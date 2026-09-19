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Xabi Alonso critica atuação do Chelsea, enquanto Jordan Henderson tem dificuldades na estreia em derrota para o Brentford
Alonso se irrita enquanto o Chelsea desmorona contra o Brentford
O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, não poupou palavras depois de ver sua equipe sofrer uma pesada derrota por 3 a 0 no dérbi contra o Brentford, no Gtech Community Stadium. Apesar de controlar os momentos iniciais, o Chelsea desabou completamente no segundo tempo, quando Jaidon Anthony, Igor Thiago e Fabio Carvalho balançaram as redes.
O resultado decretou a segunda derrota do Chelsea na Premier League nesta campanha.
Alonso admitiu que seus jogadores não conseguiram manter o nível competitivo necessário para garantir resultados na elite.
- AFP
Técnico se recusa a dar desculpas apesar dos desfalques por lesão de jogadores importantes
Falando após a partida, Alonso insistiu que não vai se esconder atrás da ausência do capitão lesionado Reece James ou do atacante estrela Joao Pedro. O técnico de 44 anos exigiu uma reflexão imediata de seu elenco, alertando que perder intensidade no meio do jogo sempre trará punição.
Ele enfatizou que o foco mental durante todos os 95 minutos segue sendo inegociável.
"Estou decepcionado no fim com o segundo tempo e com o resultado", afirmou Alonso. "Isso não é suficiente para competir na Premier League, não conseguir ir pelos 90 minutos. É por isso que hoje fomos punidos. Não se trata de falar ou procurar desculpas."
Henderson vive estreia de pesadelo contra ex-clube
A derrota foi particularmente dolorosa para o reforço de verão Jordan Henderson, que fez sua estreia oficial pelo Chelsea contra seu ex-clube. Atuando como o volante mais recuado após se recuperar de uma lesão no punho, o veterano de 36 anos teve dificuldades para ditar o ritmo e foi alvo de provocações constantes dos torcedores da casa.
A imprensa inglesa deu notas 4/10 ao meio-campista de forma unânime, citando lentidão na distribuição e passes para o lado.
Mais importante, Henderson perdeu a posse de bola na jogada do segundo gol do Brentford, permitindo que Mikkel Damsgaard acionasse Kevin Schade antes de Igor Thiago marcar no rebote.
- Sportimage
Chelsea busca consistência antes de sequência crucial
O Chelsea agora enfrenta um período urgente de correção, enquanto Alonso trabalha para corrigir falhas operacionais gritantes no meio-campo e na defesa. Embora Jorrel Hato tenha permanecido no banco sem entrar em campo durante toda a partida, o treinador destacou que os hábitos fundamentais da equipe precisam melhorar rapidamente.
O Chelsea precisa recuperar rapidamente seu poder de competitividade antes de seus próximos compromissos pela Premier League.
Alonso concluiu que sua comissão técnica ainda tem um caminho significativo a percorrer para construir consistência ao longo de toda a partida.
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