town, no qual a expectativa é que Fernandez atue normalmente. Depois desse confronto, Alonso e seu elenco vão se preparar para compromissos cruciais da Premier League. Enquanto isso, o Manchester City corre contra o tempo para formalizar uma oferta aceitável por Fernandez antes de a janela de transferências se fechar de vez na próxima semana.
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