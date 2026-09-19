Falando após a partida, Alonso insistiu que não vai se esconder atrás da ausência do capitão lesionado Reece James ou do atacante estrela Joao Pedro. O técnico de 44 anos exigiu uma reflexão imediata de seu elenco, alertando que perder intensidade no meio do jogo sempre trará punição.

Ele enfatizou que o foco mental durante todos os 95 minutos segue sendo inegociável.

"Estou decepcionado no fim com o segundo tempo e com o resultado", afirmou Alonso. "Isso não é suficiente para competir na Premier League, não conseguir ir pelos 90 minutos. É por isso que hoje fomos punidos. Não se trata de falar ou procurar desculpas."