Falando à imprensa na terça-feira, o treinador de 44 anos não mediu palavras ao abordar o futuro imediato de Paez no oeste de Londres. "Não, não. Ele não faz parte dos planos", afirmou Alonso de forma direta. "No momento, ele não faz parte do elenco principal."

Em forte contraste, Alonso fez questão de elogiar outro ponta adolescente. O atacante brasileiro Estevao viu sua minutagem cair sob o novo comando em comparação com os períodos sob os ex-treinadores Enzo Maresca e Liam Rosenior, o que gerou especulações sobre uma saída em janeiro. No entanto, o espanhol rejeitou com veemência essas alegações.

"Não, Este está pronto; está treinando bem", explicou Alonso. "Ele teve um impacto muito bom [contra o Arsenal]; tem uma grande chance. Então está totalmente envolvido e tem uma atitude muito boa todos os dias."



