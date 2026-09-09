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Xabi Alonso corta astro do Chelsea! Técnico confirma banimento do time principal em decisão implacável de seleção antes de duelo com o Leeds
Paez encostado em Stamford Bridge
O Chelsea enfrenta o Leeds United na Carabao Cup na noite de quarta-feira, buscando se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Arsenal na Premier League no domingo. Embora o compromisso pela copa no meio de semana ofereça uma oportunidade ideal para rodar o elenco, a jovem estrela Kendry Paez não terá participação. Alonso fechou definitivamente as portas para o jogador de 19 anos após o retorno do internacional equatoriano de um período de empréstimo ao River Plate no mês passado.
Apesar de a BlueCo ter tentado garantir um empréstimo na Inglaterra para o meio-campista de £ 17,3 milhões antes do prazo de 1º de setembro, nenhum acordo se concretizou. Paez, que se juntou oficialmente ao Chelsea no verão passado após um pré-acordo firmado em 2023, passou a última temporada no Strasbourg, mas ainda espera para fazer sua estreia competitiva pelo clube de Londres.
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Alonso fecha a porta para prodígio equatoriano
Falando à imprensa na terça-feira, o treinador de 44 anos não mediu palavras ao abordar o futuro imediato de Paez no oeste de Londres. "Não, não. Ele não faz parte dos planos", afirmou Alonso de forma direta. "No momento, ele não faz parte do elenco principal."
Em forte contraste, Alonso fez questão de elogiar outro ponta adolescente. O atacante brasileiro Estevao viu sua minutagem cair sob o novo comando em comparação com os períodos sob os ex-treinadores Enzo Maresca e Liam Rosenior, o que gerou especulações sobre uma saída em janeiro. No entanto, o espanhol rejeitou com veemência essas alegações.
"Não, Este está pronto; está treinando bem", explicou Alonso. "Ele teve um impacto muito bom [contra o Arsenal]; tem uma grande chance. Então está totalmente envolvido e tem uma atitude muito boa todos os dias."
A história de dois jovens talentos
Enquanto Paez se vê completamente escanteado, Estevao está construindo ativamente a confiança do novo técnico. O jogador de 19 anos foi titular na fase anterior da Carabao Cup, na vitória por 2 a 0 sobre o Luton Town, e ganhou uma participação nos minutos finais contra o Arsenal, no Emirates. Alonso quer recompensar essa postura e integrá-lo ainda mais ao projeto.
"Os jogadores que têm o desejo e a fome de provar e mostrar todos os dias que estão à altura do desafio, é isso que queremos criar aqui no clube", acrescentou Alonso. "E o Este faz parte disso. Então ele teve uma atitude muito boa, uma mentalidade muito boa para se preparar para cada jogo e estar pronto para a equipe."
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Hora da decisão na Copa da Liga Inglesa
O Chelsea receberá o Leeds com o objetivo de garantir a classificação na copa e dar sequência a um início de liga que teve vitórias iniciais sobre Fulham e Brighton. Estevao está bem posicionado para atuar pela ponta direita, seja desde o primeiro minuto ou como opção para mudar o jogo saindo do banco.
Enquanto isso, a perspectiva imediata é sombria para Paez. Com a janela de transferências da Inglaterra definitivamente fechada, Paez precisa esperar fora de ação até janeiro ou garantir uma transferência temporária para uma liga cujo prazo ainda não tenha se encerrado, com os mercados de Brasil, México e Grécia servindo atualmente como suas únicas rotas viáveis de escape.
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